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Хельсинская ловушка

Хельсинская ловушка - 01.08.2026 Украина.ру

Хельсинская ловушка

1 августа 1975 года в Хельсинки был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Москве считали это триумфом советской внешней политики, но попали в ловушку Запада

2026-08-01T08:00

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НАТО и Организация Варшавского договора (ОВД) зафиксировали определённый статус-кво в противостоянии Запада и Востока. Но Запад не отказывался от попыток возвращения стран Центральной и Восточной Европы в свою сферу влияния. Однако, реакция СССР на "Пражскую весну" оказалась неожиданно жёсткой, а в ноябре 1968 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев представил свою доктрину "ограниченного суверенитета", заявив, что "защита дела социализма есть общая проблема всех социалистических стран, которые вправе оказать военную помощь братской стране для пресечения угрозы социалистическому строю".Убедившись в невозможности победить социалистический блок в военно-политическом противостоянии, на Западе решили "задушить его в объятьях". Когда в марте 1969 года на проходившей в Будапеште встрече лидеров стран ОВД была озвучена пропагандистская идея созвать совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, она неожиданно получила поддержку на Западе.Посредником стала Финляндия. В мае 1969 года президент этой страны Урхо Кекконен направил ноты во все европейские столицы с призывом включиться в процесс выработки единой системы европейской безопасности. Государства соцлагеря с идеей безоговорочно согласились. Капиталистические страны в качестве условия своего участия в переговорах выдвинули требование привлечь к процессу США и Канаду, которое было удовлетворено. В свою очередь, СССР требовал участия в совещании Германской демократической республики (ГДР).В ФРГ канцлером был избран социал-демократ Вилли Брандт, который объявил о начале "новой восточной политики". В соответствии с ней, в 1970 году были подписаны договоры между ФРГ и СССР, а также ФРГ и Польшей об отказе от претензий на пересмотр границ в Европе, в 1971-м – соглашения между СССР, США, Великобританией и Францией по Западному Берлину, а 21 декабря 1972 года – Основополагающий договор между ФРГ и ГДР, предусматривающий фактическое взаимное признание этих государств.В феврале 1972 года Ричард Никсон заявил о достижении СССР военно-стратегического паритета с США, а в мае он посетил СССР и подписал договоры о ограничении противоракетной обороны и стратегических наступательных вооружений.22 ноября 1972 года в университетском центре Диполи в пригороде Хельсинки собрались представители 33 европейских стран, а также США и Канады, которые провели "Хельсинкские консультации по вопросу созыва совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе".Переговоры продлились до июня 1973 года, и завершились подготовкой так называемой "Голубой книги" с рекомендациями по организации и содержанию будущего Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Повестка дня СБСЕ охватывала три детализированных раздела, или "корзины": "вопросы, относящиеся к безопасности в Европе", "сотрудничество в области экономики, науки и техники и окружающей среды" и "сотрудничество в гуманитарных и прочих областях".Первый этап совещания начался в июле 1973 года в Хельсинки, но настоящая работа развернулась на втором этапе – в Женеве, где переговоры и согласование Заключительного акта СБСЕ продолжались до конца июля 1975 года. Делегация СССР должна была идти в наступление по "первой корзине" (политическим вопросам и безопасности), сотрудничать с Западом по "второй корзине" (экономика и торговля) и держать глухую оборону по "третьей корзине", гуманитарной.Как вспоминал советский и российский дипломат Анатолий Адамишин, Советский Союз и его союзники добивались безусловного утверждения принципа нерушимости границ. Это закрепило бы раскол Германии и нахождение ГДР в социалистическом лагере.Формулировка принципа нерушимости границ вызывала наиболее жёсткие споры. Выход нашли в т.н. "мирной оговорке", предусматривавшей возможность изменения границ между государствами по их полюбовной договоренности. Конечно, тогда о грядущем распаде социалистического содружества никто не думал.Запад рассчитывал на встречные уступки в том, что касалось внутренних советских порядков. Советское руководство пыталось минимизировать "цену компромисса", апеллируя к принципу невмешательства во внутренние дела. Как чеканно выразился глава МИД СССР Андрей Громыко, "внутренние порядки, внутренние законы – это черта у ворот каждого государства, перед которой другие должны остановиться".В ответ госсекретарь Генри Киссинджер воскликнул: "Господин Громыко, что же мы с вами спорим о каких-то тонкостях и нюансах! Ведь всем и так ясно, что Советский Союз никогда не поступится своими интересами, что бы в этот документ ни записали". Но, как показала дальнейшая история, именно размытые формулировки "третьей корзины" были активно использованы для развала СССР.Как писал позже Адамшин, "для меня до сих пор остается загадкой, каким образом Заключительный акт с его гуманитарными "ересями" успешно прошёл через Политбюро ЦК КПСС". По мнению дипломата, всё дело было в том, что проведению СБСЕ покровительствовал лично Брежнев. Его коллега Юрий Кашлев позже писал:"У Громыко был один важный, но вряд ли кому известный мотив: он смог убедить Брежнева в том, что факт подписания им вместе с руководителями ещё 32 государств Европы плюс США и Канады документа, равного послевоенному мирному договору, не только явится огромной победой советской внешней политики, но и сделает лично Брежнева одним из признанных мировых лидеров".На Западе формальным главой государства считался "советский президент", председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный. То, что истинным лидером СССР является Брежнев, приходилось объяснять. Правда, к 1975 году весь мир уже знал Брежнева в лицо и именно его считал "советским лидером".30 июля 1975 года во дворце "Финляндия" в Хельсинки началось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне. Торжественная процедура подписания Заключительного акта растянулась на два дня – 31 июля и 1 августа.От государства-участников подписи поставили лидеры Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, ГДР, ФРГ, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, США, СССР, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии, а также министр иностранных дел Святейшего Престола. Единственной европейской страной, отказавшейся участвовать в СБСЕ, стала Албания. А вот Андорру на саммит почему-то и вовсе не пригласили – хотя по площади она больше, чем Лихтенштейн, Сан-Марино или Монако.Заключительный акт СБСЕ, который вошёл в историю как Хельсинские соглашения, закрепил политические и территориальные итоги Второй Мировой войны и утвердил десять принципов ("хельсинкский декалог") взаимоотношений между государствами: суверенное равенство; неприменение силы или угрозы силой; нерушимость границ; территориальная целостность; мирное урегулирование споров; невмешательство во внутренние дела; уважение прав человека и основных свобод; право народов распоряжаться своей судьбой; сотрудничество между государствами; выполнение международно‑правовых обязательств.Кроме того, документ включил в себя следующие основные договоренности, разбитые на три "корзины" (измерения) безопасности:‑ военно‑политическое измерение – согласование набора мер укрепления доверия в военной области (предварительные уведомления о военных учениях и обмен наблюдателями на них);‑ экономико‑экологическое измерение – анализ состояния и выработка рекомендаций по развитию сотрудничества в области экономики, науки и техники и окружающей среды;‑ гуманитарное измерение – политические обязательства по вопросам прав человека и основных свобод.Саммит в Хельсинки был расценён в Москве как триумф советской дипломатии, все члены советской делегации были награждены орденами. Текст Заключительного акта СБСЕ был полностью опубликован в центральных газетах и журналах, а также отдельными брошюрами на языках всех союзных республик СССР, общим тиражом 20 млн экземпляров. "Хельсинкский декалог" был целиком включен в текст новой Конституции СССР 1977 года, и это единственный в мире пример такого рода.Пришедшая к власти в США в 1977 году администрация Джимми Картера усмотрела в итогах хельсинкского саммита слишком много уступок СССР, и стала обвинять Москву в невыполнении решений СБСЕ по правам человека. Стоит отметить, что и Хельсинские соглашения США подписали с оговоркой, что это не означает признания вхождения Латвии, Литвы и Эстонии в СССР. Кроме того, ещё в декабре 1974-го в США была принята "поправка Джексона-Вэника", направленная на борьбу с ограничением на эмиграцию, а позже использовавшаяся как инструмент давления на СССР в рамках якобы нарушения им Хельсинских соглашений.С приходом к власти Рональда Рейгана гонка вооружений и давление по линии "несоблюдения прав человека" оказалось весьма эффективным. Десятки различных "хельсинских групп", которые Запад поддерживал материально и информационно, сыграли свою роль в развале социалистического лагеря.После распада СССР хельсинский процесс стал терять смысл. Продлить жизнь не помогла и его трансформация в институт – с 1 января 1995 года СБСЕ было преобразовано в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которой ныне 57 государств-участников. В ОБСЕ сохраняется принцип принятие решений консенсусом, и Россия не спешит оттуда выходить. Однако отношения России и ОБСЕ находятся в глубоком кризисе, а западные страны регулярно призывают исключить Россию из ОБСЕ (как это было сделано в 1992 году с Югославией – специально для того случая был изобретён принцип "консенсус минус один").

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