"Дать спички пироманьяку": в США ужаснулись последствиям "адских санкций" против России - 01.08.2026 Украина.ру
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"Дать спички пироманьяку": в США ужаснулись последствиям "адских санкций" против России
"Дать спички пироманьяку": в США ужаснулись последствиям "адских санкций" против России - 01.08.2026 Украина.ру
"Дать спички пироманьяку": в США ужаснулись последствиям "адских санкций" против России
Обозреватель The Washington Post Макс Бут предостерёг от наделения Дональда Трампа полномочиями по введению нового пакета антироссийских ограничений
2026-08-01T11:40
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"Это всё равно что дать спички пироманьяку. Документ предполагает отключение от SWIFT любой компании, ведущей дела с подсанкционными субъектами. Это нанесёт серьёзный ущерб прежде всего Индии и Китаю", — предупредил Бут.По данным Politico, Трамп планирует изменить законопроект, который вскоре должен поступить на рассмотрение Сената. Продвижение документа осложняется разногласиями между законодателями.Подробнее – в материале Сенат США может проголосовать за "адские санкции" против России уже на следующей неделе
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новости, сша, россия, индия, дональд трамп, сенат, the washington post, politico
Новости, США, Россия, Индия, Дональд Трамп, сенат, The Washington Post, Politico

"Дать спички пироманьяку": в США ужаснулись последствиям "адских санкций" против России

11:40 01.08.2026
 
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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Обозреватель The Washington Post Макс Бут предостерёг от наделения Дональда Трампа полномочиями по введению нового пакета антироссийских ограничений
"Это всё равно что дать спички пироманьяку. Документ предполагает отключение от SWIFT любой компании, ведущей дела с подсанкционными субъектами. Это нанесёт серьёзный ущерб прежде всего Индии и Китаю", — предупредил Бут.
По данным Politico, Трамп планирует изменить законопроект, который вскоре должен поступить на рассмотрение Сената.
Продвижение документа осложняется разногласиями между законодателями.
Подробнее – в материале Сенат США может проголосовать за "адские санкции" против России уже на следующей неделе
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