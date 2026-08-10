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В Полтавской области скоро не останется АЗС — чиновник

В Полтавской области скоро не останется АЗС — чиновник - 10.08.2026 Украина.ру

В Полтавской области скоро не останется АЗС — чиновник

Российские военные минувшей ночью разрушили все автозаправочные станции (АЗС) в Опошнянском районе Полтавской области, посетовал в соцсетях глава местного самоуправления Николай Резник

2026-08-10T11:27

2026-08-10T11:27

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"Сегодня ночью [уничтожены] у нас все заправки в Опошнянском районе. Не осталось [больше]. Восстановлению не подлежат", - отметил он.Резник добавил, что заправки регулярно повреждаются не только в Полтавской, но и в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.Удары по АЗС стали новой проблемой Украины. Ранее российские военные уже уничтожили все заправки на трассе между Харьковом и Полтавой. Потеря заправочных станций опасна перед зимой, так как люди и коммунальщики останутся без бензина для генераторов во время отключений света.Подробнее - в материале На Украине сложилась критическая ситуация с АЗС. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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