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"Зеленского посадили в пятый ряд": Прокопенко о провальном визите в Вашингтон
"Зеленского посадили в пятый ряд": Прокопенко о провальном визите в Вашингтон - 01.08.2026 Украина.ру
"Зеленского посадили в пятый ряд": Прокопенко о провальном визите в Вашингтон
Визит Владимира Зеленского в США закончился полным провалом: он не привязал президента США Дональда Трампа к себе, не убедил в победах Украины и не получил ресурсов. Статус определили уже в аэропорту — никого, кроме пилота. На похоронах Грэма его посадили в пятый ряд
2026-08-01T05:00
2026-08-01T05:00
2026-08-01T05:00
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Трамп после беседы сказал лишь, что "всё прошло хорошо". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко.По словам эксперта, у Зеленского было три цели: психологически привязать Трампа к себе, убедить его, что Украина побеждает, и получить конкретные ресурсы.Эксперт отметил, что на церемонии похорон сенатора Линдси Грэма Зеленского посадили в пятый ряд, подальше на галерку."Половину церемонии он смеялся и шептался с премьером Финляндии, что, в общем, его тоже не красит. Как известно, Зеленский — человек невоспитанный", — заявил Прокопенко.Говоря о результатах встречи с Трампом, эксперт призвал смотреть не на слова, а на сухой остаток."Трамп после часовой беседы сказал лишь, что она прошла хорошо — и на этом всё", — резюмировал Прокопенко.Полный текст интервью Игорь Прокопенко: 39 минут до Нью-Йорка и 3 года до новой украинской ракеты — такова наша реальность читайте на сайте Украина.ру.
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новости, вашингтон, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, игорь прокопенко, украина.ру, мир без границ
Новости, Вашингтон, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Игорь Прокопенко, Украина.ру, Мир без границ
"Зеленского посадили в пятый ряд": Прокопенко о провальном визите в Вашингтон
Визит Владимира Зеленского в США закончился полным провалом: он не привязал президента США Дональда Трампа к себе, не убедил в победах Украины и не получил ресурсов. Статус определили уже в аэропорту — никого, кроме пилота. На похоронах Грэма его посадили в пятый ряд
Трамп после беседы сказал лишь, что "всё прошло хорошо". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко.
По словам эксперта, у Зеленского было три цели: психологически привязать Трампа к себе, убедить его, что Украина побеждает, и получить конкретные ресурсы.
"У Зеленского не получилось ни то, ни другое, ни третье. Статус главы киевского режима был определен уже тем, как его встречали в аэропорту Вашингтона. Если кто-то видел видео: Зеленский вышел, пожал руку пилоту арендованного лайнера, и на этом "прием" украинца закончился", — пояснил Прокопенко.
Эксперт отметил, что на церемонии похорон сенатора Линдси Грэма Зеленского посадили в пятый ряд, подальше на галерку.
"Половину церемонии он смеялся и шептался с премьером Финляндии, что, в общем, его тоже не красит. Как известно, Зеленский — человек невоспитанный", — заявил Прокопенко.
Говоря о результатах встречи с Трампом, эксперт призвал смотреть не на слова, а на сухой остаток.
"Трамп после часовой беседы сказал лишь, что она прошла хорошо — и на этом всё", — резюмировал Прокопенко.