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"Молитвы" Прибалтики и "чистая победа" Рубио: Грег Вайнер оценил итоги саммита НАТО

"Молитвы" Прибалтики и "чистая победа" Рубио: Грег Вайнер оценил итоги саммита НАТО - 11.07.2026 Украина.ру

"Молитвы" Прибалтики и "чистая победа" Рубио: Грег Вайнер оценил итоги саммита НАТО

Сторонники выхода США из НАТО проиграли этот раунд, а возобладала точка зрения госсекретаря Марка Рубио. Трамп категорически отказался уходить из Альянса и подтвердил принцип "один за всех и все за одного". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-07-11T05:45

2026-07-11T05:45

2026-07-11T05:45

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Саммит НАТО в Анкаре (7–8 июля) завершился принятием декларации, в которой Россия названа "долгосрочной угрозой" евроатлантической безопасности. Альянс подтвердил выделение Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году, обязавшись сохранить как минимум аналогичный уровень финансирования и в 2027 году.Комментируя итоги саммита НАТО, Вайнер заявил, что один из самых резонансных моментов — вопрос членства США в Альянсе. Политолог отметил, что сторонники выхода США из НАТО, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, проиграли этот раунд. По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп подтвердил приверженность принципу "один за всех и все за одного". "Это, кстати, настоящий подарок для Прибалтики. Думаю, что с сегодняшнего дня "молитвы" в Литве, Латвии и Эстонии за здравие США резко усилились", — подчеркнул Вайнер."Америка остается членом НАТО", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.Про решение Трампа предоставить лицензию Украине на производство ракет Patriot и другие итоги саммита в Анкаре — в материале "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.

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