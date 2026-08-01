https://ukraina.ru/20260801/ni-razu-ne-somnevalsya-v-rf-istoriya-odessita-proshedshego-zastenki-sbu-podpole-i-front-1082049022.html
"Ни разу не сомневался в РФ": история одессита, прошедшего застенки СБУ, подполье и фронт
"Ни разу не сомневался в РФ": история одессита, прошедшего застенки СБУ, подполье и фронт - 01.08.2026 Украина.ру
"Ни разу не сомневался в РФ": история одессита, прошедшего застенки СБУ, подполье и фронт
В новом выпуске программы "Украинцы без Украины" корреспондент Украина.ру Дарина Боровик поговорила с Владиславом Долгошеей. Он — бывший узник киевской тюрьмы,... Украина.ру, 01.08.2026
2026-08-01T10:00
2026-08-01T10:00
2026-08-01T10:00
видео
одесса
украина
сбу
украина.ру
антимайдан
репрессии
русофобия
бывший ссср
майдан
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В новом выпуске программы "Украинцы без Украины" корреспондент Украина.ру Дарина Боровик поговорила с Владиславом Долгошеей. Он — бывший узник киевской тюрьмы, участник Антимайдана, партизан одесского подполья и ветеран СВО.В этом выпуске:— Что на самом деле произошло в Одессе 2 мая 2014 года;— Чем одесситы отличаются от украинцев;— Зачем и как 18-летний парень пошел в одесское подполье;— Как государство Украина давило на русских по национальному признаку;— Каково это — в 19 лет оказаться в СИЗО по обвинению в терроризме;Об этом и многом другом — смотрите в видео.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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