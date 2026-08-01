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ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и области, сбито 274 дрона: новости СВО

ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и области, сбито 274 дрона: новости СВО - 01.08.2026 Украина.ру

ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и области, сбито 274 дрона: новости СВО

Российские военные минувшей ночью атаковали объекты украинского военно-промышленного комплекса и логистические центры ВСУ. Об этом 1 августа сообщило Минобороны РФ

2026-08-01T08:25

2026-08-01T08:25

2026-08-01T08:25

спецоперация

россия

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Удары наносились высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными БПЛА большой дальности. Поражены предприятия, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, беспилотников, радиолокационных станций и средств РЭБ.Другие новости к этому часу:🟥 Силы ПВО за ночь уничтожили 274 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над Саратовской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также над Азовским и Чёрным морями.🟥 В Ростовской области сбито более 20 БПЛА — в Таганроге и четырёх районах, пострадавших нет.🟥 Аэропорт Уфы приостановил обслуживание рейсов.🟥 В Саратовской области объявлена беспилотная опасность.🟥"Герани" работали по оккупированному Краматорску.🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.О других событиях - в материале Главное за ночь 1 августа на сайте Украина.ру.

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спецоперация, россия, киев, крым, вооруженные силы украины, впк, сво