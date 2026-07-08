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Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк"

Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" - 08.07.2026 Украина.ру

Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк"

О работе связистов на СВО, военном интернете, важности связи для координации штурмовых групп, о наградах, мотивации и многом другом журналисту издания "Украина.ру" Игорю Гомольскому рассказал старший радиотелефонист штурмовой роты 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", Руслан Ренгис.

2026-07-08T16:41

2026-07-08T16:41

2026-07-08T16:41

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дмитрий жуков

кременная

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- Руслан, условия на поле боя сейчас меняются стремительно и сразу для всех. Расскажи, пожалуйста, о своей крайней задаче. Как сейчас выглядит работа связиста?- Любая задача начинается с коммуникации. Без связи любой командир будет чувствовать себя слепцом. Потому перед задачей подбирается специальное место, на карте высматриваются высоты. После этого на место выдвигается связист. Выдвигается на разведку.Находит какое-то подходящее местечко. К примеру, находит блиндаж. Если все нормально, то начинает развертывание. В каком смысле "местность позволяет"? Если на возвышенности мы видим лесополосу, в которой уже просто не осталось деревьев, то командно-наблюдательный пункт там не развернуть. Просто потому, что в 2026 году маскировка превыше всего. Это ключевой фактор.А если местность располагает, то начинается подготовка. Разворачивается командно-наблюдательный пункт. Если грубо сравнить условия 2022–2023 годов с условиями 2026 года, то получается, что раньше у тебя был "Азарт" и помчались. Теперь без трансляции никуда. Трансляция – это направление штурмовых групп, управление ими, координация действий. А для трансляции нужно что? Правильно, нужен интернет! Все начинается с БШПД (беспроводной широкополосный доступ, - прим. авт.) или оптоволокна. То есть аналогов "Старлинк" у нас есть и их много.Как только интернет наладили, начинается установка ретрансляторов радиосвязи для штурмовых групп, устанавливается все оборудование и, если вкратце, то КНП готов. Дальше мы его маскируем, и после этого командир роты уже может работать. Начинается заход штурмовых групп.На крайней задаче, для примера, после того, как мной была найдена подходящая высота, оказалось, что она такая на участке вообще единственная. Как только я там все установил… противник тоже догадался, что эта высота нам подходит, а потому 24\7 над нею кружили дроны. Без передышки. То есть бывало, что за день мне приходилось по несколько раз восстанавливать связь, чтобы командир роты мог продолжать координировать штурмовые группы. Работа непростая. Ответственная, важная.- Верно ли я понимаю, что на точку ты выдвигаешься в одиночку?- Помощник иногда есть. Но, зачастую, связист проводит разведку в одиночку. Я выдвигаюсь, смотрю: есть там блиндаж или нет блиндажа? Все ли меня там устраивает? Если все устраивает, но блиндажа там нет, то приходится копать и строить с нуля.Когда нашел место, нужно потихоньку затягивать оборудование и уже на этом этапе мне нужен помощник. Там уже по обстановке. Либо заносим на своих двух, либо, если местность и обстановка позволяют, то можно использовать мотоцикл. Ну, знаете, если туман или дождь. Но, в основном, работаю в одиночку, да.- Не страшно в одиночку так близко к ЛБС ходить?- Да как-то нет. Человек привыкает ко всему. С опытом понимаешь, как нужно двигаться, когда лучше двигаться. Поэтому лично мне одному работать проще.- Как я понимаю, на тебе, как на связисте роты, обслуживание раций, зарядка батарей и еще, наверное, тысяча мелких задач, так?- Да. Если мое подразделение находится в районе временного сосредоточения, в тылу, то я отвечаю за обеспечение роты. Получаем рации, прошиваем их. Нельзя просто взять "тутку" и отдать штурмовику. Ее сперва нужно прошить, шифрование сделать. Дальше – обучение по эксплуатации. В общем, когда подразделение не на боевой задаче, мой функционал меняется. Я занимаюсь оснащением роты, обучением военнослужащих, поскольку у раций много нюансов. Плюс – оснащение выносов. Ну, знаете, многозадачный я.- Откуда знания? Связисты и раньше были военной интеллигенцией, а сейчас ваша работа требует знаний и навыков совсем другого уровня. И все это, как ты сам заметил, случилось за пару лет.- Навыки приобретались постепенно. Я воюю с 2023 года. Мой боевой путь начинался в Кременной. Тогда не было такого оборудования, как сейчас. Раньше были "тапик", полевка да "Азарт". Тангенту нажал и говоришь, если совсем примитивно. И вот за три года постепенно внедрялось новое. Тут, честно говоря, мне повезло, поскольку не довелось нырять в это сразу. Я постепенно получал навыки, учился, вникал.- Ты доброволец, верно?- Не совсем. Первый контракт мною был заключен в 2018 году, а второй уже в 2023 году. Почему? Многие мои товарищи пошли. Сам я из Екатеринбурга и многие мои товарищи по сей день проходят службу в 32-м военном городке.Первый контракт закончился и я вернулся домой. Понял, что на гражданке скучновато. Плюс – друзья время от времени звонили в 2022 году, рассказывали о том, как у них там спецоперация проходит. И вот, наслушавшись их историй, к 2023 году я решил, что нужно ехать.- Подозреваю, что с тех пор и собственных историй ты немало скопил…- Ну…я же всю дорогу связист, а у связистов истории все однотипные. Тянешь полевку, а по тебе стреляют. Восстанавливаешь связь, а по тебе обратно стреляют. Но это до 2024 года. Потом случился прогресс и командно-наблюдательные пункты стали размещаться от ЛБС ощутимо дальше. Если раньше командир роты сидел вплотную к линии боестолкновения, то сейчас дистанция заметно увеличилась. Благодаря технике, которую стали использовать. Следовательно, изменилась специфика работы. Но и противник всячески пытается нашей коммуникации препятствовать. Если что-то заметит, то все, что можно представить, туда полетит. Приходится восстанавливать незамедлительно.- Связь на СВО всегда была, в первую очередь, про поиск весьма нестандартных решений, эксперименты. Есть ведь целое сообщество профильных специалистов, где люди обмениваются опытом, так?- Да, разумеется. Даже конкретно в нашей дивизии есть небольшое сообщество связистов, в рамках которого, если кто-то нашел какое-то новое решение, то делится со всеми. Если я что-то интересное придумываю в плане связи, ретрансляторов, антенн, то оповещаю коллег. На каких частотах лучше работать в той или иной местности? Какие антенны предпочтительнее использовать? Всем делимся, все обсуждаем, конечно.- А как у связистов с наградами?- За всех сказать не могу, но конкретно у меня их не очень много. Дважды был награжден медалью "За боевые отличия", есть медаль "Участнику специальной военной операции" и государственная награда – медаль Жукова.- Расскажешь про медаль Жукова?- В 2023 был очень неприятный участок местности, а связисты тогда работали совсем близко к линии боевого соприкосновения. Участок – семь-восемь километров полевки. В результате вражеского артобстрела она, конечно же, порвалась и связь была нарушена. Незамедлительно я пошел под обстрелом чинить связь, восстановил ее и наши группы продолжили действовать.О других секретах военной профессии - в интервью Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения

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Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, дмитрий жуков, кременная, екатеринбург, сво, спецоперация, starlink