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Украинские генералы против Драпатого: военные уходят вслед за Сырским

Украинские генералы против Драпатого: военные уходят вслед за Сырским - 01.08.2026 Украина.ру

Украинские генералы против Драпатого: военные уходят вслед за Сырским

Назначение Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ вызвало волну увольнений в высшем командном составе украинской армии. Об этом 1 августа сообщили РИА Новости в российских силовых структурах

2026-08-01T11:10

2026-08-01T11:10

2026-08-01T11:10

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"Соратники бывшего главкома ВСУ приняли решение уйти на почётную пенсию и развивать украинскую военную науку", — пояснили силовики. Свои посты уже покинули бывший заместитель главнокомандующего Андрей Лебеденко и генерал Владимир Карпенко, который сейчас проходит лечение в киевском госпитале.Кроме того, стало известно, что сам Драпатый в юности учился в школе в Сургуте, куда приезжал вместе с сестрой подтягивать знания перед экзаменами на родине. Подробнее – в материале "Драпатый — не маршал Жуков": Онуфриенко о новом главкоме ВСУ и политических приказахПолный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, харьков, сургут, дмитрий жуков, вооруженные силы украины, михаил драпатый, запорожская область, михаил онуфриенко, украина.ру