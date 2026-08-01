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Новые цели "людоловов" и борьба с телефонными мошенниками. Что ждёт Украину в августе

Новые цели "людоловов" и борьба с телефонными мошенниками. Что ждёт Украину в августе - 01.08.2026 Украина.ру

Новые цели "людоловов" и борьба с телефонными мошенниками. Что ждёт Украину в августе

В последний месяц лета украинские власти подготовили гражданам ряд изменений, которые большинству украинцев точно не понравятся

2026-08-01T12:33

2026-08-01T12:33

2026-08-01T12:33

эксклюзив

украина

киев

запад

александр федоров

сергей куюн

госуслуги

слуга народа

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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В первую очередь о "бусификации": со 2 августа она снова продлевается. Зеленский в конце июля продлил военное положение на очередные 90 дней — до 31 октября 2026 года. При этом бронирование для сотрудников критически важных предприятий в приложении "Дия" (аналог "Госуслуг") планируют остановить с 8 августа, якобы на месяц для пересмотра критериев критичности предприятий.Таким образом, к 200 тысячам уже недавно лишённых брони добавятся новые тысячи, которые могут стать жертвами людоловов. Уехавший из страны украинский журналист Александр Шелест связывает это с катастрофической нехваткой людей на фронте."С 8 числа всех примерно на месяц тормознут, никаких новых броней не будет, продления броней тоже, потому что всех начнут проверять: а что это у вас там за фирмы такие? Это свидетельство того, что не хватает людей. А если людей не хватает, то всех подряд хватают: и старого, и молодого, и всех на свете", – рассказывает Шелест.Цены растутВ Киеве с 1 августа повышается цена на проезд – в маршрутках нужно будет платить 25 гривен, а в метро – 30. Повышение тарифа связано с ростом цен на топливо, дефицитом водителей и проблемами с их бронированием. Общественный транспорт в Киеве становится одним из самых дорогих на континенте — в соотношении со средними зарплатами.С 1 августа повышается тариф на передачу электроэнергии, он вырастет примерно на 25 процентов. Для обычных потребителей цена якобы не меняется, но платить больше начинают поставщики и предприятия, а это значит, что бизнес заложит эти расходы в стоимость товаров и услуг.Издание "РБК-Украина" также сообщает, что из-за топливного кризиса с 10 августа дизель будет стоить около 100 гривен (более 175 рублей), а в ближайшие недели бензин вырастет в цене ещё на 4-5 гривен.Украинский эксперт топливного рынка Сергей Куюн ожидает также роста дефицита топлива. По его словам, уже есть заправки с пустыми окошками на стелах, что означает отсутствие в продаже бензина. А в последние дни такие пустые окошки все чаще появляются и для дизеля.Эксперт утверждает, что топливо просто не успевают подвозить."Картонный майдан" и обиженный ФёдоровВ украинских городах продолжается "картонный майдан", организованный западными грантовыми кругами в поддержку отставного министра обороны Михаила Фёдорова.Ожидается, что нанятые подростки с картонками будут бродить и в августе. Политолог Михаил Чаплыга считает, что к середине августа "соросята" во главе с Федоровым выдадут новую порцию компромата и подозрений в коррупции. Первыми под удар, по его мнению, попадут глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и бывший министр обороны Рустем Умеров.Сам же отставной министр обороны Федоров сейчас жалуется грантовым СМИ, рассказывая, что ему не дали провести реформу мобилизации, хотя он обещал представить проект реформы сначала в мае, затем в июне и июле, но так и не представил.По его словам, в основе проекта реформы лежало привлечение большего числа иностранцев – они должны были составить 50% военнослужащих на передовой. Правда, Федоров не уточнил, откуда он собирался брать деньги на сотни тысяч наёмников.Запад против колл-центровС 1 августа украинские власти обещают начать масштабную борьбу с мошенническими колл-центрами, расплодившимися по всей стране. Обещание обусловлено требованиями западных партнёров, поскольку мошенники крадут деньги и у многих граждан западных стран.Колл-центры (они же так называемые офисы), — один из основных работодателей для украинской молодёжи, а крышуют их обычно правоохранительные органы. Поэтому очередная анонсированная борьба с ними наверняка окажется фикцией: несколько человек задержат на камеру, покажут кадры западным партнерам, после чего вся борьба сойдёт на нет.Показательно, что "внезапную" облаву на мошенников 1 августа начали анонсировать за неделю.Кроме того, в конце июля был опубликован доклад базирующейся в Женеве организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), занимающейся изучением транснациональной организованной преступности. В докладе говорится, что индустрия мошеннических колл-центров в Украине может приносить до $1 миллиарда в месяц, а число занятых в ней оценивается примерно в 60 тысяч человек. При этом только 10-15% жертв этих центров – россияне (против этого на Западе ничего не имеют против), а остальные — жители Украины и европейских стран.По оценкам западных экспертов, этот бизнес уже приносит больше дохода, чем торговля наркотиками. Основными центрами преступных схем считаются Днепр и Киев. На работу туда заманивают обещанием высоких заработков, в том числе для подростков от 15 лет, а за попытки выйти из "бизнеса" избивают и запугивают, отмечают авторы доклада.Жара и издевательства над семьями военныхПо прогнозам синоптиков в начале августа на Украине ожидается жара до 36 градусов – этот период обещает быть самым жарким за все лето. Министр энергетики и экс-премьер Денис Шмыгаль сообщил 20 июля, что из-за аномальной жары в начале августа возрастет потребление электроэнергии. Украинские эксперты в связи с этим прогнозируют возвращение отключений света по всей стране.В августе ко Дню "незалежности" власти обещают выплаты членам семей погибших украинских военных. Им планируют выдать по 650 гривен (около 1000 рублей), чего не хватит даже на скромный поминальный обед. В то же время, чтобы получить эту мизерную сумму, членам семей погибших нужно соответствовать ряду условий, собрать пачку справок, потратиться на проезд…Подобная жадность властей косвенно говорит о масштабах потерь ВСУ. Для средней семьи 650 гривен – мизер, а в масштабах бюджета – сотни миллионов и миллиарды гривен.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, киев, запад, александр федоров, сергей куюн, госуслуги, слуга народа, вооруженные силы украины, владимир зеленский