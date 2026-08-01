https://ukraina.ru/20260801/glavnoe-za-noch-1-avgusta-1082056221.html
Главное за ночь 1 августа
Главное за ночь 1 августа - 01.08.2026 Украина.ру
Главное за ночь 1 августа
Пентагон откажется от лидирующей роли в координации военной помощи Киеву, а президент США Дональд Трамп заявил, что США могут забрать у Украины практически всё, что захотят. Об этом и других важных событиях рассказал 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-08-01T08:05
2026-08-01T08:05
2026-08-01T08:26
новости
сша
украина
киев
дональд трамп
пентагон
украина.ру
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029227_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_e07f0aff6180742d5471ac2f4d898477.jpg
🟦 США откажутся от лидерства в Группе содействия Украине в области безопасности, пишет издание Politico."Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине", — говорится в материале. Сообщается, что руководство перейдет другой стране-члену НАТО. Этот процесс может занять до года, но уже вызывает беспокойство среди украинских чиновников из-за возможного замедления поставок вооружения киевскому режиму.🟦 В аэропортах восьми городов России ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов — Росавиация. Речь идёт о Бугульме, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре, Саратове и Чебоксарах.🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения по редкоземельным элементам США могут "зайти и забрать практически всё, что захотят". Сделка от 30 апреля 2025 года даёт Вашингтону приоритетное право покупать украинские ресурсы."У Украины очень богатая, очень плодородная земля с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим", – сказал он в интервью Real America's Voice.🟦 Общий объем расходов Украины в 2026 году составит $176,8 млрд, что на $60 млрд больше, чем планировалось. Об этом свидетельствуют подсчеты СМИ на основе данных Нацбанка Украины.🟦 Россия осенью ждет с визитом премьера Госсовета КНР Ли Цяна, заявил Мишустин; 🟦 Мошенники распространяют в сети фейковое приложение с расположением АЗС, которое позволяет им получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомились СМИ; 🟦 США в эти выходные могут нанести удары по предполагаемому новому ядерному объекту у Натанза, якобы скрытому под горой Коланг-Газ-Ла. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.🟦 Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд — "Роскосмос". Артемьев завершил работу 24 июля, Корсаков — 31 июляО других событиях - в материале Wildberries проведёт встречи с предпринимателями в пострадавших регионах на сайте Украина.ру.
сша
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029227_320:0:2368:1536_1920x0_80_0_0_91f6499dcc8577a57c5216534695aa78.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, киев, дональд трамп, пентагон, украина.ру, politico
Главное за ночь 1 августа
08:05 01.08.2026 (обновлено: 08:26 01.08.2026)
Пентагон откажется от лидирующей роли в координации военной помощи Киеву, а президент США Дональд Трамп заявил, что США могут забрать у Украины практически всё, что захотят. Об этом и других важных событиях рассказал 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 США откажутся от лидерства в Группе содействия Украине в области безопасности, пишет издание Politico.
"Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине", — говорится в материале.
Сообщается, что руководство перейдет другой стране-члену НАТО. Этот процесс может занять до года, но уже вызывает беспокойство среди украинских чиновников из-за возможного замедления поставок вооружения киевскому режиму.
🟦 В аэропортах восьми городов России ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов — Росавиация. Речь идёт о Бугульме, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре, Саратове и Чебоксарах.
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения по редкоземельным элементам США могут "зайти и забрать практически всё, что захотят". Сделка от 30 апреля 2025 года даёт Вашингтону приоритетное право покупать украинские ресурсы.
"У Украины очень богатая, очень плодородная земля с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим", – сказал он в интервью Real America's Voice.
🟦 Общий объем расходов Украины в 2026 году составит $176,8 млрд, что на $60 млрд больше, чем планировалось. Об этом свидетельствуют подсчеты СМИ на основе данных Нацбанка Украины.
🟦 Россия осенью ждет с визитом премьера Госсовета КНР Ли Цяна, заявил Мишустин;
🟦 Мошенники распространяют в сети фейковое приложение с расположением АЗС, которое позволяет им получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомились СМИ;
🟦 США в эти выходные могут нанести удары по предполагаемому новому ядерному объекту у Натанза, якобы скрытому под горой Коланг-Газ-Ла. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
🟦 Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд — "Роскосмос". Артемьев завершил работу 24 июля, Корсаков — 31 июля