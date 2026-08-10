В Полтавской области скоро не останется АЗС — чиновник - 10.08.2026 Украина.ру
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В Полтавской области скоро не останется АЗС — чиновник
В Полтавской области скоро не останется АЗС — чиновник - 10.08.2026 Украина.ру
В Полтавской области скоро не останется АЗС — чиновник
Российские военные минувшей ночью разрушили все автозаправочные станции (АЗС) в Опошнянском районе Полтавской области, посетовал в соцсетях глава местного самоуправления Николай Резник
2026-08-10T11:27
2026-08-10T11:29
новости
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"Сегодня ночью [уничтожены] у нас все заправки в Опошнянском районе. Не осталось [больше]. Восстановлению не подлежат", - отметил он.Резник добавил, что заправки регулярно повреждаются не только в Полтавской, но и в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.Удары по АЗС стали новой проблемой Украины. Ранее российские военные уже уничтожили все заправки на трассе между Харьковом и Полтавой. Потеря заправочных станций опасна перед зимой, так как люди и коммунальщики останутся без бензина для генераторов во время отключений света.Подробнее - в материале На Украине сложилась критическая ситуация с АЗС. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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новости, полтавская область, черниговская область, вс рф, украина.ру, украина
Новости, Полтавская область, Черниговская область, ВС РФ, Украина.ру, Украина

В Полтавской области скоро не останется АЗС — чиновник

11:27 10.08.2026 (обновлено: 11:29 10.08.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтозаправочные станции
Автозаправочные станции - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Российские военные минувшей ночью разрушили все автозаправочные станции (АЗС) в Опошнянском районе Полтавской области, посетовал в соцсетях глава местного самоуправления Николай Резник
"Сегодня ночью [уничтожены] у нас все заправки в Опошнянском районе. Не осталось [больше]. Восстановлению не подлежат", - отметил он.
Резник добавил, что заправки регулярно повреждаются не только в Полтавской, но и в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
"Если так пойдет, заправок у нас не останется, а на тех, что останутся, будут огромные очереди. Чем зимой будем заправлять генераторы, не знаю", - сказал он.
Удары по АЗС стали новой проблемой Украины. Ранее российские военные уже уничтожили все заправки на трассе между Харьковом и Полтавой.
Потеря заправочных станций опасна перед зимой, так как люди и коммунальщики останутся без бензина для генераторов во время отключений света.
Подробнее - в материале На Украине сложилась критическая ситуация с АЗС. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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