https://ukraina.ru/20260801/zhenschina-pogibla-pri-atake-bpla-na-sevastopol-namniki-iz-shesti-stran-voyuyut-za-vsu-novosti-k-etomu-1082058433.html
Женщина погибла при атаке БПЛА на Севастополь, наёмники из шести стран воюют за ВСУ: новости к этому часу
Женщина погибла при атаке БПЛА на Севастополь, наёмники из шести стран воюют за ВСУ: новости к этому часу - 01.08.2026 Украина.ру
Женщина погибла при атаке БПЛА на Севастополь, наёмники из шести стран воюют за ВСУ: новости к этому часу
Украинские беспилотники атаковали Севастополь, в Харьковской области выявлены иностранные наёмники из шести государств. Об этом 1 августа сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-08-01T11:50
2026-08-01T11:50
2026-08-01T11:50
новости
харьковская область
михаил развожаев
севастополь
вооруженные силы украины
украина.ру
минэнерго
сша
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🟥 В Севастополе в результате атаки украинских дронов погибла женщина, ещё два человека пострадали. Всего за ночь над городом сбито 20 беспилотников, начинённых поражающими элементами и взрывчаткой — губернатор Михаил Развожаев.🟥 Замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Лисняк сообщил, что на стороне ВСУ в регионе воюют граждане Колумбии, Бразилии, США, Великобритании, Франции и Польши. Среди выходцев из Латинской Америки есть лица с криминальным и картельным прошлым.Другие новости к этому часу:🟦 Каспийский трубопроводный консорциум продолжает приём нефти, остановка не рассматривается — Минэнерго Казахстана.🟦 Латвия прекратила движение через единственный открытый КПП на границе с Белоруссией с 31 июля.🟦 Число жертв землетрясения в Японии достигло 36, ещё 136 пострадали.Больше новостей на эти и другие темы представлено в ежедневном обзоре "Адская ночь" в Киеве, США и Израиль готовят удар. Хроника событий на утро 1 августа
харьковская область
севастополь
сша
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, михаил развожаев, севастополь, вооруженные силы украины, украина.ру, минэнерго, сша
Новости, Харьковская область, Михаил Развожаев, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минэнерго, США
Женщина погибла при атаке БПЛА на Севастополь, наёмники из шести стран воюют за ВСУ: новости к этому часу
Украинские беспилотники атаковали Севастополь, в Харьковской области выявлены иностранные наёмники из шести государств. Об этом 1 августа сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 В Севастополе в результате атаки украинских дронов погибла женщина, ещё два человека пострадали. Всего за ночь над городом сбито 20 беспилотников, начинённых поражающими элементами и взрывчаткой — губернатор Михаил Развожаев.
🟥 Замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Лисняк сообщил, что на стороне ВСУ в регионе воюют граждане Колумбии, Бразилии, США, Великобритании, Франции и Польши. Среди выходцев из Латинской Америки есть лица с криминальным и картельным прошлым.
Другие новости к этому часу:
🟦 Каспийский трубопроводный консорциум продолжает приём нефти, остановка не рассматривается — Минэнерго Казахстана.
🟦 Латвия прекратила движение через единственный открытый КПП на границе с Белоруссией с 31 июля.
🟦 Число жертв землетрясения в Японии достигло 36, ещё 136 пострадали.