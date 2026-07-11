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Украинские АЗС могут исчезнуть: новости к этому часу

Украинские АЗС могут исчезнуть: новости к этому часу - 11.07.2026 Украина.ру

Украинские АЗС могут исчезнуть: новости к этому часу

Из-за российских ударов по украинской топливной инфраструктуре привычные АЗС на Украине могут исчезнуть, а вместо них появятся небольшие пункты с топливораздаточными колонками. Об этом заявил основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин

2026-07-11T16:07

2026-07-11T16:07

2026-07-11T16:07

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По его словам, крупные современные заправочные комплексы с магазинами и кафе становятся слишком уязвимыми для ударов.Леушкин призвал забывать про красоту, магазины и длинные хот-доги, описывая, как, по его мнению, будет меняться формат украинских АЗС.О других новостях к этому часу: 🟦 Депутат бундестага от АдГ Фронмайер заявил, что Киев либо не контролирует своих силовиков, либо сам применяет преступные методы. Снабжать оружием такую Украину безответственно, особенно на фоне покушения в Монако.🟦 Россия и МАГАТЭ договорились о возможных практических шагах для улучшения ситуации на Запорожской АЭС — Ульянов.🟦 Число погибших при ударах США по Ирану выросло до 17, ещё 115 ранены. Тегеран заявил, что не намерен вести переговоры, пока Вашингтон кардинально не изменит подходы.🟦 Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за отца и всех жертв нападений США и Израиля: "Возмездие — требование нашего народа, оно обязательно будет исполнено".🟦 SpaceX подарила 56 терминалов Starlink правительству Армении для нужд Спасательной службы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, сша, моджтаба хаменеи, магатэ, запорожская аэс