"По мере умирания режима в Киеве возможны "грязная бомба": Грозин об ударах и провокациях - 01.08.2026 Украина.ру
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"По мере умирания режима в Киеве возможны "грязная бомба": Грозин об ударах и провокациях
"По мере умирания режима в Киеве возможны "грязная бомба": Грозин об ударах и провокациях - 01.08.2026 Украина.ру
"По мере умирания режима в Киеве возможны "грязная бомба": Грозин об ударах и провокациях
Киев пытается максимально интернационализировать конфликт, в том числе через удары по КТК, чтобы создать давление на администрацию Трампа через Chevron. Украинский МИД не признает атаки, но их могли нанять конкуренты Chevron
2026-08-01T06:30
2026-08-01T06:30
новости
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снг
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По мере умирания режима в Киеве могут использовать "грязную бомбу" или химическое оружие. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.По словам эксперта, удары по КТК — это попытка максимальной интернационализации конфликта. Ранее пытались втянуть в конфликт Белоруссию и Приднестровье.Эксперт отметил, что украинский посол в Казахстане заявил, что национальная принадлежность дронов не установлена."Они сами путаются в показаниях. Я допускаю, что эти удары наносятся конкурентами Chevron. Купить десяток украинских дроноводов и закупить беспилотники на черном рынке не проблема. Здесь мы можем иметь дело с корпоративными войнами", — заявил Грозин.Эксперт подчеркнул, что для британских спецслужб это прекрасная возможность стравить Астану и Москву.Подытоживая, эксперт предупредил, что по мере умирания киевского режима можно наблюдать самые разные методы."Максимизация ударов по Новороссийску, использование "грязной бомбы", попытки использования химического оружия. Или удары по предприятиям в России с попыткой вызвать техногенную катастрофу. Или на территории Украины, когда Зеленский будет сидеть в бункере и выбирать между ампулой и пистолетом", — резюмировал Грозин.Полный текст интервью Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию читайте на сайте Украина.ру.
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новости, киев, сша, казахстан, андрей грозин, дональд трамп, снг, украина.ру, мид, владимир зеленский, мир без границ
Новости, Киев, США, Казахстан, Андрей Грозин, Дональд Трамп, СНГ, Украина.ру, МИД, Владимир Зеленский, Мир без границ

"По мере умирания режима в Киеве возможны "грязная бомба": Грозин об ударах и провокациях

06:30 01.08.2026
 
© Фото : Атомная энергияЯдерное испытание в Алжире
Ядерное испытание в Алжире - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Атомная энергия
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Киев пытается максимально интернационализировать конфликт, в том числе через удары по КТК, чтобы создать давление на администрацию Трампа через Chevron. Украинский МИД не признает атаки, но их могли нанять конкуренты Chevron
По мере умирания режима в Киеве могут использовать "грязную бомбу" или химическое оружие. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
По словам эксперта, удары по КТК — это попытка максимальной интернационализации конфликта. Ранее пытались втянуть в конфликт Белоруссию и Приднестровье.
"В случае с КТК это еще и попытка создать элемент давления в лице компании Chevron, которая несет гигантские потери, на администрацию Трампа. У руководства США сложились особые отношения с энергетическими корпорациями", — пояснил Грозин.
Эксперт отметил, что украинский посол в Казахстане заявил, что национальная принадлежность дронов не установлена.
"Они сами путаются в показаниях. Я допускаю, что эти удары наносятся конкурентами Chevron. Купить десяток украинских дроноводов и закупить беспилотники на черном рынке не проблема. Здесь мы можем иметь дело с корпоративными войнами", — заявил Грозин.
Эксперт подчеркнул, что для британских спецслужб это прекрасная возможность стравить Астану и Москву.
"Британская тактика приносит плоды. Казахстан прогибается. Не имея возможности повлиять на Киев, жалуется американцам, которые тоже ничего сделать не могут", — сказал Грозин.
Подытоживая, эксперт предупредил, что по мере умирания киевского режима можно наблюдать самые разные методы.
"Максимизация ударов по Новороссийску, использование "грязной бомбы", попытки использования химического оружия. Или удары по предприятиям в России с попыткой вызвать техногенную катастрофу. Или на территории Украины, когда Зеленский будет сидеть в бункере и выбирать между ампулой и пистолетом", — резюмировал Грозин.
Полный текст интервью Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию читайте на сайте Украина.ру.
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НовостиКиевСШАКазахстанАндрей ГрозинДональд ТрампСНГУкраина.руМИДВладимир ЗеленскийМир без границ
 
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