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"Зеленского посадили в пятый ряд": Прокопенко о провальном визите в Вашингтон

"Зеленского посадили в пятый ряд": Прокопенко о провальном визите в Вашингтон - 01.08.2026 Украина.ру

"Зеленского посадили в пятый ряд": Прокопенко о провальном визите в Вашингтон

Визит Владимира Зеленского в США закончился полным провалом: он не привязал президента США Дональда Трампа к себе, не убедил в победах Украины и не получил ресурсов. Статус определили уже в аэропорту — никого, кроме пилота. На похоронах Грэма его посадили в пятый ряд

2026-08-01T05:00

2026-08-01T05:00

2026-08-01T05:00

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игорь прокопенко

украина.ру

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Трамп после беседы сказал лишь, что "всё прошло хорошо". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко.По словам эксперта, у Зеленского было три цели: психологически привязать Трампа к себе, убедить его, что Украина побеждает, и получить конкретные ресурсы.Эксперт отметил, что на церемонии похорон сенатора Линдси Грэма Зеленского посадили в пятый ряд, подальше на галерку."Половину церемонии он смеялся и шептался с премьером Финляндии, что, в общем, его тоже не красит. Как известно, Зеленский — человек невоспитанный", — заявил Прокопенко.Говоря о результатах встречи с Трампом, эксперт призвал смотреть не на слова, а на сухой остаток."Трамп после часовой беседы сказал лишь, что она прошла хорошо — и на этом всё", — резюмировал Прокопенко.Полный текст интервью Игорь Прокопенко: 39 минут до Нью-Йорка и 3 года до новой украинской ракеты — такова наша реальность читайте на сайте Украина.ру.

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сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вашингтон, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, игорь прокопенко, украина.ру, мир без границ