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Захарова назвала киевский режим "унылым гнильем"

Захарова назвала киевский режим "унылым гнильем" - 01.08.2026 Украина.ру

Захарова назвала киевский режим "унылым гнильем"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жёстко ответила на заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о якобы российской пропагандистской кампании вокруг миграционного кризиса в Сеуте. Об этом 1 августа она написала в Телеграм

2026-08-01T10:30

2026-08-01T10:30

2026-08-01T10:30

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Сибига утверждал, что "пророссийские ресурсы" выпустили более полутора тысяч публикаций для нагнетания страха и дестабилизации Европы. Захарова парировала: "Мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили? Обращения США, Германии, Италии, Франции друг к другу — результат взлома "кремлёвскими хакерами"? Какое же унылое гнилье этот киевский режим".Испанскую Сеуту действительно захлестнул поток мигрантов, только в июле в прибрежных водах обнаружили тела 26 человек, власти применили слезоточивый газ и водомёты. Но Киев по привычке ищет "руку Кремля" даже там, где Европа сама не справляется с последствиями собственной политики.Подробнее – в материале Потери ВСУ подсчитаны, миграционная катастрофа в Испании на сайте Украина.ру

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новости, европа, сша, германия, андрей захаров, мид, telegram, ес