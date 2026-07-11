"Молитвы" Прибалтики и "чистая победа" Рубио: Грег Вайнер оценил итоги саммита НАТО - 11.07.2026 Украина.ру
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"Молитвы" Прибалтики и "чистая победа" Рубио: Грег Вайнер оценил итоги саммита НАТО
"Молитвы" Прибалтики и "чистая победа" Рубио: Грег Вайнер оценил итоги саммита НАТО - 11.07.2026 Украина.ру
"Молитвы" Прибалтики и "чистая победа" Рубио: Грег Вайнер оценил итоги саммита НАТО
Сторонники выхода США из НАТО проиграли этот раунд, а возобладала точка зрения госсекретаря Марка Рубио. Трамп категорически отказался уходить из Альянса и подтвердил принцип "один за всех и все за одного". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-07-11T05:45
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Саммит НАТО в Анкаре (7–8 июля) завершился принятием декларации, в которой Россия названа "долгосрочной угрозой" евроатлантической безопасности. Альянс подтвердил выделение Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году, обязавшись сохранить как минимум аналогичный уровень финансирования и в 2027 году.Комментируя итоги саммита НАТО, Вайнер заявил, что один из самых резонансных моментов — вопрос членства США в Альянсе. Политолог отметил, что сторонники выхода США из НАТО, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, проиграли этот раунд. По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп подтвердил приверженность принципу "один за всех и все за одного". "Это, кстати, настоящий подарок для Прибалтики. Думаю, что с сегодняшнего дня "молитвы" в Литве, Латвии и Эстонии за здравие США резко усилились", — подчеркнул Вайнер."Америка остается членом НАТО", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.Про решение Трампа предоставить лицензию Украине на производство ракет Patriot и другие итоги саммита в Анкаре — в материале "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, грег вайнер, нато, прибалтика, украина.ру, главные новости, главное, литва, латвия, эстония, дональд трамп, джей ди вэнс, мир без границ, международные отношения, международная политика, марко рубио, аналитики, американист
Новости, США, Украина, Грег Вайнер, НАТО, Прибалтика, Украина.ру, Главные новости, главное, Литва, Латвия, Эстония, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Мир без границ, международные отношения, Международная политика, Марко Рубио, аналитики, американист

"Молитвы" Прибалтики и "чистая победа" Рубио: Грег Вайнер оценил итоги саммита НАТО

05:45 11.07.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Сторонники выхода США из НАТО проиграли этот раунд, а возобладала точка зрения госсекретаря Марка Рубио. Трамп категорически отказался уходить из Альянса и подтвердил принцип "один за всех и все за одного". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Саммит НАТО в Анкаре (7–8 июля) завершился принятием декларации, в которой Россия названа "долгосрочной угрозой" евроатлантической безопасности. Альянс подтвердил выделение Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году, обязавшись сохранить как минимум аналогичный уровень финансирования и в 2027 году.
Комментируя итоги саммита НАТО, Вайнер заявил, что один из самых резонансных моментов — вопрос членства США в Альянсе. Политолог отметил, что сторонники выхода США из НАТО, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, проиграли этот раунд.
"Возобладала точка зрения Марка Рубио. И это чистая победа линии госсекретаря и тех, кто стоит за ним", — пояснил он.
По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп подтвердил приверженность принципу "один за всех и все за одного". "Это, кстати, настоящий подарок для Прибалтики. Думаю, что с сегодняшнего дня "молитвы" в Литве, Латвии и Эстонии за здравие США резко усилились", — подчеркнул Вайнер.
"Америка остается членом НАТО", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.
Про решение Трампа предоставить лицензию Украине на производство ракет Patriot и другие итоги саммита в Анкаре — в материале "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.
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