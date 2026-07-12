https://ukraina.ru/20260712/cnn-arsenaly-amerikanskikh-vooruzheniy-do-sikh-por-ne-vosstanovleny-1081382829.html

CNN: арсеналы американских вооружений до сих пор не восстановлены

CNN: арсеналы американских вооружений до сих пор не восстановлены - 12.07.2026 Украина.ру

CNN: арсеналы американских вооружений до сих пор не восстановлены

Запасы ключевых вооружений США остаются истощёнными, а Пентагон пытается расширить промышленную базу для их производства. Об этом 12 июля сообщает CNN

2026-07-12T19:32

2026-07-12T19:32

2026-07-12T19:36

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По словам представителя военного ведомства, министерство "привержено быстрому наращиванию оборонной промышленной базы" и активно ищет инновации по всей стране для масштабного производства и повышения устойчивости цепочек поставок.Телеканал отмечает: если США продолжат наносить удары по Ирану, давление на и без того истощённый оборонный комплекс станет ещё сильнее.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Загадка смерти Грэма*: если "русский след", то какой, отставка Свириденко. Итоги 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, сша, иран, cnn, пентагон