https://ukraina.ru/20260801/istoriya-na-radio-ivan-ayvazovskiy-1082029745.html

История на радио: Иван Айвазовский

История на радио: Иван Айвазовский - 01.08.2026 Украина.ру

История на радио: Иван Айвазовский

Продолжаем нашу рубрику "История на радио" - публикацию эфиров радио "Новороссия сегодня" на исторические темы

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Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт об Иване (Ованесе) Айвазовском – великом российском художнике-маринисте, официальном живописце Главного морского штаба, штаба, генерале от живописи (чин действительно тайного советника соответствует полному генералу или адмиралу), благотворителю Феодосии во многом определившем облик этого крымского города. Приятного просмотра!

феодосия

крым

черное море

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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