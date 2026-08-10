https://ukraina.ru/20260810/kiev-pereklyuchaetsya-na-vpk-pochemu-zelenskiy-reshil-smenit-tseli-dlya-dalnikh-udarov-1082347551.html

Киев переключается на ВПК: почему Зеленский решил сменить цели для дальних ударов

Киев переключается на ВПК: почему Зеленский решил сменить цели для дальних ударов - 10.08.2026 Украина.ру

Киев переключается на ВПК: почему Зеленский решил сменить цели для дальних ударов

Киевский режим может переориентировать дальние атаки с нефтяной отрасли на предприятия российского ВПК. Об этом 10 августа пишет немецкая газета Welt

2026-08-10T11:05

2026-08-10T11:05

2026-08-10T11:05

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киев

владимир зеленский

впк

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Издание ссылается на недавнее заявление Владимира Зеленского, который сообщил, что распорядился провести специальные операции против уже определённых заводов. "Речь идёт о конкретных предприятиях. Я ожидаю, что задачи будут выполнены полностью", — заявил он.До сих пор значительная часть украинских ударов была направлена на нефтяную инфраструктуру, тогда как атаки на ВПК оставались менее заметными. Теперь, на фоне острого дефицита ракет Patriot и слабой защищённости украинских городов от баллистических ударов, Киев может попытаться воздействовать на производство российских ракет и цепочки поставок.Напомним, что российский ВПК работает с опережением плана на 110–120%, так что эти попытки вряд ли изменят ситуацию. Об этом – в материале На Украине признали: темпы производства ракет в России перевалили за 100% от планаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, владимир зеленский, впк