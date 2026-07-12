https://ukraina.ru/20260712/zagadka-smerti-grema-esli-russkiy-sled-to-kakoy-otstavka-sviridenko-itogi-12-iyulya-1081382162.html
Загадка смерти Грэма*: если "русский след", то какой, отставка Свириденко. Итоги 12 июля
Загадка смерти Грэма*: если "русский след", то какой, отставка Свириденко. Итоги 12 июля - 12.07.2026 Украина.ру
Загадка смерти Грэма*: если "русский след", то какой, отставка Свириденко. Итоги 12 июля
Внезапная смерть американского сенатора Линдси Грэма* породила ряд конспирологических теорий. Владимир Зеленский отправил премьер-министра Украины Юлию Свириденко в отставку
2026-07-12T18:25
2026-07-12T18:25
2026-07-12T18:30
эксклюзив
хроники
линдси грэм
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0c/1081382040_0:92:3000:1780_1920x0_80_0_0_04e5cd08ef8b53701b59af44d0ac9007.jpg
Западные политические эксперты и блогеры ищут связь смерти американского сенатора Линдси Грэма* с его антироссийской позицией. При этом, версии о природе "русского следа" разнятся.Так, многие обратили внимание на то, что Грэм* за сутки до объявления о его смерти побывал на украинском производстве SkyFall, где ему представили ряд новинок, в т.ч. и дрон-перехватчик P1-SUN. В ночь на 11 июля Минобороны РФ нанесло удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Киеве и Одессе."Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие "Аэродрон" – специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери"", — отмечалось в утренней сводке министерства 11 июля.Это совпадение заметили западные политические блогеры. Один из них популярный англоязычный пользователь X под псевдонимом Lord Bebo (около 803,5 тыс. подписчиков) заявил, что Грэм* мог погибнуть от российской ракеты."Хроника Линдси Грэма*. Последние 48 часов: 1) Посещает украинские заводы по производству дронов 2) Россия наносит удар по заводам дронов 3) Грэм* "умирает внезапно" Конечно, это мог быть внезапный сердечный приступ сразу после возвращения домой, но могло быть и то, что его поразили на заводе дронов в ходе российского удара. Мог ли кто-то в администрации отправить его туда, чтобы избавиться от него, зная о предстоящем ударе? Это кажется странным. Был ли это внутренний американский заговор, российский удар или просто внезапный сердечный приступ?" — написал он.Он также разместил опрос. На момент написания статьи 51,4% подписчиков блогера считали, что Грэм* погиб от российского удара. 15,1% считали, что речь идёт о внутреннем заговоре. Позднее блогер репостнул сообщение, утверждавшее, что сенатора могли выследить и специально нанести удар, когда он находился на предприятии.По иронии судьбы, связанные или симпатизирующие Демократической партии США, например, "Голос Америки"**, называли пользователя Lord Bebo "прокремлёвским", обвиняя в "распространении дезинформации" о событиях на Украине уже после начала СВО.Против версии, поддерживаемой сторонниками версии о смерти Грэма* в результате российского удара говорит и то, что адреса предприятия SkyFall, которое посещал сенатор незадолго до своей смерти, и предприятия "Аэродрон" разнятся.Первое, согласно украинским базам данных расположено на улице Ушинского. Данные о втором содержат несколько адресов: головной офис "Аэродрона" находится в Ирпене на улице Варшавской. Также юридический адрес компании был зарегистрирован на Воскресенском (бывшем Ватутина) проспекте в Киеве. Есть ещё компания "Аэродрон-Сервис", зарегистрированная на ул. Академика Филатова, что также находится далеко от ул. Ушинского, где был с визитом Грэм*.Ещё один политический блогер — ультраправая американская активистка Лора Лумер, которая, как утверждало издание BBC** имела влияние на кадровые перестановки в Совете национальной безопасности США (после встречи с ней в 2025 году президент США Дональд Трамп уволил ряд членов Совета) заявила, что Грэма* могли отравить. Она сослалась на якобы прозвучавшую угрозу КСИР в адрес сенатора."Был ли он отравлен иностранным противником — либо за границей, либо по возвращении в США? Должно быть проведено расследование его смерти. Особенно после того, как Иран призвал к его убийству менее недели назад. Что имеют в виду его сотрудники под "кратковременной и внезапной болезнью"? Отравление?" — отметила Лумер в своей записи в соцсети Х.В других записях Лумер обратила внимание на негативную оценку действий Грэма* как поджигателя войны со стороны российских СМИ, что, по её мнению, доказывает, что сенатора якобы могли отравить и россияне.К таком выводу Лумер привёл даже такой шаг России, как отправка делегации на похороны погибшего от американо-израильской атаки предыдущего верховного лидера Али Хаменеи."Теперь сенатор Грэм* мертв через день после возвращения из Украины. Россия направила делегацию на похороны Хаменеи. Находясь в Украине, сенатор Грэм говорил о санкциях против России и о дальнейшей помощи Украине в их обороне от Путина. <...> Это не кажется совпадением", — писала она.В пользу своей довольно эклектичной версии Лумер приводила и негативные характеристики сенатора российскими публичными лицами, в т.ч. и философом Александром Дугиным, который в своё время писал, что сенатор в итоге может создать проблемы президенту США Трампу, а также радостные новостные сюжеты в иранских СМИ.Но пока конспирологи ищут "русский след" в скоропостижной смерти Грэма*, остальные отмечают другую закономерность, которую сторонники версии о "руке Кремля" упустили. Покойный сенатор стал ещё одним западным политиком, который оказался подвержен "проклятию Зеленского". И если для других политиков встреча с Владимиром Зеленским часто знаменовала скорый закат карьеры, то для Грэма* она стала последней встречей на высшем уровне в его жизни.Впрочем, Зеленский не был последним высокопоставленным политиком, с кем говорил сенатор перед смертью."Он (Грэм*) позвонил мне прошлой ночью. Он только что вернулся с Украины, и поездка у него прошла отлично. Он рассказывал мне о поездке", — заявил президент США в интервью CNN.Американский лидер отметил, что Грэм* жаловался на усталость после посещения Киева."Он был уставшим. Он сказал: "Я устал, потому что это долгая поездка"", — подчеркнул Трамп.Представители сенатора сообщили, что он умер после непродолжительной болезни. По информации телеканалаNBC, в ночь с субботы на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.Свириденко в отставкуВладимир Зеленский отправил премьер-министра Украины Юлию Свириденко в отставку. Он заявил, что Украина меняет свою политическую стратегию и украинским властям нужно сосредоточится на более плотной работе на внешнем направлении — в первую очередь, на сотрудничестве с США, ЕС и странами Персидского залива, уделить большее внимание происходящему в прифронтовых зонах и начать усиленно готовиться к зиме."Изменения требуют обновления Кабинета Министров. Я благодарен Юлии за её чёткую, стабильную и эффективную работу в качестве премьер-министра, за годы продуктивной службы в команде Украины, и я предложил ей возможность возглавить новую и важную область отношений с ключевым партнёром", — сообщил сам Зеленский по итогам встречи со Свириденко.Он также заявил, что вместе с украинским парламентом "внесёт соответствующие изменения в правительство Украины"."Также будут изменения среди глав правоохранительных органов", — пообещал Зеленский.После встречи он заслушал доклады членов правительства, в т.ч. и представителей силового блока: министра обороны Михаила Фёдорова и министра внутренних дел Игоря Клименко. Встретился Зеленский и с мэром Харькова Игорем Тереховым.Позднее в соцсетях Свириденко подтвердила, что уходит с поста премьер-министра Украины, поблагодарив Зеленского за доверие и высокую оценку её команды.Официально имя преемника Свириденко не называлось. Однако ряд экспертов уже озвучили возможные кандидатуры. Среди них — глава компаний "Укрнафта" и "Нафтогаз" Сергей Корецкий, с которым Зеленский также встречался сегодня."Сергей Корецкий, которого называют как основного кандидата на должность премьера - человек Тимура Миндича! В тему его ввели в конце 2022 года, когда понадобился человек, который будет управлять отжатой у Коломойского* "Укрнафтой". Как только узнали, что против Свириденко (ближайшего исполнителя Ермака и его мафии) начали всерьёз копать НАБУ, убирают ее и ставят этого чувака, полностью подконтрольного "семье"", — прокомментировал эту кандидатуру медиаэксперт Анатолий Шарий.Также ожидается, что замглавы СБУ Александр Поклад, известный под прозвищем "Душитель" за пристрастие к пытками во время допросов, станет главой Службы безопасности Украины.Тем временем Украина продолжает террористические атаки на регионы России.Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв сообщил, что сегодня утром украинские БПЛА атаковали автобусную остановку, а днем беспилотник попал в автомобиль."Убито <...> две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых — тяжёлый", — приводит его слова пресс-служба госкорпорации.Это произошло всего спустя два дня после консультаций представителей России и МАГАТЭ в Калининграде. И сейчас, по мнению Лихачёва, у агентства есть возможность доказать на деле приверженность договоренностям — как можно скорее проинформировать мировое сообщество о всех инцидентах на территории города.Подробнее о том, кто может возглавить правительство Украины — в статье Павла Котова "Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины".* — лица, внесённые в список экстремистов и террористов** — СМИ, выполняющие функции иноагента
https://ukraina.ru/20260712/sezdil-k-zelenskomu-i-umer-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-12-iyulya-1081376129.html
https://ukraina.ru/20260712/ssha-vozobnovili-udary-po-iranu-zelenskiy-nashl-kraynikh-khronika-sobytiy-na-utro-12-iyulya-1081370763.html
https://ukraina.ru/20260711/zelenskiy-nastaivaet-ssha-otlynivayut-kombrig-v-begakh-itogi-11-iyulya-1081366159.html
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эксклюзив, хроники, линдси грэм, владимир зеленский, дональд трамп, укрнафта, демократическая партия, cnn, россия, украина, сша
Западные политические эксперты и блогеры ищут связь смерти американского сенатора Линдси Грэма* с его антироссийской позицией. При этом, версии о природе "русского следа" разнятся.
Так, многие обратили внимание на то, что Грэм* за сутки до объявления о его смерти побывал на украинском производстве SkyFall, где ему представили ряд новинок, в т.ч. и дрон-перехватчик P1-SUN. В ночь на 11 июля Минобороны РФ нанесло удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Киеве и Одессе.
"Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие "Аэродрон" – специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери"
", — отмечалось в утренней сводке
министерства 11 июля.
Это совпадение заметили западные политические блогеры. Один из них популярный англоязычный пользователь X под псевдонимом Lord Bebo (около 803,5 тыс. подписчиков) заявил, что Грэм* мог погибнуть от российской ракеты.
"Хроника Линдси Грэма*. Последние 48 часов: 1) Посещает украинские заводы по производству дронов 2) Россия наносит удар по заводам дронов 3) Грэм* "умирает внезапно" Конечно, это мог быть внезапный сердечный приступ сразу после возвращения домой, но могло быть и то, что его поразили на заводе дронов в ходе российского удара. Мог ли кто-то в администрации отправить его туда, чтобы избавиться от него, зная о предстоящем ударе? Это кажется странным. Был ли это внутренний американский заговор, российский удар или просто внезапный сердечный приступ?
" — написал
он.
Он также разместил опрос
. На момент написания статьи 51,4% подписчиков блогера считали, что Грэм* погиб от российского удара. 15,1% считали, что речь идёт о внутреннем заговоре. Позднее блогер репостнул сообщение
, утверждавшее, что сенатора могли выследить и специально нанести удар, когда он находился на предприятии.
По иронии судьбы, связанные или симпатизирующие Демократической партии США, например, "Голос Америки"**, называли пользователя Lord Bebo "прокремлёвским", обвиняя в "распространении дезинформации" о событиях на Украине уже после начала СВО.
Против версии, поддерживаемой сторонниками версии о смерти Грэма* в результате российского удара говорит и то, что адреса предприятия SkyFall, которое посещал сенатор незадолго до своей смерти, и предприятия "Аэродрон" разнятся.
Первое, согласно украинским базам данных расположено на улице Ушинского. Данные о втором содержат несколько адресов: головной офис "Аэродрона" находится в Ирпене на улице Варшавской. Также юридический адрес компании был зарегистрирован на Воскресенском (бывшем Ватутина) проспекте в Киеве. Есть ещё компания "Аэродрон-Сервис", зарегистрированная на ул. Академика Филатова, что также находится далеко от ул. Ушинского, где был с визитом Грэм*.
Ещё один политический блогер — ультраправая американская активистка Лора Лумер
, которая, как утверждало издание BBC** имела влияние на кадровые перестановки в Совете национальной безопасности США (после встречи с ней в 2025 году президент США Дональд Трамп
уволил ряд членов Совета) заявила, что Грэма* могли отравить. Она сослалась на якобы прозвучавшую угрозу КСИР в адрес сенатора.
"Был ли он отравлен иностранным противником — либо за границей, либо по возвращении в США? Должно быть проведено расследование его смерти. Особенно после того, как Иран призвал к его убийству менее недели назад. Что имеют в виду его сотрудники под "кратковременной и внезапной болезнью"? Отравление?
" — отметила
Лумер в своей записи в соцсети Х.
В других записях Лумер обратила внимание на негативную оценку действий Грэма* как поджигателя войны со стороны российских СМИ, что, по её мнению, доказывает, что сенатора якобы могли отравить и россияне.
К таком выводу Лумер привёл даже такой шаг России, как отправка делегации на похороны погибшего от американо-израильской атаки предыдущего верховного лидера Али Хаменеи.
"Теперь сенатор Грэм* мертв через день после возвращения из Украины. Россия направила делегацию на похороны Хаменеи. Находясь в Украине, сенатор Грэм говорил о санкциях против России и о дальнейшей помощи Украине в их обороне от Путина. <...> Это не кажется совпадением
", — писала
она.
В пользу своей довольно эклектичной версии Лумер приводила и негативные характеристики сенатора российскими публичными лицами, в т.ч. и философом Александром Дугиным, который в своё время писал, что сенатор в итоге может создать проблемы президенту США Трампу, а также радостные новостные сюжеты в иранских СМИ.
Но пока конспирологи ищут "русский след" в скоропостижной смерти Грэма*, остальные отмечают другую закономерность, которую сторонники версии о "руке Кремля" упустили. Покойный сенатор стал ещё одним западным политиком, который оказался подвержен "проклятию Зеленского". И если для других политиков встреча с Владимиром Зеленским
часто знаменовала скорый закат карьеры, то для Грэма* она стала последней встречей на высшем уровне в его жизни.
Впрочем, Зеленский не был последним высокопоставленным политиком, с кем говорил сенатор перед смертью.
"Он (Грэм*) позвонил мне прошлой ночью. Он только что вернулся с Украины, и поездка у него прошла отлично. Он рассказывал мне о поездке", — заявил президент США в интервью CNN.
Американский лидер отметил, что Грэм* жаловался на усталость после посещения Киева.
"Он был уставшим. Он сказал: "Я устал, потому что это долгая поездка"", — подчеркнул Трамп.
Представители сенатора сообщили, что он умер после непродолжительной болезни. По информации телеканалаNBC, в ночь с субботы на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.
Владимир Зеленский отправил премьер-министра Украины Юлию Свириденко в отставку. Он заявил, что Украина меняет свою политическую стратегию и украинским властям нужно сосредоточится на более плотной работе на внешнем направлении — в первую очередь, на сотрудничестве с США, ЕС и странами Персидского залива, уделить большее внимание происходящему в прифронтовых зонах и начать усиленно готовиться к зиме.
"Изменения требуют обновления Кабинета Министров. Я благодарен Юлии за её чёткую, стабильную и эффективную работу в качестве премьер-министра, за годы продуктивной службы в команде Украины, и я предложил ей возможность возглавить новую и важную область отношений с ключевым партнёром
", — сообщил
сам Зеленский по итогам встречи со Свириденко.
Он также заявил, что вместе с украинским парламентом "внесёт соответствующие изменения в правительство Украины".
"Также будут изменения среди глав правоохранительных органов", — пообещал Зеленский.
После встречи он заслушал доклады членов правительства, в т.ч. и представителей силового блока: министра обороны Михаила Фёдорова и министра внутренних дел Игоря Клименко. Встретился Зеленский и с мэром Харькова Игорем Тереховым.
Позднее в соцсетях Свириденко подтвердила, что уходит с поста премьер-министра Украины, поблагодарив Зеленского за доверие и высокую оценку её команды.
Официально имя преемника Свириденко не называлось. Однако ряд экспертов уже озвучили возможные кандидатуры. Среди них — глава компаний "Укрнафта" и "Нафтогаз" Сергей Корецкий, с которым Зеленский также встречался сегодня.
"Сергей Корецкий, которого называют как основного кандидата на должность премьера - человек Тимура Миндича! В тему его ввели в конце 2022 года, когда понадобился человек, который будет управлять отжатой у Коломойского* "Укрнафтой". Как только узнали, что против Свириденко (ближайшего исполнителя Ермака и его мафии) начали всерьёз копать НАБУ, убирают ее и ставят этого чувака, полностью подконтрольного "семье"
", — прокомментировал эту кандидатуру медиаэксперт Анатолий Шарий
.
Также ожидается, что замглавы СБУ Александр Поклад, известный под прозвищем "Душитель" за пристрастие к пытками во время допросов, станет главой Службы безопасности Украины.
Тем временем Украина продолжает террористические атаки на регионы России.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв сообщил, что сегодня утром украинские БПЛА атаковали автобусную остановку, а днем беспилотник попал в автомобиль.
"Убито <...> две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых — тяжёлый", — приводит его слова пресс-служба госкорпорации.
Это произошло всего спустя два дня после консультаций представителей России и МАГАТЭ в Калининграде. И сейчас, по мнению Лихачёва, у агентства есть возможность доказать на деле приверженность договоренностям — как можно скорее проинформировать мировое сообщество о всех инцидентах на территории города.
Подробнее о том, кто может возглавить правительство Украины
— в статье Павла Котова "Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины".
* — лица, внесённые в список экстремистов и террористов
** — СМИ, выполняющие функции иноагента