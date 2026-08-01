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Украинские генералы против Драпатого: военные уходят вслед за Сырским
Украинские генералы против Драпатого: военные уходят вслед за Сырским - 01.08.2026 Украина.ру
Украинские генералы против Драпатого: военные уходят вслед за Сырским
Назначение Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ вызвало волну увольнений в высшем командном составе украинской армии. Об этом 1 августа сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
2026-08-01T11:10
2026-08-01T11:10
2026-08-01T11:10
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"Соратники бывшего главкома ВСУ приняли решение уйти на почётную пенсию и развивать украинскую военную науку", — пояснили силовики. Свои посты уже покинули бывший заместитель главнокомандующего Андрей Лебеденко и генерал Владимир Карпенко, который сейчас проходит лечение в киевском госпитале.Кроме того, стало известно, что сам Драпатый в юности учился в школе в Сургуте, куда приезжал вместе с сестрой подтягивать знания перед экзаменами на родине. Подробнее – в материале "Драпатый — не маршал Жуков": Онуфриенко о новом главкоме ВСУ и политических приказахПолный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, харьков, сургут, дмитрий жуков, вооруженные силы украины, михаил драпатый, запорожская область, михаил онуфриенко, украина.ру
Новости, Харьков, Сургут, Дмитрий Жуков, Вооруженные силы Украины, Михаил Драпатый, Запорожская область, Михаил Онуфриенко, Украина.ру
Украинские генералы против Драпатого: военные уходят вслед за Сырским
Назначение Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ вызвало волну увольнений в высшем командном составе украинской армии. Об этом 1 августа сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
"Соратники бывшего главкома ВСУ приняли решение уйти на почётную пенсию и развивать украинскую военную науку", — пояснили силовики.
Свои посты уже покинули бывший заместитель главнокомандующего Андрей Лебеденко и генерал Владимир Карпенко, который сейчас проходит лечение в киевском госпитале.
Кроме того, стало известно, что сам Драпатый в юности учился в школе в Сургуте, куда приезжал вместе с сестрой подтягивать знания перед экзаменами на родине.
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