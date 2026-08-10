Киев переключается на ВПК: почему Зеленский решил сменить цели для дальних ударов
© telegram ukr_2025_ruВ оккупированном Славянске по врагу нанесён удар ФАБами
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Киевский режим может переориентировать дальние атаки с нефтяной отрасли на предприятия российского ВПК. Об этом 10 августа пишет немецкая газета Welt
Издание ссылается на недавнее заявление Владимира Зеленского, который сообщил, что распорядился провести специальные операции против уже определённых заводов.
"Речь идёт о конкретных предприятиях. Я ожидаю, что задачи будут выполнены полностью", — заявил он.
До сих пор значительная часть украинских ударов была направлена на нефтяную инфраструктуру, тогда как атаки на ВПК оставались менее заметными. Теперь, на фоне острого дефицита ракет Patriot и слабой защищённости украинских городов от баллистических ударов, Киев может попытаться воздействовать на производство российских ракет и цепочки поставок.
Напомним, что российский ВПК работает с опережением плана на 110–120%, так что эти попытки вряд ли изменят ситуацию. Об этом – в материале На Украине признали: темпы производства ракет в России перевалили за 100% от плана
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