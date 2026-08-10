"Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов - 10.08.2026 Украина.ру
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"Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов
"Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов - 10.08.2026 Украина.ру
"Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов
Все четыре николаевских порта, которые Киев активно использовал для военной логистики и вывоза грузов, оказались под ударом. Страховые компании отказываются страховать суда, заходящие в эту акваторию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-08-10T06:00
2026-08-10T06:00
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Отвечая на вопрос о минировании подходов к николаевским портам, Анпилогов опроверг эту информацию. "Ничего подобного. Это они так пытались обмануть нас "казацкой хитростью". И теперь все четыре николаевских порта под ударом", — пояснил эксперт.По словам Анпилогова, речь идет о Николаевском морском порту, Николаевском речном порту, порте Ольвия и порте Глиноземного комбината. Весь этот букет Киев активно использовал и для военной логистики, и для вывоза остатка экспортных грузов, это был единственный источник валютных поступлений, отметил он.Эксперт подчеркнул, что страховые компании отказываются страховать суда. "Да, какие-то суда еще ходят, но страховые компании отказываются страховать корабли, потому что они могут быть либо повреждены, либо потоплены", — добавил Анпилогов.Он подчеркнул, что независимые судовладельцы больше не пойдут в украинские гавани. "Целый пласт независимых судовладельцев, который занимался вывозом зерна и металла, для Украины потеряны. Никто в эти гавани уже не пойдет", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации в Европе — в материале "Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировой" на сайте Украина.ру.
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"Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов

06:00 10.08.2026
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© AP
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Все четыре николаевских порта, которые Киев активно использовал для военной логистики и вывоза грузов, оказались под ударом. Страховые компании отказываются страховать суда, заходящие в эту акваторию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос о минировании подходов к николаевским портам, Анпилогов опроверг эту информацию. "Ничего подобного. Это они так пытались обмануть нас "казацкой хитростью". И теперь все четыре николаевских порта под ударом", — пояснил эксперт.
По словам Анпилогова, речь идет о Николаевском морском порту, Николаевском речном порту, порте Ольвия и порте Глиноземного комбината.
Весь этот букет Киев активно использовал и для военной логистики, и для вывоза остатка экспортных грузов, это был единственный источник валютных поступлений, отметил он.
Эксперт подчеркнул, что страховые компании отказываются страховать суда. "Да, какие-то суда еще ходят, но страховые компании отказываются страховать корабли, потому что они могут быть либо повреждены, либо потоплены", — добавил Анпилогов.
Он подчеркнул, что независимые судовладельцы больше не пойдут в украинские гавани. "Целый пласт независимых судовладельцев, который занимался вывозом зерна и металла, для Украины потеряны. Никто в эти гавани уже не пойдет", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военной эскалации в Европе — в материале "Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировой" на сайте Украина.ру.
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