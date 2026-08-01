https://ukraina.ru/20260801/dat-spichki-piromanyaku-v-ssha-uzhasnulis-posledstviyam-adskikh-sanktsiy-protiv-rossii-1082057570.html

"Дать спички пироманьяку": в США ужаснулись последствиям "адских санкций" против России

"Дать спички пироманьяку": в США ужаснулись последствиям "адских санкций" против России - 01.08.2026 Украина.ру

"Дать спички пироманьяку": в США ужаснулись последствиям "адских санкций" против России

Обозреватель The Washington Post Макс Бут предостерёг от наделения Дональда Трампа полномочиями по введению нового пакета антироссийских ограничений

2026-08-01T11:40

2026-08-01T11:40

2026-08-01T11:40

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"Это всё равно что дать спички пироманьяку. Документ предполагает отключение от SWIFT любой компании, ведущей дела с подсанкционными субъектами. Это нанесёт серьёзный ущерб прежде всего Индии и Китаю", — предупредил Бут.По данным Politico, Трамп планирует изменить законопроект, который вскоре должен поступить на рассмотрение Сената. Продвижение документа осложняется разногласиями между законодателями.Подробнее – в материале Сенат США может проголосовать за "адские санкции" против России уже на следующей неделе

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новости, сша, россия, индия, дональд трамп, сенат, the washington post, politico