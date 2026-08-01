https://ukraina.ru/20260801/zadornov-bortko-i-dazhe-layma-vaykule-zapad-i-ukraina-rasshirili-kulturnyy-front-voyny-s-rossiey-1082060973.html

Задорнов, Бортко и даже Лайма Вайкуле: Запад и Украина расширили культурный фронт войны с Россией

Задорнов, Бортко и даже Лайма Вайкуле: Запад и Украина расширили культурный фронт войны с Россией - 01.08.2026 Украина.ру

Задорнов, Бортко и даже Лайма Вайкуле: Запад и Украина расширили культурный фронт войны с Россией

На неделе в Литве написали донос на "Калинку-Малинку", в Латвии снесли дом Задорнова, а на фестивале в Юрмале "отменили" артистов, помогающих ВСУ

2026-08-01T13:19

2026-08-01T13:19

2026-08-01T13:19

эксклюзив

украина

россия

латвия

потап

михаил задорнов

вооруженные силы украины

сбу

лайма вайкуле

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На первый взгляд эти истории никак не связаны между собой. Но если присмотреться, видна общая тенденция: главным критерием травли деятелей культуры становятся не их политические взгляды, а языковая и культурная принадлежность.И если в Германии нацисты сжигали книги, то в Прибалтике, образно говоря, сжигают всё связанное с Россией."Ну, тууупые": в Юрмале уничтожили память о ЗадорновеКультурно-скандальным центром недели стала Латвия — и не только из-за фестиваля Лаймы Вайкуле. В республике снесли родовую усадьбу писателя-сатирика Михаила Задорнова.Новые владельцы не захотели ассоциировать себя с российским артистом и возвели на месте снесённого дома в Юрмале типовой коттедж за 3 миллиона евро. От здания, которое сатирик купил в 1990 году, где принимал журналистов и звёзд, не осталось и следа.Очевидно, Латвия уверенно идёт по протоптанной Украиной дорожке русофобии. Вернее, её по ней ведут западные кураторы Киева и Риги — чтобы вытравить всё русское из публичного пространства.Так вышло и с усадьбой Задорнова, хотя, по логике, участок с домом автора мема "Ну,тууупые", официально признан территорией градостроительного памятника государственного значения. То есть подобные объекты государство должно оберегать, а снос здания согласовывать с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Но там как раз быстро и легко дали добро на полное уничтожение родового гнезда Задорнова.В целом же русофобский курс, которым власти стран Балтии системно отравляют мозги граждан, настолько уже впитался в кровь прибалтов, что их корёжит даже от "Калинки-Малинки". Когда на днях в литовской Клайпеде на аттракционе заиграла русская народная песня, литовцы посыпались с каруселей и побежали писать заявления в полицию, требуя разобраться.Испорченный праздник ЛаймыА вот возвращение украинского дуэта Потапа и Насти Каменских на сцену фестиваля в Юрмале обернулось скандалом: артисты не на шутку разозлили украинцев. Впрочем, сделать это не трудно: достаточно исполнить несколько хитов на русском языке, чтобы получить вал проклятий и угроз.Но ещё больше возмутило украинских меломанов, что возрождённый дуэт ни разу не вспомнил о войне на Украине и не осудил СВО. Вместо этого артисты спускались к публике, в шутку просили деньги на костюмы для концерта в США и публично расхваливали российских исполнителей.В частности, во время выступления Потап заметил, что в зале находятся Алла Пугачёва и ее супруг Максим Галкин*, и щедро осыпал их комплиментами. По логике это должно было сыграть в плюс: ведь Пугачёва осудила "страну, которая воюют со своими соседями", а ее муж так вообще откровенно собирает средства в поддержку ВСУ на своих концертах.Но не тут-то было."Кого эти идиоты представляли? Моск**ей?!";"Какой кошмар! Это сон? Неужели это возможно? Дважды в одну реку не зайдешь...";"По моему скромному мнению, Потап и Настя после начала войны недостойны называться украинскими певцами";"Кладбище нафталинового кринжа и позорище", — набросились на артистов украинские патриоты.Бывшие коллеги тоже не остались в стороне. Музыкант и военнослужащий Юрко Юрченко не только разделал под орех дуэт Потапа и Насти, но и плюнул в Лайму Вайкуле и её фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026, назвав мероприятие шабашем, который продвигает русскоязычную культуру и идею о дружественных народах.Также Юрченко обратил внимание, что среди участников были российские артисты, в частности Монеточка*, Noize MC* и Семён Слепаков*. Да-да, те самые "хорошие русские", которые изо всех сил поддерживают Украину и ее вооружённые силы, осуждают публично Россию- "агрессора" и критикуют Владимира Путина.И что же они получили в ответ? Пощёчину от украинского рокера."Собрали кучу хлама полусоветского, "иноагентов" неприкаянных и других "либеральных"… Главный язык этого шабаша по-прежнему русский! Главные гости – принцессы, принцы и королевы тонущего имперского корабля… Путин рукоплещет. Противно. До тошноты", — не стеснялся в выражениях певец.Что ж, благодарность никогда не была отличительной чертой украинцев. В качестве подтверждения можно привести скандал с премьерой нового "Человека-Паука": в украинском прокате из фильма вырезали песню Монеточки*. Весь эпизод, где действие происходит на Брайтон-Бич, месте традиционного расселения русскоязычных граждан с просторов бывшего Союза, зачистили под ноль.И хотя певица в 2022 году осудила СВО, уехала из страны и поддержала Украину, ей это не зачлось. Не простили украинцы рождение на территории России и знание русского языка. Даже несмотря на то, что Монеточка вместе с Noize MC собрала для Украины 62 тысячи евро.В общем, оказались российские симпатики Украины между молотом и наковальней: живя в Европе, необходимо показательно потворствовать ВСУ, но при этом от самих украинских шариковых выхватывать оскорбления и злобные укусы.СБУ против БорткоИ ещё о шариковых… Служба безопасности Украины заочно выдвинула подозрение российскому режиссёру Владимиру Бортко, снявшего фильм "Собачье сердце" — по роману запрещённого на Украине Михаила Булгакова.Обвинения мэтру предъявлены за призывы к ядерным ударам по территории Украины. По данным украинской спецслужбы, в одном из интервью режиссер призвал российское военно-политическое руководство нанести по Украине удар ТЯО. А также "ставил под сомнение украинскую государственность".Скажем честно: заочные обвинения СБУ не будут иметь реальных правовых последствий. Тогла зачем всё это? Дело в том, что Киеву необходимо постоянно расширять символический фронт войны и громить режиссёров, певцов и артистов — раз уж не получается этого сделать на поле боя.И если раньше Киев концентрировался на санкциях против российских артистов и запрете их творчества, теперь акцент смещается на уголовные угрозы всем, чьи заявления расходятся с официальной украинской позицией. В более широком смысле это продолжение политики формирования образа коллективного противника, в котором деятели искусства становятся такими же врагами, как солдаты.Такая стратегия решает сразу несколько задач: накручивает патриотическое сообщество внутри Украины, доказывает, что СБУ не зря ест свой хлеб, защищая шариковых и швондеров, да еще и регулярно создает новые информационные поводы, позволяющие удерживать внимание украинцев в условиях затяжного конфликта.Поэтому цель истории с Владимиром Бортко (как и с Потапом с Настей) — не начать реальный судебный процесс, а поддерживать пламя информационной войны.* внесён в России в список иноагентов

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, латвия, потап, михаил задорнов, вооруженные силы украины, сбу, лайма вайкуле