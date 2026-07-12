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Аксёнов пригрозил чиновникам увольнением за невнимание к проблемам электричества
Аксёнов пригрозил чиновникам увольнением за невнимание к проблемам электричества - 12.07.2026 Украина.ру
Аксёнов пригрозил чиновникам увольнением за невнимание к проблемам электричества
Глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил чиновников, что они лишатся работы, если не будут должным образом взаимодействовать с населением в условиях непростой ситуации с электроснабжением на полуострове. Об этом заявила его помощник Ольга Курлаева в комментарии для "Соловьёв Live"
2026-07-12T12:37
2026-07-12T12:37
2026-07-12T12:38
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На фоне ограничений электроснабжения в Крыму глава региона Сергей Аксёнов выдвинул жёсткие требования к чиновникам, ответственным за эту сферу. Как рассказала его помощник Ольга Курлаева в комментарии для "Соловьёв Live", все вопросы находятся на личном контроле главы, а работа чиновников организована так, что безответственное отношение к жителям не останется без последствий."Если вдруг кто-то не проявит участия в общественной жизни и в столь сложной ситуации в общении с народом, то, как говорит глава Республики Крым, он больше не найдет работу в Крыму", — отметила Курлаева.Особо сложная ситуация сохраняется на севере и востоке полуострова, однако власти держат её под контролем. Аксёнов, по словам его помощницы, требует от чиновников максимальной включённости и прямого общения с людьми.8 июля глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что регион решает энергетические проблемы, однако власти не могут публично раскрывать всю информацию по этой теме. Подробнее в материале Глава Крыма обратился к жителям республики на фоне топливного кризиса в регионеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Аксёнов пригрозил чиновникам увольнением за невнимание к проблемам электричества
12:37 12.07.2026 (обновлено: 12:38 12.07.2026)
Глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил чиновников, что они лишатся работы, если не будут должным образом взаимодействовать с населением в условиях непростой ситуации с электроснабжением на полуострове. Об этом заявила его помощник Ольга Курлаева в комментарии для "Соловьёв Live"
На фоне ограничений электроснабжения в Крыму глава региона Сергей Аксёнов выдвинул жёсткие требования к чиновникам, ответственным за эту сферу.
Как рассказала его помощник Ольга Курлаева в комментарии для "Соловьёв Live", все вопросы находятся на личном контроле главы, а работа чиновников организована так, что безответственное отношение к жителям не останется без последствий.
"Если вдруг кто-то не проявит участия в общественной жизни и в столь сложной ситуации в общении с народом, то, как говорит глава Республики Крым, он больше не найдет работу в Крыму", — отметила Курлаева.
Особо сложная ситуация сохраняется на севере и востоке полуострова, однако власти держат её под контролем. Аксёнов, по словам его помощницы, требует от чиновников максимальной включённости и прямого общения с людьми.
8 июля глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что регион решает энергетические проблемы, однако власти не могут публично раскрывать всю информацию по этой теме. Подробнее в материале Глава Крыма обратился к жителям республики на фоне топливного кризиса в регионе
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