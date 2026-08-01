Задорнов, Бортко и даже Лайма Вайкуле: Запад и Украина расширили культурный фронт войны с Россией - 01.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260801/zadornov-bortko-i-dazhe-layma-vaykule-zapad-i-ukraina-rasshirili-kulturnyy-front-voyny-s-rossiey-1082060973.html
Задорнов, Бортко и даже Лайма Вайкуле: Запад и Украина расширили культурный фронт войны с Россией
Задорнов, Бортко и даже Лайма Вайкуле: Запад и Украина расширили культурный фронт войны с Россией - 01.08.2026 Украина.ру
Задорнов, Бортко и даже Лайма Вайкуле: Запад и Украина расширили культурный фронт войны с Россией
На неделе в Литве написали донос на "Калинку-Малинку", в Латвии снесли дом Задорнова, а на фестивале в Юрмале "отменили" артистов, помогающих ВСУ
2026-08-01T13:19
2026-08-01T13:19
эксклюзив
украина
россия
латвия
потап
михаил задорнов
вооруженные силы украины
сбу
лайма вайкуле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/01/1082060853_0:4:1402:793_1920x0_80_0_0_b90e035e30cf66ffebfd573a1b04f957.png
На первый взгляд эти истории никак не связаны между собой. Но если присмотреться, видна общая тенденция: главным критерием травли деятелей культуры становятся не их политические взгляды, а языковая и культурная принадлежность.И если в Германии нацисты сжигали книги, то в Прибалтике, образно говоря, сжигают всё связанное с Россией."Ну, тууупые": в Юрмале уничтожили память о ЗадорновеКультурно-скандальным центром недели стала Латвия — и не только из-за фестиваля Лаймы Вайкуле. В республике снесли родовую усадьбу писателя-сатирика Михаила Задорнова.Новые владельцы не захотели ассоциировать себя с российским артистом и возвели на месте снесённого дома в Юрмале типовой коттедж за 3 миллиона евро. От здания, которое сатирик купил в 1990 году, где принимал журналистов и звёзд, не осталось и следа.Очевидно, Латвия уверенно идёт по протоптанной Украиной дорожке русофобии. Вернее, её по ней ведут западные кураторы Киева и Риги — чтобы вытравить всё русское из публичного пространства.Так вышло и с усадьбой Задорнова, хотя, по логике, участок с домом автора мема "Ну,тууупые", официально признан территорией градостроительного памятника государственного значения. То есть подобные объекты государство должно оберегать, а снос здания согласовывать с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Но там как раз быстро и легко дали добро на полное уничтожение родового гнезда Задорнова.В целом же русофобский курс, которым власти стран Балтии системно отравляют мозги граждан, настолько уже впитался в кровь прибалтов, что их корёжит даже от "Калинки-Малинки". Когда на днях в литовской Клайпеде на аттракционе заиграла русская народная песня, литовцы посыпались с каруселей и побежали писать заявления в полицию, требуя разобраться.Испорченный праздник ЛаймыА вот возвращение украинского дуэта Потапа и Насти Каменских на сцену фестиваля в Юрмале обернулось скандалом: артисты не на шутку разозлили украинцев. Впрочем, сделать это не трудно: достаточно исполнить несколько хитов на русском языке, чтобы получить вал проклятий и угроз.Но ещё больше возмутило украинских меломанов, что возрождённый дуэт ни разу не вспомнил о войне на Украине и не осудил СВО. Вместо этого артисты спускались к публике, в шутку просили деньги на костюмы для концерта в США и публично расхваливали российских исполнителей.В частности, во время выступления Потап заметил, что в зале находятся Алла Пугачёва и ее супруг Максим Галкин*, и щедро осыпал их комплиментами. По логике это должно было сыграть в плюс: ведь Пугачёва осудила "страну, которая воюют со своими соседями", а ее муж так вообще откровенно собирает средства в поддержку ВСУ на своих концертах.Но не тут-то было."Кого эти идиоты представляли? Моск**ей?!";"Какой кошмар! Это сон? Неужели это возможно? Дважды в одну реку не зайдешь...";"По моему скромному мнению, Потап и Настя после начала войны недостойны называться украинскими певцами";"Кладбище нафталинового кринжа и позорище", — набросились на артистов украинские патриоты.Бывшие коллеги тоже не остались в стороне. Музыкант и военнослужащий Юрко Юрченко не только разделал под орех дуэт Потапа и Насти, но и плюнул в Лайму Вайкуле и её фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026, назвав мероприятие шабашем, который продвигает русскоязычную культуру и идею о дружественных народах.Также Юрченко обратил внимание, что среди участников были российские артисты, в частности Монеточка*, Noize MC* и Семён Слепаков*. Да-да, те самые "хорошие русские", которые изо всех сил поддерживают Украину и ее вооружённые силы, осуждают публично Россию- "агрессора" и критикуют Владимира Путина.И что же они получили в ответ? Пощёчину от украинского рокера."Собрали кучу хлама полусоветского, "иноагентов" неприкаянных и других "либеральных"… Главный язык этого шабаша по-прежнему русский! Главные гости – принцессы, принцы и королевы тонущего имперского корабля… Путин рукоплещет. Противно. До тошноты", — не стеснялся в выражениях певец.Что ж, благодарность никогда не была отличительной чертой украинцев. В качестве подтверждения можно привести скандал с премьерой нового "Человека-Паука": в украинском прокате из фильма вырезали песню Монеточки*. Весь эпизод, где действие происходит на Брайтон-Бич, месте традиционного расселения русскоязычных граждан с просторов бывшего Союза, зачистили под ноль.И хотя певица в 2022 году осудила СВО, уехала из страны и поддержала Украину, ей это не зачлось. Не простили украинцы рождение на территории России и знание русского языка. Даже несмотря на то, что Монеточка вместе с Noize MC собрала для Украины 62 тысячи евро.В общем, оказались российские симпатики Украины между молотом и наковальней: живя в Европе, необходимо показательно потворствовать ВСУ, но при этом от самих украинских шариковых выхватывать оскорбления и злобные укусы.СБУ против БорткоИ ещё о шариковых… Служба безопасности Украины заочно выдвинула подозрение российскому режиссёру Владимиру Бортко, снявшего фильм "Собачье сердце" — по роману запрещённого на Украине Михаила Булгакова.Обвинения мэтру предъявлены за призывы к ядерным ударам по территории Украины. По данным украинской спецслужбы, в одном из интервью режиссер призвал российское военно-политическое руководство нанести по Украине удар ТЯО. А также "ставил под сомнение украинскую государственность".Скажем честно: заочные обвинения СБУ не будут иметь реальных правовых последствий. Тогла зачем всё это? Дело в том, что Киеву необходимо постоянно расширять символический фронт войны и громить режиссёров, певцов и артистов — раз уж не получается этого сделать на поле боя.И если раньше Киев концентрировался на санкциях против российских артистов и запрете их творчества, теперь акцент смещается на уголовные угрозы всем, чьи заявления расходятся с официальной украинской позицией. В более широком смысле это продолжение политики формирования образа коллективного противника, в котором деятели искусства становятся такими же врагами, как солдаты.Такая стратегия решает сразу несколько задач: накручивает патриотическое сообщество внутри Украины, доказывает, что СБУ не зря ест свой хлеб, защищая шариковых и швондеров, да еще и регулярно создает новые информационные поводы, позволяющие удерживать внимание украинцев в условиях затяжного конфликта.Поэтому цель истории с Владимиром Бортко (как и с Потапом с Настей) — не начать реальный судебный процесс, а поддерживать пламя информационной войны.* внесён в России в список иноагентов
украина
россия
латвия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/01/1082060853_171:0:1232:796_1920x0_80_0_0_70db977297fecd3f228532ea5e128b5c.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, латвия, потап, михаил задорнов, вооруженные силы украины, сбу, лайма вайкуле
Эксклюзив, Украина, Россия, Латвия, Потап, Михаил Задорнов, Вооруженные силы Украины, СБУ, Лайма Вайкуле

Задорнов, Бортко и даже Лайма Вайкуле: Запад и Украина расширили культурный фронт войны с Россией

13:19 01.08.2026
 
© Фото: коллаж Царьграда
© Фото: коллаж Царьграда
Читать в
ДзенTelegram
Елена Кирюшкина
Все материалы
На неделе в Литве написали донос на "Калинку-Малинку", в Латвии снесли дом Задорнова, а на фестивале в Юрмале "отменили" артистов, помогающих ВСУ
На первый взгляд эти истории никак не связаны между собой. Но если присмотреться, видна общая тенденция: главным критерием травли деятелей культуры становятся не их политические взгляды, а языковая и культурная принадлежность.
И если в Германии нацисты сжигали книги, то в Прибалтике, образно говоря, сжигают всё связанное с Россией.
"Ну, тууупые": в Юрмале уничтожили память о Задорнове
Культурно-скандальным центром недели стала Латвия — и не только из-за фестиваля Лаймы Вайкуле. В республике снесли родовую усадьбу писателя-сатирика Михаила Задорнова.
Новые владельцы не захотели ассоциировать себя с российским артистом и возвели на месте снесённого дома в Юрмале типовой коттедж за 3 миллиона евро. От здания, которое сатирик купил в 1990 году, где принимал журналистов и звёзд, не осталось и следа.
Очевидно, Латвия уверенно идёт по протоптанной Украиной дорожке русофобии. Вернее, её по ней ведут западные кураторы Киева и Риги — чтобы вытравить всё русское из публичного пространства.
Так вышло и с усадьбой Задорнова, хотя, по логике, участок с домом автора мема "Ну,тууупые", официально признан территорией градостроительного памятника государственного значения. То есть подобные объекты государство должно оберегать, а снос здания согласовывать с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Но там как раз быстро и легко дали добро на полное уничтожение родового гнезда Задорнова.
В целом же русофобский курс, которым власти стран Балтии системно отравляют мозги граждан, настолько уже впитался в кровь прибалтов, что их корёжит даже от "Калинки-Малинки". Когда на днях в литовской Клайпеде на аттракционе заиграла русская народная песня, литовцы посыпались с каруселей и побежали писать заявления в полицию, требуя разобраться.
Испорченный праздник Лаймы
А вот возвращение украинского дуэта Потапа и Насти Каменских на сцену фестиваля в Юрмале обернулось скандалом: артисты не на шутку разозлили украинцев. Впрочем, сделать это не трудно: достаточно исполнить несколько хитов на русском языке, чтобы получить вал проклятий и угроз.
Но ещё больше возмутило украинских меломанов, что возрождённый дуэт ни разу не вспомнил о войне на Украине и не осудил СВО. Вместо этого артисты спускались к публике, в шутку просили деньги на костюмы для концерта в США и публично расхваливали российских исполнителей.
В частности, во время выступления Потап заметил, что в зале находятся Алла Пугачёва и ее супруг Максим Галкин*, и щедро осыпал их комплиментами. По логике это должно было сыграть в плюс: ведь Пугачёва осудила "страну, которая воюют со своими соседями", а ее муж так вообще откровенно собирает средства в поддержку ВСУ на своих концертах.
Но не тут-то было.
"Кого эти идиоты представляли? Моск**ей?!";
"Какой кошмар! Это сон? Неужели это возможно? Дважды в одну реку не зайдешь...";
"По моему скромному мнению, Потап и Настя после начала войны недостойны называться украинскими певцами";
"Кладбище нафталинового кринжа и позорище", — набросились на артистов украинские патриоты.
Бывшие коллеги тоже не остались в стороне. Музыкант и военнослужащий Юрко Юрченко не только разделал под орех дуэт Потапа и Насти, но и плюнул в Лайму Вайкуле и её фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026, назвав мероприятие шабашем, который продвигает русскоязычную культуру и идею о дружественных народах.
Также Юрченко обратил внимание, что среди участников были российские артисты, в частности Монеточка*, Noize MC* и Семён Слепаков*. Да-да, те самые "хорошие русские", которые изо всех сил поддерживают Украину и ее вооружённые силы, осуждают публично Россию- "агрессора" и критикуют Владимира Путина.
И что же они получили в ответ? Пощёчину от украинского рокера.
"Собрали кучу хлама полусоветского, "иноагентов" неприкаянных и других "либеральных"… Главный язык этого шабаша по-прежнему русский! Главные гости – принцессы, принцы и королевы тонущего имперского корабля… Путин рукоплещет. Противно. До тошноты", — не стеснялся в выражениях певец.
Что ж, благодарность никогда не была отличительной чертой украинцев. В качестве подтверждения можно привести скандал с премьерой нового "Человека-Паука": в украинском прокате из фильма вырезали песню Монеточки*. Весь эпизод, где действие происходит на Брайтон-Бич, месте традиционного расселения русскоязычных граждан с просторов бывшего Союза, зачистили под ноль.
И хотя певица в 2022 году осудила СВО, уехала из страны и поддержала Украину, ей это не зачлось. Не простили украинцы рождение на территории России и знание русского языка. Даже несмотря на то, что Монеточка вместе с Noize MC собрала для Украины 62 тысячи евро.
В общем, оказались российские симпатики Украины между молотом и наковальней: живя в Европе, необходимо показательно потворствовать ВСУ, но при этом от самих украинских шариковых выхватывать оскорбления и злобные укусы.
СБУ против Бортко
И ещё о шариковых… Служба безопасности Украины заочно выдвинула подозрение российскому режиссёру Владимиру Бортко, снявшего фильм "Собачье сердце" — по роману запрещённого на Украине Михаила Булгакова.
Обвинения мэтру предъявлены за призывы к ядерным ударам по территории Украины. По данным украинской спецслужбы, в одном из интервью режиссер призвал российское военно-политическое руководство нанести по Украине удар ТЯО. А также "ставил под сомнение украинскую государственность".
Скажем честно: заочные обвинения СБУ не будут иметь реальных правовых последствий. Тогла зачем всё это? Дело в том, что Киеву необходимо постоянно расширять символический фронт войны и громить режиссёров, певцов и артистов — раз уж не получается этого сделать на поле боя.
И если раньше Киев концентрировался на санкциях против российских артистов и запрете их творчества, теперь акцент смещается на уголовные угрозы всем, чьи заявления расходятся с официальной украинской позицией. В более широком смысле это продолжение политики формирования образа коллективного противника, в котором деятели искусства становятся такими же врагами, как солдаты.
Такая стратегия решает сразу несколько задач: накручивает патриотическое сообщество внутри Украины, доказывает, что СБУ не зря ест свой хлеб, защищая шариковых и швондеров, да еще и регулярно создает новые информационные поводы, позволяющие удерживать внимание украинцев в условиях затяжного конфликта.
Поэтому цель истории с Владимиром Бортко (как и с Потапом с Настей) — не начать реальный судебный процесс, а поддерживать пламя информационной войны.
* внесён в России в список иноагентов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияЛатвияПотапМихаил ЗадорновВооруженные силы УкраиныСБУЛайма Вайкуле
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:23Что Украина потеряет уже в августе: Рожин о "Мотыльках" с ФАБами, прорыве в Донбассе и войне городов
13:21ВС РФ поразили заводы, производящие детали для "Фламинго" и "Нептунов"
13:19Задорнов, Бортко и даже Лайма Вайкуле: Запад и Украина расширили культурный фронт войны с Россией
13:14Фёдорова уволили из-за встречи с грантовиками, где его называли "седьмым президентом"
13:02Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа
12:33Новые цели "людоловов" и борьба с телефонными мошенниками. Что ждёт Украину в августе
12:00История на радио: Иван Айвазовский 24:36
11:50Женщина погибла при атаке БПЛА на Севастополь, наёмники из шести стран воюют за ВСУ: новости к этому часу
11:42Продвижение русских в Дружковке и заградотряды ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
11:40"Дать спички пироманьяку": в США ужаснулись последствиям "адских санкций" против России
11:10Украинские генералы против Драпатого: военные уходят вслед за Сырским
10:50Постпред США при НАТО: Вашингтон должен получить все украинские технологии по борьбе с дронами
10:30"Адская ночь" в Киеве, США и Израиль готовят удар. Хроника событий на утро 1 августа
10:30Захарова назвала киевский режим "унылым гнильем"
10:03"Идёт ва-банк": на Западе оценили ложь Зеленского о потерях ВСУ
10:00"Ни разу не сомневался в РФ": история одессита, прошедшего застенки СБУ, подполье и фронт
09:40Центробанк зафиксировал рост максимальных ставок по вкладам до 12,85%
09:10ВСУ начали маскировать ударные беспилотники под птиц
09:00Предвыборный трюк? Трамп презентовал будущее с размаху. Неделя необычных фотофактов
08:31"Всё будет атаковано": корреспондент Welt сделал мрачное предупреждение Западу
Лента новостейМолния