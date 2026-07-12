CNN: арсеналы американских вооружений до сих пор не восстановлены - 12.07.2026 Украина.ру
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CNN: арсеналы американских вооружений до сих пор не восстановлены
CNN: арсеналы американских вооружений до сих пор не восстановлены - 12.07.2026 Украина.ру
CNN: арсеналы американских вооружений до сих пор не восстановлены
Запасы ключевых вооружений США остаются истощёнными, а Пентагон пытается расширить промышленную базу для их производства. Об этом 12 июля сообщает CNN
2026-07-12T19:32
2026-07-12T19:36
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пентагон
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По словам представителя военного ведомства, министерство "привержено быстрому наращиванию оборонной промышленной базы" и активно ищет инновации по всей стране для масштабного производства и повышения устойчивости цепочек поставок.Телеканал отмечает: если США продолжат наносить удары по Ирану, давление на и без того истощённый оборонный комплекс станет ещё сильнее.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Загадка смерти Грэма*: если "русский след", то какой, отставка Свириденко. Итоги 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, сша, иран, cnn, пентагон
Новости, США, Иран, CNN, Пентагон

CNN: арсеналы американских вооружений до сих пор не восстановлены

19:32 12.07.2026 (обновлено: 19:36 12.07.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСША, флаг, лгбт
США, флаг, лгбт - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Запасы ключевых вооружений США остаются истощёнными, а Пентагон пытается расширить промышленную базу для их производства. Об этом 12 июля сообщает CNN
По словам представителя военного ведомства, министерство "привержено быстрому наращиванию оборонной промышленной базы" и активно ищет инновации по всей стране для масштабного производства и повышения устойчивости цепочек поставок.
Телеканал отмечает: если США продолжат наносить удары по Ирану, давление на и без того истощённый оборонный комплекс станет ещё сильнее.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Загадка смерти Грэма*: если "русский след", то какой, отставка Свириденко. Итоги 12 июля
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