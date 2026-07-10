https://ukraina.ru/20260710/pochemu-sammit-nato-okazalsya-polnostyu-provalnym-dlya-zelenskogo-chto-proizoshlo-esli-kto-ne-ponyal-1081320759.html

Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял

Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял - 10.07.2026 Украина.ру

Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял

Тема, которая волнует всех тех, кто следит за политикой и украинским кризисом, — это, конечно же, саммит НАТО в Турции и целая серия заявлений Дональда Трампа. Большинство комментаторов восприняло происходящее как окончательную смерть "духа Анкориджа", как полный разворот Соединённых Штатов в сторону Украины. Но, нет, конечно, думаю, это не так.

2026-07-10T13:25

2026-07-10T13:25

2026-07-10T17:28

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Я считаю, этот саммит для Зеленского оказался откровенно провальным. Более того, рекомендую всем, кто уже начал посыпать голову пеплом, задуматься над простым вопросом: почему, как мне рассказывают, в высоких кабинетах Киева и в украинской политической тусовке, этот саммит восприняли именно как провал? Почему Украина по его итогам не получила того, ради чего участвовала в нем? Для начала — о заявлении саммита НАТО и широко обсуждаемой сумме в 70 млрд евро. В документе сказано: "В настоящее время европейские союзники по НАТО и Канада финансируют основную часть помощи Украине в сфере безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов". Обратите внимание, Соединённые Штаты здесь вообще не фигурируют. Далее говорится, что поддержка должна распределяться справедливо, быть предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе. И самое главное: "На 2026 год государства—члены НАТО обязуются предоставить Украине военную технику, военную помощь и подготовку на сумму 70 млрд евро, а также подтверждают свои суверенные обязательства обеспечить в 2027 году как минимум аналогичный уровень поддержки". После этого отдельно приветствуется решение ЕС предоставить Украине многолетнее финансирование в рамках программы "Кредит на поддержку Украины".Речь идёт о том самом кредите в 90 млрд евро. Но давайте разбираться, так ли страшен чёрт, как его малюют. Во-первых, подобные документы — это прежде всего декларации. Ровно такие же, как и принятое странами НАТО обязательство довести военные расходы до 5% ВВП. На практике сегодня ни одно государство этих показателей не достигло. Более того, большинство даже не пытается их достичь, а многие откровенно жульничают, записывая в военные расходы инвестиции в инфраструктуру двойного назначения, которые при желании можно назвать и гражданскими, и военными.То же самое мы видим и здесь. В документе говорится о предоставлении техники, военной помощи и подготовке. Именно подготовка и военная помощь — это та самая возможность для бухгалтерских манипуляций. Стоимость обучения украинских военнослужащих, обмен опытом, предоставление спутниковых данных или иных услуг можно оценивать практически произвольно. За счёт этого и будет закрываться заметная часть заявленных 70 млрд евро. Безусловно, техника — это реальные контракты на производство вооружений, чаще всего двусторонние. Но есть ещё один важнейший момент, который почему-то упускают многие комментаторы.Саммит НАТО отдельно приветствует решение Европейского союза предоставить Украине многолетнее финансирование в рамках программы "Кредит на поддержку Украины". То есть значительную часть средств, которые и так будут выделяться по кредитной программе в 90 млрд евро, теперь просто засчитают ещё и в эти самые 70 млрд. По сути, речь идёт о двойном зачёте одних и тех же денег. Ничего принципиально нового для Киева здесь не появилось. Те страны, которые и так собирались финансировать Украину, например Германия, продолжат это делать, но теперь их расходы будут одновременно учитываться и в рамках кредита ЕС, и в рамках натовской декларации.Напомню и другое. Ещё до саммита именно такая сумма обсуждалась публично, однако итальянская Corriere della Sera со ссылкой на настроения в политических кругах Италии писала, что реально Украина сможет рассчитывать лишь на 10–12 млрд евро новых обязательств.Теперь о заявлении Дональда Трампа. Самым скандальным и наиболее пессимистично трактуемым стало его высказывание по поводу ударов вглубь территории России. Цитирую: "Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь привести к завершению войны". Что это означает? Прежде всего надо понимать, что Трамп — персонаж вполне понятный. Мы уже не раз наблюдали это на примере Ирана: его знаменитые переговорные качели, о которых он сам пишет в книге "Искусство заключать сделки". Подобная фраза — не более чем повышение ставок перед очередным раундом переговоров между Вашингтоном и Москвой. Ничего большего. Это не означает какого-либо нового одобрения ударов по России. То, что американская разведка участвует в обеспечении подобных операций, российскому военно-политическому руководству и без того известно.Не менее активно обсуждают и другую фразу Трампа: "Мы дадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно круто. Тогда вы не сможете жаловаться, что мы даём их недостаточно". Но и здесь ситуация выглядит своеобразно.Bloomberg выпустил большой материал, в котором прямо говорится: Украина не сможет развернуть собственное производство Patriot. Более того, эксперты отмечают, что любая попытка создать такое производство на подконтрольной Киеву территории немедленно сделает его одной из приоритетных целей для российских ударов. То есть реализовать подобный проект на Украине практически невозможно.Если же говорить о запуске производства в Европе, то и здесь всё упирается в огромные сроки и колоссальные затраты. Достаточно вспомнить Германию. В начале 2025 года немцы объявили о масштабировании лицензионного производства ракет-перехватчиков PAC-3 и компонентов Patriot по лицензии Lockheed Martin. Однако реальные результаты ожидаются не раньше второй половины 2027 года, а скорее даже в 2028-м. То есть только на развёртывание производства уходит почти три года. И это Германия с её промышленной базой, технологиями и финансовыми возможностями. Что касается Украины, то, учитывая ее возможности, если какие-то производственные мощности когда-либо и появятся, произойдёт это лишь через несколько лет. К тому времени ситуация на фронте и сама политическая конфигурация вокруг Украины могут измениться самым радикальным образом.Ну и самое важное, пожалуй, как итог. Киев не получил ракет. Да, Зеленский сделал заявление о том, что договорились о некоем пакете поставок ракет для Patriot, но ничего конкретного не назвал. Больше того, есть информация, что передадут семь ракет PAC-3. Ещё раз — семь! Россия в последнем ударе по Киеву задействовала минимум тридцать только баллистических ракет. А ведь главная задача Киева заключалась именно в том, чтобы найти ракеты для комплексов Patriot. У них нет ракет и к NASAMS, и к другим комплексам, не хватает ракет-перехватчиков воздушного базирования. Но Patriot с ракетой PAC-3 — это единственный комплекс, который имеет минимальный, шанс перехватывать российские баллистические ракеты. Без этого украинское ПВО — решето. И саммит в этом смысле не решил ничего от слова совсем.А теперь идём дальше. Почему так раскукарекались, извините, некоторые комментаторы, заявляя, что теперь Трамп полностью на стороне Украины? Да нет. Совершенно ничего не говорит в пользу такой интерпретации произошедшего. Больше скажу: "дух Анкориджа" не мёртв . Что такое вообще "дух Анкориджа"? Это признание Соединёнными Штатами реальности и признание обоснованности причин, вызвавших специальную военную операцию. Больше того, это понимание той рамки, в которой вообще может быть заключено мирное соглашение.А что Трамп сказал? Что примет Украину в НАТО? Нет. Что поддерживает европейскую перспективу Киева? Нет. Мы услышали хоть что-нибудь от Соединённых Штатов или других стран НАТО о размещении своих военных контингентов на Украине? Тоже нет. Фраза Трампа о том, что США "закроют небо" в рамках гарантий безопасности касается, подчёркиваю, именно потенциальных мирных соглашений. Если такие соглашения будут подписаны, тогда американцы действительно могут участвовать в вопросах гарантий безопасности, включая ПВО. И, по сути речь идёт о том, что США готовы и дальше продавать Украине комплексы Patriot и ракеты к ним. Ничего экстраординарного он не сказал. Это не означает, что уже сейчас приедут американские расчёты Patriot или какие-то новые комплексы начнут из района Жешува или Львова прикрывать украинское небо и перехватывать российские ракеты. Ну и почему ещё такие удручённые настроения в Киеве? Потому что расконсервировался иранский кризис, всё возвращается в достаточно горячую фазу. Это практически мгновенно сказывается на ценах на нефть и, соответственно, на доходах российского бюджета. И все эти россказни глобалистов, и Киева о том, как сейчас они покачнут Россию, и о том, какие болезненные удары нанесут российской экономике, этим фактором во многом обнуляются. В общем, ничего хорошего для Киева в Анкаре не произошло. Никаких решений, которые действительно можно было бы назвать позитивными для них, принято не было. Не удалось уговорить Трампа по-настоящему встать на сторону Украины, а-ля Байден. Трамп воспользовался этой площадкой прежде всего для решения собственных внутриполитических задач, одновременно забросив очередную удочку по части продолжения переговоров по линии Вашингтон — Москва. Ну и всё. Так что прекратите посыпать голову пеплом. Есть сложности с дипстрайками и мидлстрайками? Есть. Преодолимы ли они? Конечно, преодолимы. А вот то, что происходит сейчас под ударами российских ВКС с ошмётками украинского ВПК и энергетики, логистики и нефте-газа имеет для киевского режима и его обороноспособности куда более тяжёлые последствия. Со всеми вытекающими.Другое мнение о саммите НАТО - в статье Ростислава Ищенко "Анкара: жизнь после НАТО"

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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