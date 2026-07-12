https://ukraina.ru/20260712/zagadka-smerti-grema-esli-russkiy-sled-to-kakoy-otstavka-sviridenko-itogi-12-iyulya-1081382162.html

Загадка смерти Грэма*: если "русский след", то какой, отставка Свириденко. Итоги 12 июля

Загадка смерти Грэма*: если "русский след", то какой, отставка Свириденко. Итоги 12 июля - 12.07.2026 Украина.ру

Загадка смерти Грэма*: если "русский след", то какой, отставка Свириденко. Итоги 12 июля

Внезапная смерть американского сенатора Линдси Грэма* породила ряд конспирологических теорий. Владимир Зеленский отправил премьер-министра Украины Юлию Свириденко в отставку

2026-07-12T18:25

2026-07-12T18:25

2026-07-12T18:30

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Западные политические эксперты и блогеры ищут связь смерти американского сенатора Линдси Грэма* с его антироссийской позицией. При этом, версии о природе "русского следа" разнятся.Так, многие обратили внимание на то, что Грэм* за сутки до объявления о его смерти побывал на украинском производстве SkyFall, где ему представили ряд новинок, в т.ч. и дрон-перехватчик P1-SUN. В ночь на 11 июля Минобороны РФ нанесло удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Киеве и Одессе."Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие "Аэродрон" – специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери"", — отмечалось в утренней сводке министерства 11 июля.Это совпадение заметили западные политические блогеры. Один из них популярный англоязычный пользователь X под псевдонимом Lord Bebo (около 803,5 тыс. подписчиков) заявил, что Грэм* мог погибнуть от российской ракеты."Хроника Линдси Грэма*. Последние 48 часов: 1) Посещает украинские заводы по производству дронов 2) Россия наносит удар по заводам дронов 3) Грэм* "умирает внезапно" Конечно, это мог быть внезапный сердечный приступ сразу после возвращения домой, но могло быть и то, что его поразили на заводе дронов в ходе российского удара. Мог ли кто-то в администрации отправить его туда, чтобы избавиться от него, зная о предстоящем ударе? Это кажется странным. Был ли это внутренний американский заговор, российский удар или просто внезапный сердечный приступ?" — написал он.Он также разместил опрос. На момент написания статьи 51,4% подписчиков блогера считали, что Грэм* погиб от российского удара. 15,1% считали, что речь идёт о внутреннем заговоре. Позднее блогер репостнул сообщение, утверждавшее, что сенатора могли выследить и специально нанести удар, когда он находился на предприятии.По иронии судьбы, связанные или симпатизирующие Демократической партии США, например, "Голос Америки"**, называли пользователя Lord Bebo "прокремлёвским", обвиняя в "распространении дезинформации" о событиях на Украине уже после начала СВО.Против версии, поддерживаемой сторонниками версии о смерти Грэма* в результате российского удара говорит и то, что адреса предприятия SkyFall, которое посещал сенатор незадолго до своей смерти, и предприятия "Аэродрон" разнятся.Первое, согласно украинским базам данных расположено на улице Ушинского. Данные о втором содержат несколько адресов: головной офис "Аэродрона" находится в Ирпене на улице Варшавской. Также юридический адрес компании был зарегистрирован на Воскресенском (бывшем Ватутина) проспекте в Киеве. Есть ещё компания "Аэродрон-Сервис", зарегистрированная на ул. Академика Филатова, что также находится далеко от ул. Ушинского, где был с визитом Грэм*.Ещё один политический блогер — ультраправая американская активистка Лора Лумер, которая, как утверждало издание BBC** имела влияние на кадровые перестановки в Совете национальной безопасности США (после встречи с ней в 2025 году президент США Дональд Трамп уволил ряд членов Совета) заявила, что Грэма* могли отравить. Она сослалась на якобы прозвучавшую угрозу КСИР в адрес сенатора."Был ли он отравлен иностранным противником — либо за границей, либо по возвращении в США? Должно быть проведено расследование его смерти. Особенно после того, как Иран призвал к его убийству менее недели назад. Что имеют в виду его сотрудники под "кратковременной и внезапной болезнью"? Отравление?" — отметила Лумер в своей записи в соцсети Х.В других записях Лумер обратила внимание на негативную оценку действий Грэма* как поджигателя войны со стороны российских СМИ, что, по её мнению, доказывает, что сенатора якобы могли отравить и россияне.К таком выводу Лумер привёл даже такой шаг России, как отправка делегации на похороны погибшего от американо-израильской атаки предыдущего верховного лидера Али Хаменеи."Теперь сенатор Грэм* мертв через день после возвращения из Украины. Россия направила делегацию на похороны Хаменеи. Находясь в Украине, сенатор Грэм говорил о санкциях против России и о дальнейшей помощи Украине в их обороне от Путина. <...> Это не кажется совпадением", — писала она.В пользу своей довольно эклектичной версии Лумер приводила и негативные характеристики сенатора российскими публичными лицами, в т.ч. и философом Александром Дугиным, который в своё время писал, что сенатор в итоге может создать проблемы президенту США Трампу, а также радостные новостные сюжеты в иранских СМИ.Но пока конспирологи ищут "русский след" в скоропостижной смерти Грэма*, остальные отмечают другую закономерность, которую сторонники версии о "руке Кремля" упустили. Покойный сенатор стал ещё одним западным политиком, который оказался подвержен "проклятию Зеленского". И если для других политиков встреча с Владимиром Зеленским часто знаменовала скорый закат карьеры, то для Грэма* она стала последней встречей на высшем уровне в его жизни.Впрочем, Зеленский не был последним высокопоставленным политиком, с кем говорил сенатор перед смертью."Он (Грэм*) позвонил мне прошлой ночью. Он только что вернулся с Украины, и поездка у него прошла отлично. Он рассказывал мне о поездке", — заявил президент США в интервью CNN.Американский лидер отметил, что Грэм* жаловался на усталость после посещения Киева."Он был уставшим. Он сказал: "Я устал, потому что это долгая поездка"", — подчеркнул Трамп.Представители сенатора сообщили, что он умер после непродолжительной болезни. По информации телеканалаNBC, в ночь с субботы на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.Свириденко в отставкуВладимир Зеленский отправил премьер-министра Украины Юлию Свириденко в отставку. Он заявил, что Украина меняет свою политическую стратегию и украинским властям нужно сосредоточится на более плотной работе на внешнем направлении — в первую очередь, на сотрудничестве с США, ЕС и странами Персидского залива, уделить большее внимание происходящему в прифронтовых зонах и начать усиленно готовиться к зиме."Изменения требуют обновления Кабинета Министров. Я благодарен Юлии за её чёткую, стабильную и эффективную работу в качестве премьер-министра, за годы продуктивной службы в команде Украины, и я предложил ей возможность возглавить новую и важную область отношений с ключевым партнёром", — сообщил сам Зеленский по итогам встречи со Свириденко.Он также заявил, что вместе с украинским парламентом "внесёт соответствующие изменения в правительство Украины"."Также будут изменения среди глав правоохранительных органов", — пообещал Зеленский.После встречи он заслушал доклады членов правительства, в т.ч. и представителей силового блока: министра обороны Михаила Фёдорова и министра внутренних дел Игоря Клименко. Встретился Зеленский и с мэром Харькова Игорем Тереховым.Позднее в соцсетях Свириденко подтвердила, что уходит с поста премьер-министра Украины, поблагодарив Зеленского за доверие и высокую оценку её команды.Официально имя преемника Свириденко не называлось. Однако ряд экспертов уже озвучили возможные кандидатуры. Среди них — глава компаний "Укрнафта" и "Нафтогаз" Сергей Корецкий, с которым Зеленский также встречался сегодня."Сергей Корецкий, которого называют как основного кандидата на должность премьера - человек Тимура Миндича! В тему его ввели в конце 2022 года, когда понадобился человек, который будет управлять отжатой у Коломойского* "Укрнафтой". Как только узнали, что против Свириденко (ближайшего исполнителя Ермака и его мафии) начали всерьёз копать НАБУ, убирают ее и ставят этого чувака, полностью подконтрольного "семье"", — прокомментировал эту кандидатуру медиаэксперт Анатолий Шарий.Также ожидается, что замглавы СБУ Александр Поклад, известный под прозвищем "Душитель" за пристрастие к пытками во время допросов, станет главой Службы безопасности Украины.Тем временем Украина продолжает террористические атаки на регионы России.Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв сообщил, что сегодня утром украинские БПЛА атаковали автобусную остановку, а днем беспилотник попал в автомобиль."Убито <...> две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых — тяжёлый", — приводит его слова пресс-служба госкорпорации.Это произошло всего спустя два дня после консультаций представителей России и МАГАТЭ в Калининграде. И сейчас, по мнению Лихачёва, у агентства есть возможность доказать на деле приверженность договоренностям — как можно скорее проинформировать мировое сообщество о всех инцидентах на территории города.Подробнее о том, кто может возглавить правительство Украины — в статье Павла Котова "Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины".* — лица, внесённые в список экстремистов и террористов** — СМИ, выполняющие функции иноагента

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