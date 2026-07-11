https://ukraina.ru/20260711/zelenskiy-nastaivaet-ssha-otlynivayut-kombrig-v-begakh-itogi-11-iyulya-1081366159.html

Зеленский настаивает, США отлынивают, комбриг в бегах. Итоги 11 июля

Зеленский настаивает, США отлынивают, комбриг в бегах. Итоги 11 июля - 11.07.2026 Украина.ру

Зеленский настаивает, США отлынивают, комбриг в бегах. Итоги 11 июля

Владимир Зеленский давит на США по поводу начала производства снарядов для ЗРК Patriot на Украине. Правоохранители разыскивают командира 155-й омбр Вооружённых сил Украины Станислава Лучанова, ранее служившего в печально известном полку "Скала"

2026-07-11T17:30

2026-07-11T17:30

2026-07-11T17:32

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Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар Вооружённых сил России по объектам украинского военно-промышленного комплекса. По его словам, украинская ПВО не смогла сбить российские баллистические ракеты."Ожидаем от партнёров выполнения обещаний касательно пакетов поддержки для защиты наших людей, о каких было договорено во время заседания НАТО. Нужно двигаться максимально быстро по договорённостям о лицензиях на "Пэтриоты" и совместного европейского проекта антибаллистики", – рассказал Зеленский.Он назвал последние "заданием номер один" и для всех украинских учреждений.Акцент на скорейшем разворачивании на Украине производства ракет для ЗРК Patriot Зеленский делал и накануне – вечером 10 июля во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом* (внесён в список экстремистов и террористов – Ред.). Так, американцу напомнили о том, что на встрече Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в Анкаре 8 июля речь шла об открытии производства ракет для ЗРК Patriot на Украине."Во время саммита НАТО в Анкаре мы с президентом США достигли политических договорённостей о лицензиях на производство "Пэтриотов" на Украине. Очень важно всё это реализовать теперь на уровне команд", – заявил Зеленский.Примечательно, что сегодня лишь два государства помимо США – Япония и Германия – производят ракеты к ЗРК Patriot.Однако, как утверждают источники агентства Reuters, украинское руководство вряд ли добьётся своего."Новые перехватчики, вероятно, будут выпускать в Германии или другой европейской стране, чтобы избежать создания цели для потенциальных российских ударов на Украине", — отмечалось в сообщении агентства.Днём 11 июля Минобороны России в своих соцсетях опубликовало анализ результатов применения Вооружёнными Силами РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима. По информации министерства, его анализ подтверждает высокую эффективность ВС РФ и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами."При этом речь идёт об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования не только по объектам в якобы наиболее защищённом Киеве, куда Зеленский сейчас стянул практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны", – подчеркнули в Минобороны РФ.Так, по информации министерства, с высокой результативностью наносятся групповые удары высокоточным оружием и по морским портовым сооружениям Украины, а также по различным судам, доставляющим вооружение и военную технику режиму Зеленского."Успешные удары сегодня по двум объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, подтвердили возможности Вооруженных Сил РФ гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины", – подытожили в МО РФ.При этом украинские эксперты и военные не хотят признавать провал ПВО ВСУ, о котором заявил Зеленский, а до того – некоторые украинские СМИ. Так, представитель "Украинской добровольческой армии"** (связана с запрещённой РФ организацией "Правый сектор"** – Ред.) Сергей Братчук заявил, что в Киеве дали воздушную тревогу лишь после прилёта баллистических ракет потому, что Россия якобы разместила пусковые установки около границы, чем существенно сократила подлётное время – до 3 минут.Комбриг в бегахКомандира 155-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады были задержаны по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области, сообщили каналу Hromadske.ua два источника в Силах обороны и собеседник в правоохранительных органах. Информацию подтверждает и издание "Украинская правда".По данным СМИ, в ночь на 28 июня семеро человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области и увезли их в неизвестном направлении. Родственники мужчин сообщили журналистам, что их местонахождение до сих пор неизвестно.Как рассказал источник в правоохранительных органах, по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых командир батальона.Полиция Киевской области комментариев не предоставила, однако позднее украинское оперативное командование "Север подтвердило" информацию о розыске Лучанова."По факту указанного происшествия правоохранительными органами начаты следственные действия. Командование ОК "Север" оказывает правоохранителям всестороннюю поддержку и способствует максимальной прозрачности расследования. Все противоправные действия получат надлежащую правовую оценку. Виновные понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством", – подчеркнули в командовании.Фигуранты расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следователями. Местонахождение Лучанова, самовольно покинувшего место службы, в настоящее время устанавливается.Также в ОК "Север" заявили, что подробности, которые можно обнародовать без ущерба для расследования, будут обнародованы правоохранительными органами.Сам Лучанов ранее служил в печально известном штурмовом полку "Скала". Это подразделение отметилось пытками и убийствами мобилизованных. Последних принуждают к службе без разбора: в полку есть наркозависимые и ВИЧ-инфицированные, которым не оказывается квалифицированная помощь.Притом "Скалу" украинские СМИ называют "полком Сырского", указывая, что подразделение часто бросают на критические участки, где оно несёт большие потери. При этом по численности "Скала" превосходит иные украинские бригады. После публикации расследования о происходящем в "Скале", украинским журналистам начали угрожать расправой.В июне Государственное бюро расследований сообщило о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в "Скале". Командира полка Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверки. Позднее в ГБР сообщили, что военнослужащий полка задержан за избиение двух военнослужащих в Харьковской области, ему грозит до десяти лет лишения свободы. 11 июля стало известно о том, что задержанного военнослужащего арестовали.Подробнее о результатах саммита НАТО в Анкаре для Украины – в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял".Подробнее о ситуации в "Скале" – в статье Михаила Павлива "Полк "Скала" перегибы на местах или санкционированная государственная мясорубка".

https://ukraina.ru/20260711/tseli-udara-proizvodstvo-pod-voprosom-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1230-11-iyulya-1081360929.html

https://ukraina.ru/20260711/grem-grozit-sokrushitelnymi-sanktsiyami-udary-po-obektam-vpk-khronika-sobytiy-na-utro-11-iyulya-1081359272.html

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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, михаил павлив, линдси грэм, нато, reuters, вооруженные силы украины, сша, украина, россия