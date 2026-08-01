Женщина погибла при атаке БПЛА на Севастополь, наёмники из шести стран воюют за ВСУ: новости к этому часу - 01.08.2026 Украина.ру
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Женщина погибла при атаке БПЛА на Севастополь, наёмники из шести стран воюют за ВСУ: новости к этому часу
Женщина погибла при атаке БПЛА на Севастополь, наёмники из шести стран воюют за ВСУ: новости к этому часу - 01.08.2026 Украина.ру
Женщина погибла при атаке БПЛА на Севастополь, наёмники из шести стран воюют за ВСУ: новости к этому часу
Украинские беспилотники атаковали Севастополь, в Харьковской области выявлены иностранные наёмники из шести государств. Об этом 1 августа сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-08-01T11:50
2026-08-01T11:50
новости
харьковская область
михаил развожаев
севастополь
вооруженные силы украины
украина.ру
минэнерго
сша
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🟥 В Севастополе в результате атаки украинских дронов погибла женщина, ещё два человека пострадали. Всего за ночь над городом сбито 20 беспилотников, начинённых поражающими элементами и взрывчаткой — губернатор Михаил Развожаев.🟥 Замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Лисняк сообщил, что на стороне ВСУ в регионе воюют граждане Колумбии, Бразилии, США, Великобритании, Франции и Польши. Среди выходцев из Латинской Америки есть лица с криминальным и картельным прошлым.Другие новости к этому часу:🟦 Каспийский трубопроводный консорциум продолжает приём нефти, остановка не рассматривается — Минэнерго Казахстана.🟦 Латвия прекратила движение через единственный открытый КПП на границе с Белоруссией с 31 июля.🟦 Число жертв землетрясения в Японии достигло 36, ещё 136 пострадали.Больше новостей на эти и другие темы представлено в ежедневном обзоре "Адская ночь" в Киеве, США и Израиль готовят удар. Хроника событий на утро 1 августа
харьковская область
севастополь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, михаил развожаев, севастополь, вооруженные силы украины, украина.ру, минэнерго, сша
Новости, Харьковская область, Михаил Развожаев, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минэнерго, США

Женщина погибла при атаке БПЛА на Севастополь, наёмники из шести стран воюют за ВСУ: новости к этому часу

11:50 01.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинские беспилотники атаковали Севастополь, в Харьковской области выявлены иностранные наёмники из шести государств. Об этом 1 августа сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 В Севастополе в результате атаки украинских дронов погибла женщина, ещё два человека пострадали. Всего за ночь над городом сбито 20 беспилотников, начинённых поражающими элементами и взрывчаткой — губернатор Михаил Развожаев.
🟥 Замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Лисняк сообщил, что на стороне ВСУ в регионе воюют граждане Колумбии, Бразилии, США, Великобритании, Франции и Польши. Среди выходцев из Латинской Америки есть лица с криминальным и картельным прошлым.
Другие новости к этому часу:
🟦 Каспийский трубопроводный консорциум продолжает приём нефти, остановка не рассматривается — Минэнерго Казахстана.
🟦 Латвия прекратила движение через единственный открытый КПП на границе с Белоруссией с 31 июля.
🟦 Число жертв землетрясения в Японии достигло 36, ещё 136 пострадали.
Больше новостей на эти и другие темы представлено в ежедневном обзоре "Адская ночь" в Киеве, США и Израиль готовят удар. Хроника событий на утро 1 августа
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НовостиХарьковская областьМихаил РазвожаевСевастопольВооруженные силы УкраиныУкраина.руМинэнергоСША
 
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