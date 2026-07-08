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Тегеран атаковал базы США в ответ на удары по Ирану. Новости Ближнего Востока

Тегеран атаковал базы США в ответ на удары по Ирану. Новости Ближнего Востока - 08.07.2026 Украина.ру

Тегеран атаковал базы США в ответ на удары по Ирану. Новости Ближнего Востока

Тегеран атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США по Ирану, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), передает 8 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-08T07:28

2026-07-08T07:28

2026-07-08T10:24

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"В ходе первоначального ответа на агрессию военно-морские силы и аэрокосмические силы КСИР в ходе совместной операции атаковали при помощи беспилотников и ракет 85 важных военных объектов США в порту Сальман 5-го флота ВМС США в Бахрейне и военно-воздушную базу Али ас-Салем в Кувейте, а также сбили БПЛА MQ-9 противника", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.Поступают сообщения о масштабных перебоях в электроснабжении в Кувейте и Бахрейне, а также о звуках сирен воздушной тревоги. Некоторые сообщения также указывают на то, что слышны взрывы вблизи базы Али ас-Салем в Кувейте, где дислоцированы американские войска.Военные из КСИР объяснили, что США в нарушение меморандума о прекращении войны атаковали прибрежные базы в Иране, а также гражданские объекты в провинции Хормозган на юге Ирана.В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.🟦 Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о поражении более 80 целей в Иране.🟦 В США назвали новые ответные американские удары по Ирану в ночь на среду более масштабными, чем предыдущие, утверждает телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника.🟦 Несколько человек были ранены вследствие ударов США по югу Ирана.🟦 Несмотря на это, Вашингтон рассчитывает продолжить переговоры с Тегераном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.🟦 Взрывы вновь прогремели на иранском острове Кешм, несколько взрывов были слышны на острове Харк, сообщает телеканал Press TV.🟦 Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что сбил американский БПЛА MQ-9 на юге Ирана, указывает Press TV.🟦 Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф после ударов США по Ирану заявил, что запугивание и шантаж ведут в тупик, и подчеркнул, что Иран не сдается.🟦 Центральный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" отметил, что Иран не позволит США вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива, сообщает телеканал Press TV.🟦 Президент Ирана Масуд Пезешкиан покидает Ирак и возвращается в Иран после ударов США по иранским целям, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское государственное телевидение.Подробнее - в материале США новыми ударами "наказывают" Иран, МИД ИРИ заявил о нарушении меморандума на сайте Украина.ру.

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новости, иран, сша, тегеран , масуд пезешкиани, украина.ру, мид, мир без границ