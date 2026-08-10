https://ukraina.ru/20260810/vse-porty-pod-udarom-rossiya-perekryla-poslednie-morskie-vorota-ukrainy--anpilogov-1082334879.html

"Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов

"Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов - 10.08.2026 Украина.ру

"Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов

Все четыре николаевских порта, которые Киев активно использовал для военной логистики и вывоза грузов, оказались под ударом. Страховые компании отказываются страховать суда, заходящие в эту акваторию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-08-10T06:00

2026-08-10T06:00

2026-08-10T06:00

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Отвечая на вопрос о минировании подходов к николаевским портам, Анпилогов опроверг эту информацию. "Ничего подобного. Это они так пытались обмануть нас "казацкой хитростью". И теперь все четыре николаевских порта под ударом", — пояснил эксперт.По словам Анпилогова, речь идет о Николаевском морском порту, Николаевском речном порту, порте Ольвия и порте Глиноземного комбината. Весь этот букет Киев активно использовал и для военной логистики, и для вывоза остатка экспортных грузов, это был единственный источник валютных поступлений, отметил он.Эксперт подчеркнул, что страховые компании отказываются страховать суда. "Да, какие-то суда еще ходят, но страховые компании отказываются страховать корабли, потому что они могут быть либо повреждены, либо потоплены", — добавил Анпилогов.Он подчеркнул, что независимые судовладельцы больше не пойдут в украинские гавани. "Целый пласт независимых судовладельцев, который занимался вывозом зерна и металла, для Украины потеряны. Никто в эти гавани уже не пойдет", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации в Европе — в материале "Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировой" на сайте Украина.ру.

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