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Мирошник спрогнозировал ужесточение мер в отношении украинских уклонистов
Мирошник спрогнозировал ужесточение мер в отношении украинских уклонистов - 10.08.2026 Украина.ру
Мирошник спрогнозировал ужесточение мер в отношении украинских уклонистов
Меры в отношении уклонистов на Украине будут ужесточаться, считает посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2026-08-10T09:58
2026-08-10T09:58
2026-08-10T10:07
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"На обреченных, которые оказались во власти киевского режима, не распространяется ни право покинуть свою страну, ни право сменить гражданство, ни право на альтернативную службу", — подчеркнул он.По словам Мирошника, это только начало, дальше меры в отношении уклонистов будут только ужесточаться.На прошлой неделе Евросоюз ввел ограничения на получение убежища и временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Киев, в свою очередь, законодательно наделил сотрудников ТЦК сверхполномочиями, официально разрешив им разыскивать военнообязанных в круглосуточном режиме, лишать уклонистов водительских прав и временно изымать автомобили на нужды армии.Подробнее о мобилизации в стране - в материале Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Киев, ЕС, Родион Мирошник, ТЦК, Рада
Мирошник спрогнозировал ужесточение мер в отношении украинских уклонистов
09:58 10.08.2026 (обновлено: 10:07 10.08.2026)
Меры в отношении уклонистов на Украине будут ужесточаться, считает посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
"На обреченных, которые оказались во власти киевского режима, не распространяется ни право покинуть свою страну, ни право сменить гражданство, ни право на альтернативную службу", — подчеркнул он.
По словам Мирошника, это только начало, дальше меры в отношении уклонистов будут только ужесточаться.
На прошлой неделе Евросоюз ввел ограничения на получение убежища и временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.
Киев, в свою очередь, законодательно наделил сотрудников ТЦК сверхполномочиями, официально разрешив им разыскивать военнообязанных в круглосуточном режиме, лишать уклонистов водительских прав и временно изымать автомобили на нужды армии.
Подробнее о мобилизации в стране - в материале Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации на сайте Украина.ру.