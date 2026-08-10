"Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП Украины - 10.08.2026 Украина.ру
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"Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП Украины
"Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП Украины - 10.08.2026 Украина.ру
"Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП Украины
Коррупция в высших эшелонах власти на Украине растёт. Об этом 10 августа заявил глава украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко на брифинге о результатах работы НАБУ и САП в первом квартале 2026 года
2026-08-10T12:24
2026-08-10T13:17
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В ходе брифинга директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко рассказали о достижениях в борьбе с коррупцией."Коррупция на Украине не уменьшается. Она остается на одном и том же уровне. Или если говорить о топ-коррупции, то она даже растет. Государство демонстрирует то, что у нее нет политической воли бороться с этой коррупцией должным образом", - заявил руководитель САП.Клименко констатировал нерешенную проблему с экспертным учреждением. Он также указал на несовершенство правовых механизмов борьбы с коррупцией и отсутствие у САП полномочий проводить антикоррупционные расследования в отношении парламентариев.Глава САП указал также на трудности экстрадиции и создания следственных групп с представителями других государств. Он отметил, что сейчас большинство коррупционных схем выходит за пределы Украины.Клименко проиллюстрировал это на примере уголовного дела, возбуждённого в отношении "кошелька Зеленского" Тимура Миндича, сбежавшего в Израиль. "У нас есть необходимость создания международных следственных групп с другими юрисдикциями, чтобы максимально быстро и удобно получать доказательства в этом конкретном уголовном производстве и обмениваться информацией с прокурорами других юрисдикций", - сказал глава САП.Ранее на эту тему: "Пленки Миндича-2": хищения на АЭС, паника из-за журналистов и русский язык в элите Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сап, коррупция, антикоррупционеры, бывший ссср, криминал, бюрократия, израиль, владимир зеленский, тимур миндич, набу
Новости, Украина, САП, коррупция, антикоррупционеры, бывший СССР, криминал, бюрократия, Израиль, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, НАБУ

"Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП Украины

12:24 10.08.2026 (обновлено: 13:17 10.08.2026)
 
© Фото : СС0
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Фото : СС0
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Коррупция в высших эшелонах власти на Украине растёт. Об этом 10 августа заявил глава украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко на брифинге о результатах работы НАБУ и САП в первом квартале 2026 года
В ходе брифинга директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко рассказали о достижениях в борьбе с коррупцией.
"Коррупция на Украине не уменьшается. Она остается на одном и том же уровне. Или если говорить о топ-коррупции, то она даже растет. Государство демонстрирует то, что у нее нет политической воли бороться с этой коррупцией должным образом", - заявил руководитель САП.
Клименко констатировал нерешенную проблему с экспертным учреждением. Он также указал на несовершенство правовых механизмов борьбы с коррупцией и отсутствие у САП полномочий проводить антикоррупционные расследования в отношении парламентариев.
Глава САП указал также на трудности экстрадиции и создания следственных групп с представителями других государств. Он отметил, что сейчас большинство коррупционных схем выходит за пределы Украины.
Клименко проиллюстрировал это на примере уголовного дела, возбуждённого в отношении "кошелька Зеленского" Тимура Миндича, сбежавшего в Израиль.
"У нас есть необходимость создания международных следственных групп с другими юрисдикциями, чтобы максимально быстро и удобно получать доказательства в этом конкретном уголовном производстве и обмениваться информацией с прокурорами других юрисдикций", - сказал глава САП.
Ранее на эту тему: "Пленки Миндича-2": хищения на АЭС, паника из-за журналистов и русский язык в элите
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августа
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