https://ukraina.ru/20260801/istoriya-na-radio-ivan-ayvazovskiy-1082029745.html
История на радио: Иван Айвазовский
История на радио: Иван Айвазовский - 01.08.2026 Украина.ру
История на радио: Иван Айвазовский
Продолжаем нашу рубрику "История на радио" - публикацию эфиров радио "Новороссия сегодня" на исторические темы
2026-08-01T12:00
2026-08-01T12:00
2026-08-01T12:00
история
история
история новороссии
феодосия
александр чаленко
александр васильев
украина.ру
видео
радио
новороссия сегодня
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Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт об Иване (Ованесе) Айвазовском – великом российском художнике-маринисте, официальном живописце Главного морского штаба, штаба, генерале от живописи (чин действительно тайного советника соответствует полному генералу или адмиралу), благотворителю Феодосии во многом определившем облик этого крымского города. Приятного просмотра!
феодосия
крым
черное море
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1f/1082029312_0:5:828:625_1920x0_80_0_0_3bea0e7fac37b620791354afc08f89c5.jpg
История на радио: Иван Айвазовский
История на радио: Иван Айвазовский
2026-08-01T12:00
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PT24M36S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История на радио: Иван Айвазовский
Продолжаем нашу рубрику "История на радио" - публикацию эфиров радио "Новороссия сегодня" на исторические темы
2026-08-01T12:00
true
PT24M36S
История на радио: Иван Айвазовский
Продолжаем нашу рубрику "История на радио" - публикацию эфиров радио "Новороссия сегодня" на исторические темы
Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт об Иване (Ованесе) Айвазовском – великом российском художнике-маринисте, официальном живописце Главного морского штаба, штаба, генерале от живописи (чин действительно тайного советника соответствует полному генералу или адмиралу), благотворителю Феодосии во многом определившем облик этого крымского города. Приятного просмотра!