Аксёнов пригрозил чиновникам увольнением за невнимание к проблемам электричества - 12.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260712/aksnov-prigrozil-chinovnikam-uvolneniem-za-nevnimanie-k-problemam-elektrichestva-1081375492.html
Аксёнов пригрозил чиновникам увольнением за невнимание к проблемам электричества
Аксёнов пригрозил чиновникам увольнением за невнимание к проблемам электричества - 12.07.2026 Украина.ру
Аксёнов пригрозил чиновникам увольнением за невнимание к проблемам электричества
Глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил чиновников, что они лишатся работы, если не будут должным образом взаимодействовать с населением в условиях непростой ситуации с электроснабжением на полуострове. Об этом заявила его помощник Ольга Курлаева в комментарии для "Соловьёв Live"
2026-07-12T12:37
2026-07-12T12:38
новости
крым
сергей аксенов
иран
сша
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049938747_0:0:893:503_1920x0_80_0_0_29558fc9f02bd8382b14b7f4ef4817b1.jpg
На фоне ограничений электроснабжения в Крыму глава региона Сергей Аксёнов выдвинул жёсткие требования к чиновникам, ответственным за эту сферу. Как рассказала его помощник Ольга Курлаева в комментарии для "Соловьёв Live", все вопросы находятся на личном контроле главы, а работа чиновников организована так, что безответственное отношение к жителям не останется без последствий."Если вдруг кто-то не проявит участия в общественной жизни и в столь сложной ситуации в общении с народом, то, как говорит глава Республики Крым, он больше не найдет работу в Крыму", — отметила Курлаева.Особо сложная ситуация сохраняется на севере и востоке полуострова, однако власти держат её под контролем. Аксёнов, по словам его помощницы, требует от чиновников максимальной включённости и прямого общения с людьми.8 июля глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что регион решает энергетические проблемы, однако власти не могут публично раскрывать всю информацию по этой теме. Подробнее в материале Глава Крыма обратился к жителям республики на фоне топливного кризиса в регионеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
крым
иран
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049938747_85:0:804:539_1920x0_80_0_0_f2baef977d7debcd605a7f86466097e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, сергей аксенов, иран, сша, украина.ру
Новости, Крым, Сергей Аксенов, Иран, США, Украина.ру

Аксёнов пригрозил чиновникам увольнением за невнимание к проблемам электричества

12:37 12.07.2026 (обновлено: 12:38 12.07.2026)
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
Читать в
ДзенTelegram
Глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил чиновников, что они лишатся работы, если не будут должным образом взаимодействовать с населением в условиях непростой ситуации с электроснабжением на полуострове. Об этом заявила его помощник Ольга Курлаева в комментарии для "Соловьёв Live"
На фоне ограничений электроснабжения в Крыму глава региона Сергей Аксёнов выдвинул жёсткие требования к чиновникам, ответственным за эту сферу.
Как рассказала его помощник Ольга Курлаева в комментарии для "Соловьёв Live", все вопросы находятся на личном контроле главы, а работа чиновников организована так, что безответственное отношение к жителям не останется без последствий.
"Если вдруг кто-то не проявит участия в общественной жизни и в столь сложной ситуации в общении с народом, то, как говорит глава Республики Крым, он больше не найдет работу в Крыму", — отметила Курлаева.
Особо сложная ситуация сохраняется на севере и востоке полуострова, однако власти держат её под контролем. Аксёнов, по словам его помощницы, требует от чиновников максимальной включённости и прямого общения с людьми.
8 июля глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что регион решает энергетические проблемы, однако власти не могут публично раскрывать всю информацию по этой теме. Подробнее в материале Глава Крыма обратился к жителям республики на фоне топливного кризиса в регионе
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКрымСергей АксеновИранСШАУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:25Загадка смерти Грэма*: если "русский след", то какой, отставка Свириденко. Итоги 12 июля
17:34Зеленский заявил о намерении перестроить отношения с Польшей и Венгрией
17:28Новым главой Кабмина Украины может стать человек Миндича
16:57Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины
16:53Прокуратура подключилась к помощи жителям Сызрани после атаки БПЛА
16:47В семи регионах России возникли проблемы со светом из-за мощного циклона
16:24Президент Словакии: ряд стран НАТО отказались финансировать помощь Украине
16:00Авиатор-пионер №3 Уточкин: 150 лет четырежды разбивавшемуся одесситу, умершему в психбольнице
15:45Свириденко подтвердила отставку с должности премьера Украины
15:33ВСУ не прекращают террор в ЛНР: есть жертвы и раненые
14:59В Донецке при атаке БПЛА ранена мирная жительница. Новости СВО
14:42Зеленский отправил премьера Свириденко в отставку
14:34Грэм* планировал новые санкции против России после поездки в Киев
14:03Жертвы и раненые: ВСУ атаковали шесть муниципалитетов ЛНР за сутки
14:03За два года в ВСУ мобилизовали около миллиона человек
13:40Зеленский готовит посадки оборонщиков за склад боеприпасов в Вишнёвом
13:30Эксперт Дюбьен: решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции — рискованное и неожиданное
13:20"Люди с французским языком и военной выправкой": Лебедев раскрыл детали удара по Одессе
13:14Памятник за предательство? Стоякин о странной судьбе обер-предателя в истории России
13:00Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля
Лента новостейМолния