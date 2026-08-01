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Женщина погибла при атаке БПЛА на Севастополь, наёмники из шести стран воюют за ВСУ: новости к этому часу

Женщина погибла при атаке БПЛА на Севастополь, наёмники из шести стран воюют за ВСУ: новости к этому часу - 01.08.2026 Украина.ру

Женщина погибла при атаке БПЛА на Севастополь, наёмники из шести стран воюют за ВСУ: новости к этому часу

Украинские беспилотники атаковали Севастополь, в Харьковской области выявлены иностранные наёмники из шести государств. Об этом 1 августа сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-08-01T11:50

2026-08-01T11:50

2026-08-01T11:50

новости

харьковская область

михаил развожаев

севастополь

вооруженные силы украины

украина.ру

минэнерго

сша

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🟥 В Севастополе в результате атаки украинских дронов погибла женщина, ещё два человека пострадали. Всего за ночь над городом сбито 20 беспилотников, начинённых поражающими элементами и взрывчаткой — губернатор Михаил Развожаев.🟥 Замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Лисняк сообщил, что на стороне ВСУ в регионе воюют граждане Колумбии, Бразилии, США, Великобритании, Франции и Польши. Среди выходцев из Латинской Америки есть лица с криминальным и картельным прошлым.Другие новости к этому часу:🟦 Каспийский трубопроводный консорциум продолжает приём нефти, остановка не рассматривается — Минэнерго Казахстана.🟦 Латвия прекратила движение через единственный открытый КПП на границе с Белоруссией с 31 июля.🟦 Число жертв землетрясения в Японии достигло 36, ещё 136 пострадали.Больше новостей на эти и другие темы представлено в ежедневном обзоре "Адская ночь" в Киеве, США и Израиль готовят удар. Хроника событий на утро 1 августа

харьковская область

севастополь

сша

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2026

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новости, харьковская область, михаил развожаев, севастополь, вооруженные силы украины, украина.ру, минэнерго, сша