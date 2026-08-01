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"Всё будет атаковано": корреспондент Welt сделал мрачное предупреждение Западу

"Всё будет атаковано": корреспондент Welt сделал мрачное предупреждение Западу - 01.08.2026 Украина.ру

"Всё будет атаковано": корреспондент Welt сделал мрачное предупреждение Западу

Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, прокомментировал уничтожение завода по производству беспилотников американской компании Terminal Autonomy

2026-08-01T08:31

2026-08-01T08:31

2026-08-01T08:31

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"Всё это будет атаковано. Американский это завод, украинский или какой-либо другой — всё это законные цели. Если британцы, французы или другие страны перебросят сюда солдат без согласования с русскими, следует предположить, что эти подразделения будут уничтожены", — предостерёг Ваннер.Накануне Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по месту сборки и хранения БПЛА в Киеве, где с привлечением украинско-американской компании ежемесячно производилось до тысячи дронов, включая ударные AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. Об этом – в материале ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и области, сбито 274 дрона: новости СВО на сайте Украина.ру.

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