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Мирошник спрогнозировал ужесточение мер в отношении украинских уклонистов

Мирошник спрогнозировал ужесточение мер в отношении украинских уклонистов - 10.08.2026 Украина.ру

Мирошник спрогнозировал ужесточение мер в отношении украинских уклонистов

Меры в отношении уклонистов на Украине будут ужесточаться, считает посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

2026-08-10T09:58

2026-08-10T09:58

2026-08-10T10:07

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"На обреченных, которые оказались во власти киевского режима, не распространяется ни право покинуть свою страну, ни право сменить гражданство, ни право на альтернативную службу", — подчеркнул он.По словам Мирошника, это только начало, дальше меры в отношении уклонистов будут только ужесточаться.На прошлой неделе Евросоюз ввел ограничения на получение убежища и временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Киев, в свою очередь, законодательно наделил сотрудников ТЦК сверхполномочиями, официально разрешив им разыскивать военнообязанных в круглосуточном режиме, лишать уклонистов водительских прав и временно изымать автомобили на нужды армии.Подробнее о мобилизации в стране - в материале Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации на сайте Украина.ру.

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