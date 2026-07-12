CNN: арсеналы американских вооружений до сих пор не восстановлены
19:32 12.07.2026 (обновлено: 19:36 12.07.2026)
Запасы ключевых вооружений США остаются истощёнными, а Пентагон пытается расширить промышленную базу для их производства. Об этом 12 июля сообщает CNN
По словам представителя военного ведомства, министерство "привержено быстрому наращиванию оборонной промышленной базы" и активно ищет инновации по всей стране для масштабного производства и повышения устойчивости цепочек поставок.
Телеканал отмечает: если США продолжат наносить удары по Ирану, давление на и без того истощённый оборонный комплекс станет ещё сильнее.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Загадка смерти Грэма*: если "русский след", то какой, отставка Свириденко. Итоги 12 июля
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