https://ukraina.ru/20260810/korruptsiya-v-ukraine-ne-umenshaetsya-top-korruptsiya-dazhe-rastt---glava-sap-ukrainy--1082349891.html
"Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП Украины
"Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП Украины - 10.08.2026 Украина.ру
"Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП Украины
Коррупция в высших эшелонах власти на Украине растёт. Об этом 10 августа заявил глава украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко на брифинге о результатах работы НАБУ и САП в первом квартале 2026 года
2026-08-10T12:24
2026-08-10T12:24
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В ходе брифинга директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко рассказали о достижениях в борьбе с коррупцией."Коррупция на Украине не уменьшается. Она остается на одном и том же уровне. Или если говорить о топ-коррупции, то она даже растет. Государство демонстрирует то, что у нее нет политической воли бороться с этой коррупцией должным образом", - заявил руководитель САП.Клименко констатировал нерешенную проблему с экспертным учреждением. Он также указал на несовершенство правовых механизмов борьбы с коррупцией и отсутствие у САП полномочий проводить антикоррупционные расследования в отношении парламентариев.Глава САП указал также на трудности экстрадиции и создания следственных групп с представителями других государств. Он отметил, что сейчас большинство коррупционных схем выходит за пределы Украины.Клименко проиллюстрировал это на примере уголовного дела, возбуждённого в отношении "кошелька Зеленского" Тимура Миндича, сбежавшего в Израиль. "У нас есть необходимость создания международных следственных групп с другими юрисдикциями, чтобы максимально быстро и удобно получать доказательства в этом конкретном уголовном производстве и обмениваться информацией с прокурорами других юрисдикций", - сказал глава САП.Ранее на эту тему: "Пленки Миндича-2": хищения на АЭС, паника из-за журналистов и русский язык в элите Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, САП, коррупция, антикоррупционеры, бывший СССР, криминал, бюрократия, Израиль, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, НАБУ
"Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП Украины
12:24 10.08.2026 (обновлено: 13:17 10.08.2026)
Коррупция в высших эшелонах власти на Украине растёт. Об этом 10 августа заявил глава украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко на брифинге о результатах работы НАБУ и САП в первом квартале 2026 года
В ходе брифинга директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко рассказали о достижениях в борьбе с коррупцией.
"Коррупция на Украине не уменьшается. Она остается на одном и том же уровне. Или если говорить о топ-коррупции, то она даже растет. Государство демонстрирует то, что у нее нет политической воли бороться с этой коррупцией должным образом", - заявил руководитель САП.
Клименко констатировал нерешенную проблему с экспертным учреждением. Он также указал на несовершенство правовых механизмов борьбы с коррупцией и отсутствие у САП полномочий проводить антикоррупционные расследования в отношении парламентариев.
Глава САП указал также на трудности экстрадиции и создания следственных групп с представителями других государств. Он отметил, что сейчас большинство коррупционных схем выходит за пределы Украины.
Клименко проиллюстрировал это на примере уголовного дела, возбуждённого в отношении "кошелька Зеленского" Тимура Миндича, сбежавшего в Израиль.
"У нас есть необходимость создания международных следственных групп с другими юрисдикциями, чтобы максимально быстро и удобно получать доказательства в этом конкретном уголовном производстве и обмениваться информацией с прокурорами других юрисдикций", - сказал глава САП.
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