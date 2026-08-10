https://ukraina.ru/20260810/chinovnik-khmelnitskogo-gorotdela-migratsionnoy-sluzhby-okazalsya-multimillionerom-1082349580.html

Чиновник Хмельницкого горотдела миграционной службы оказался мультимиллионером

Чиновник Хмельницкого горотдела миграционной службы оказался мультимиллионером - 10.08.2026 Украина.ру

Чиновник Хмельницкого горотдела миграционной службы оказался мультимиллионером

Завершено досудебное расследование в отношении чиновника Хмельницкого городского отдела Управления Государственной миграционной службы Украины, не указавшего в декларации имущество стоимостью 13,7 млн грн ($304,5 тыс). Об этом 10 августа сообщает Государственное бюро расследований Украины

2026-08-10T11:57

2026-08-10T11:57

2026-08-10T11:57

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Ведомство отметило, что прозрачное декларирование является одной из основ добропорядочности на публичной службе.Чиновник является депутатом Черноостровского поселкового совета. Весной 2024 года он подал ежегодную декларацию, в которой не отметил стоимость торгового центра, принадлежащего его супруге - объект площадью почти 900 кв. м в поселке Черный остров Хмельницкого района. "На момент ввода в эксплуатацию его стоимость составляла 13,7 млн грн., - сказано в публикации. - Следствие установило, что чиновник знал о реальной стоимости имущества, однако сознательно не отразил ее в декларации".Обвинительный акт ГБР направило в суд. По решению суда чиновник отстранен от должности, своей вины он не признает.Чиновник обвиняется в декларировании недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, хмельницкий (город), гбр, коррупция, криминал, чиновник, уголовное дело