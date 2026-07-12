Начало боев за Славянск и Краматорск: Носков о том, почему освобождать их будет легче, чем Авдеевку - 12.07.2026 Украина.ру
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Начало боев за Славянск и Краматорск: Носков о том, почему освобождать их будет легче, чем Авдеевку
Начало боев за Славянск и Краматорск: Носков о том, почему освобождать их будет легче, чем Авдеевку - 12.07.2026 Украина.ру
Начало боев за Славянск и Краматорск: Носков о том, почему освобождать их будет легче, чем Авдеевку
Бои за Славянск и Краматорск фактически уже идут — эти города являются "детинцем" всей крепости. Однако брать их будет легче, чем Авдеевку и Угледар, поскольку местность там более податлива для обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк Владимир Носков
2026-07-12T05:45
2026-07-12T05:45
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Отвечая на вопрос о начале боев за Славянск и Краматорск, Носков заявил, что они уже идут. "Они фактически уже идут. Я понимаю, что нам хотелось бы как-то дифференцировать боевые операции. Но, по большому счету, весь этот процесс начался с освобождения Попасной, Артемовска и Авдеевки", — пояснил эксперт.По словам собеседника Украина.ру, Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — это сердце всей этой укрепленной линии, а внешние рубежи обороны уже остались позади. "Что такое Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка? Это детинец этой крепости. Все остальное – внешние рубежи обороны, которые мы давно прошли", — отметил Носков.Эксперт подчеркнул, что Краматорск и Славянск — это уже не самые твердые бастионы противника, и освобождать их будет не так тяжело, как Авдеевку и Угледар. "Понятно, что Краматорск и Славянск крупные города. Но это уже не самые твердые бастионы противника. Брать их будет уже не так тяжело, как Авдеевку и Угледар, которые были удобнее как с точки зрения местности, так и в инженерном отношении", — объяснил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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Начало боев за Славянск и Краматорск: Носков о том, почему освобождать их будет легче, чем Авдеевку

05:45 12.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Бои за Славянск и Краматорск фактически уже идут — эти города являются "детинцем" всей крепости. Однако брать их будет легче, чем Авдеевку и Угледар, поскольку местность там более податлива для обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк Владимир Носков
Отвечая на вопрос о начале боев за Славянск и Краматорск, Носков заявил, что они уже идут. "Они фактически уже идут. Я понимаю, что нам хотелось бы как-то дифференцировать боевые операции. Но, по большому счету, весь этот процесс начался с освобождения Попасной, Артемовска и Авдеевки", — пояснил эксперт.
По словам собеседника Украина.ру, Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — это сердце всей этой укрепленной линии, а внешние рубежи обороны уже остались позади.
"Что такое Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка? Это детинец этой крепости. Все остальное – внешние рубежи обороны, которые мы давно прошли", — отметил Носков.
Эксперт подчеркнул, что Краматорск и Славянск — это уже не самые твердые бастионы противника, и освобождать их будет не так тяжело, как Авдеевку и Угледар.
"Понятно, что Краматорск и Славянск крупные города. Но это уже не самые твердые бастионы противника. Брать их будет уже не так тяжело, как Авдеевку и Угледар, которые были удобнее как с точки зрения местности, так и в инженерном отношении", — объяснил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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