Главное за ночь 1 августа - 01.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260801/glavnoe-za-noch-1-avgusta-1082056221.html
Главное за ночь 1 августа
Главное за ночь 1 августа - 01.08.2026 Украина.ру
Главное за ночь 1 августа
Пентагон откажется от лидирующей роли в координации военной помощи Киеву, а президент США Дональд Трамп заявил, что США могут забрать у Украины практически всё, что захотят. Об этом и других важных событиях рассказал 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-08-01T08:05
2026-08-01T08:26
новости
сша
украина
киев
дональд трамп
пентагон
украина.ру
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029227_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_e07f0aff6180742d5471ac2f4d898477.jpg
🟦 США откажутся от лидерства в Группе содействия Украине в области безопасности, пишет издание Politico."Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине", — говорится в материале. Сообщается, что руководство перейдет другой стране-члену НАТО. Этот процесс может занять до года, но уже вызывает беспокойство среди украинских чиновников из-за возможного замедления поставок вооружения киевскому режиму.🟦 В аэропортах восьми городов России ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов — Росавиация. Речь идёт о Бугульме, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре, Саратове и Чебоксарах.🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения по редкоземельным элементам США могут "зайти и забрать практически всё, что захотят". Сделка от 30 апреля 2025 года даёт Вашингтону приоритетное право покупать украинские ресурсы."У Украины очень богатая, очень плодородная земля с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим", – сказал он в интервью Real America's Voice.🟦 Общий объем расходов Украины в 2026 году составит $176,8 млрд, что на $60 млрд больше, чем планировалось. Об этом свидетельствуют подсчеты СМИ на основе данных Нацбанка Украины.🟦 Россия осенью ждет с визитом премьера Госсовета КНР Ли Цяна, заявил Мишустин; 🟦 Мошенники распространяют в сети фейковое приложение с расположением АЗС, которое позволяет им получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомились СМИ; 🟦 США в эти выходные могут нанести удары по предполагаемому новому ядерному объекту у Натанза, якобы скрытому под горой Коланг-Газ-Ла. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.🟦 Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд — "Роскосмос". Артемьев завершил работу 24 июля, Корсаков — 31 июляО других событиях - в материале Wildberries проведёт встречи с предпринимателями в пострадавших регионах на сайте Украина.ру.
сша
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029227_320:0:2368:1536_1920x0_80_0_0_91f6499dcc8577a57c5216534695aa78.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, киев, дональд трамп, пентагон, украина.ру, politico
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Пентагон, Украина.ру, Politico

Главное за ночь 1 августа

08:05 01.08.2026 (обновлено: 08:26 01.08.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Пентагон откажется от лидирующей роли в координации военной помощи Киеву, а президент США Дональд Трамп заявил, что США могут забрать у Украины практически всё, что захотят. Об этом и других важных событиях рассказал 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 США откажутся от лидерства в Группе содействия Украине в области безопасности, пишет издание Politico.
"Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине", — говорится в материале.
Сообщается, что руководство перейдет другой стране-члену НАТО. Этот процесс может занять до года, но уже вызывает беспокойство среди украинских чиновников из-за возможного замедления поставок вооружения киевскому режиму.
🟦 В аэропортах восьми городов России ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов — Росавиация. Речь идёт о Бугульме, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Самаре, Саратове и Чебоксарах.
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения по редкоземельным элементам США могут "зайти и забрать практически всё, что захотят". Сделка от 30 апреля 2025 года даёт Вашингтону приоритетное право покупать украинские ресурсы.
"У Украины очень богатая, очень плодородная земля с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим", – сказал он в интервью Real America's Voice.
🟦 Общий объем расходов Украины в 2026 году составит $176,8 млрд, что на $60 млрд больше, чем планировалось. Об этом свидетельствуют подсчеты СМИ на основе данных Нацбанка Украины.
🟦 Россия осенью ждет с визитом премьера Госсовета КНР Ли Цяна, заявил Мишустин;
🟦 Мошенники распространяют в сети фейковое приложение с расположением АЗС, которое позволяет им получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомились СМИ;
🟦 США в эти выходные могут нанести удары по предполагаемому новому ядерному объекту у Натанза, якобы скрытому под горой Коланг-Газ-Ла. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
🟦 Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд — "Роскосмос". Артемьев завершил работу 24 июля, Корсаков — 31 июля
О других событиях - в материале Wildberries проведёт встречи с предпринимателями в пострадавших регионах на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаКиевДональд ТрампПентагонУкраина.руPolitico
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:30"Адская ночь" в Киеве, США и Израиль готовят удар. Хроника событий на утро 1 августа
10:30Захарова назвала киевский режим "унылым гнильем"
10:03"Идёт ва-банк": на Западе оценили ложь Зеленского о потерях ВСУ
10:00"Ни разу не сомневался в РФ": история одессита, прошедшего застенки СБУ, подполье и фронт
09:40Центробанк зафиксировал рост максимальных ставок по вкладам до 12,85%
09:10ВСУ начали маскировать ударные беспилотники под птиц
09:00Предвыборный трюк? Трамп презентовал будущее с размаху. Неделя необычных фотофактов
08:31"Всё будет атаковано": корреспондент Welt сделал мрачное предупреждение Западу
08:25ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и области, сбито 274 дрона: новости СВО
08:05Главное за ночь 1 августа
08:00Хельсинская ловушка
07:00Александр Казаков: Россия проводит рискованную операцию, чтобы полностью отрезать Украину от Черного моря
06:30"По мере умирания режима в Киеве возможны "грязная бомба": Грозин об ударах и провокациях
06:00"К весне режим может смениться": Бавырин о тяжелой зиме на Украине и воздушном перемирии
05:30"Британия считает себя неуязвимой": Голубовский о черноморской блокаде и методах воздействия на Лондон
05:00"Зеленского посадили в пятый ряд": Прокопенко о провальном визите в Вашингтон
04:30"Взять Дружковку в клещи": Онуфриенко о темпах штурма и укреплениях ВСУ
23:53Трамп заявил о добыче редкоземельных элементов на Украине
23:26В Смеле люди в военной форме вломились в частный дом
23:16На Украине мобилизовали рэпера с психическим расстройством
Лента новостейМолния