В Полтавской области скоро не останется АЗС — чиновник
11:27 10.08.2026 (обновлено: 11:29 10.08.2026)
Российские военные минувшей ночью разрушили все автозаправочные станции (АЗС) в Опошнянском районе Полтавской области, посетовал в соцсетях глава местного самоуправления Николай Резник
"Сегодня ночью [уничтожены] у нас все заправки в Опошнянском районе. Не осталось [больше]. Восстановлению не подлежат", - отметил он.
Резник добавил, что заправки регулярно повреждаются не только в Полтавской, но и в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
"Если так пойдет, заправок у нас не останется, а на тех, что останутся, будут огромные очереди. Чем зимой будем заправлять генераторы, не знаю", - сказал он.
Удары по АЗС стали новой проблемой Украины. Ранее российские военные уже уничтожили все заправки на трассе между Харьковом и Полтавой.
Потеря заправочных станций опасна перед зимой, так как люди и коммунальщики останутся без бензина для генераторов во время отключений света.
Подробнее - в материале На Украине сложилась критическая ситуация с АЗС. Новости СВО на сайте Украина.ру.
Подписывайся на