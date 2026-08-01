https://ukraina.ru/20260801/po-mere-umiraniya-rezhima-v-kieve-vozmozhny-gryaznaya-bomba-grozin-ob-udarakh-i-provokatsiyakh-1082045309.html

"По мере умирания режима в Киеве возможны "грязная бомба": Грозин об ударах и провокациях

"По мере умирания режима в Киеве возможны "грязная бомба": Грозин об ударах и провокациях - 01.08.2026 Украина.ру

"По мере умирания режима в Киеве возможны "грязная бомба": Грозин об ударах и провокациях

Киев пытается максимально интернационализировать конфликт, в том числе через удары по КТК, чтобы создать давление на администрацию Трампа через Chevron. Украинский МИД не признает атаки, но их могли нанять конкуренты Chevron

2026-08-01T06:30

2026-08-01T06:30

2026-08-01T06:30

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По мере умирания режима в Киеве могут использовать "грязную бомбу" или химическое оружие. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.По словам эксперта, удары по КТК — это попытка максимальной интернационализации конфликта. Ранее пытались втянуть в конфликт Белоруссию и Приднестровье.Эксперт отметил, что украинский посол в Казахстане заявил, что национальная принадлежность дронов не установлена."Они сами путаются в показаниях. Я допускаю, что эти удары наносятся конкурентами Chevron. Купить десяток украинских дроноводов и закупить беспилотники на черном рынке не проблема. Здесь мы можем иметь дело с корпоративными войнами", — заявил Грозин.Эксперт подчеркнул, что для британских спецслужб это прекрасная возможность стравить Астану и Москву.Подытоживая, эксперт предупредил, что по мере умирания киевского режима можно наблюдать самые разные методы."Максимизация ударов по Новороссийску, использование "грязной бомбы", попытки использования химического оружия. Или удары по предприятиям в России с попыткой вызвать техногенную катастрофу. Или на территории Украины, когда Зеленский будет сидеть в бункере и выбирать между ампулой и пистолетом", — резюмировал Грозин.Полный текст интервью Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию читайте на сайте Украина.ру.

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новости, киев, сша, казахстан, андрей грозин, дональд трамп, снг, украина.ру, мид, владимир зеленский, мир без границ