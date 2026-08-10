Чиновник Хмельницкого горотдела миграционной службы оказался мультимиллионером - 10.08.2026 Украина.ру
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Чиновник Хмельницкого горотдела миграционной службы оказался мультимиллионером
Чиновник Хмельницкого горотдела миграционной службы оказался мультимиллионером - 10.08.2026 Украина.ру
Чиновник Хмельницкого горотдела миграционной службы оказался мультимиллионером
Завершено досудебное расследование в отношении чиновника Хмельницкого городского отдела Управления Государственной миграционной службы Украины, не указавшего в декларации имущество стоимостью 13,7 млн грн ($304,5 тыс). Об этом 10 августа сообщает Государственное бюро расследований Украины
2026-08-10T11:57
2026-08-10T11:57
новости
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гбр
коррупция
криминал
чиновник
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Ведомство отметило, что прозрачное декларирование является одной из основ добропорядочности на публичной службе.Чиновник является депутатом Черноостровского поселкового совета. Весной 2024 года он подал ежегодную декларацию, в которой не отметил стоимость торгового центра, принадлежащего его супруге - объект площадью почти 900 кв. м в поселке Черный остров Хмельницкого района. "На момент ввода в эксплуатацию его стоимость составляла 13,7 млн грн., - сказано в публикации. - Следствие установило, что чиновник знал о реальной стоимости имущества, однако сознательно не отразил ее в декларации".Обвинительный акт ГБР направило в суд. По решению суда чиновник отстранен от должности, своей вины он не признает.Чиновник обвиняется в декларировании недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, хмельницкий (город), гбр, коррупция, криминал, чиновник, уголовное дело
Новости, Украина, Хмельницкий (город), ГБР, коррупция, криминал, чиновник, уголовное дело

Чиновник Хмельницкого горотдела миграционной службы оказался мультимиллионером

11:57 10.08.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Фото : ГБР Украины
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Завершено досудебное расследование в отношении чиновника Хмельницкого городского отдела Управления Государственной миграционной службы Украины, не указавшего в декларации имущество стоимостью 13,7 млн грн ($304,5 тыс). Об этом 10 августа сообщает Государственное бюро расследований Украины
Ведомство отметило, что прозрачное декларирование является одной из основ добропорядочности на публичной службе.
Чиновник является депутатом Черноостровского поселкового совета. Весной 2024 года он подал ежегодную декларацию, в которой не отметил стоимость торгового центра, принадлежащего его супруге - объект площадью почти 900 кв. м в поселке Черный остров Хмельницкого района.
"На момент ввода в эксплуатацию его стоимость составляла 13,7 млн грн., - сказано в публикации. - Следствие установило, что чиновник знал о реальной стоимости имущества, однако сознательно не отразил ее в декларации".
Обвинительный акт ГБР направило в суд. По решению суда чиновник отстранен от должности, своей вины он не признает.
Чиновник обвиняется в декларировании недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августа
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