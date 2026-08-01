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ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и области, сбито 274 дрона: новости СВО
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и области, сбито 274 дрона: новости СВО - 01.08.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и области, сбито 274 дрона: новости СВО
Российские военные минувшей ночью атаковали объекты украинского военно-промышленного комплекса и логистические центры ВСУ. Об этом 1 августа сообщило Минобороны РФ
2026-08-01T08:25
2026-08-01T08:25
2026-08-01T08:25
спецоперация
россия
киев
крым
вооруженные силы украины
впк
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Удары наносились высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными БПЛА большой дальности. Поражены предприятия, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, беспилотников, радиолокационных станций и средств РЭБ.Другие новости к этому часу:🟥 Силы ПВО за ночь уничтожили 274 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над Саратовской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также над Азовским и Чёрным морями.🟥 В Ростовской области сбито более 20 БПЛА — в Таганроге и четырёх районах, пострадавших нет.🟥 Аэропорт Уфы приостановил обслуживание рейсов.🟥 В Саратовской области объявлена беспилотная опасность.🟥"Герани" работали по оккупированному Краматорску.🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.О других событиях - в материале Главное за ночь 1 августа на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, россия, киев, крым, вооруженные силы украины, впк, сво
Спецоперация, Россия, Киев, Крым, Вооруженные силы Украины, ВПК, СВО
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и области, сбито 274 дрона: новости СВО
Российские военные минувшей ночью атаковали объекты украинского военно-промышленного комплекса и логистические центры ВСУ. Об этом 1 августа сообщило Минобороны РФ
Удары наносились высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными БПЛА большой дальности.
Поражены предприятия, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, беспилотников, радиолокационных станций и средств РЭБ.
Другие новости к этому часу:
🟥 Силы ПВО за ночь уничтожили 274 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над Саратовской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также над Азовским и Чёрным морями.
🟥 В Ростовской области сбито более 20 БПЛА — в Таганроге и четырёх районах, пострадавших нет.
🟥 Аэропорт Уфы приостановил обслуживание рейсов.
🟥 В Саратовской области объявлена беспилотная опасность.
🟥"Герани" работали по оккупированному Краматорску.
🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
О других событиях - в материале Главное за ночь 1 августа на сайте Украина.ру.