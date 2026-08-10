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Киев приказал убить иностранных боевиков: подробности ликвидации наёмников в Волчанске
Киев приказал убить иностранных боевиков: подробности ликвидации наёмников в Волчанске - 10.08.2026 Украина.ру
Киев приказал убить иностранных боевиков: подробности ликвидации наёмников в Волчанске
Командование киевского режима отдало преступный приказ в отношении иностранных боевиков, попавших в котёл в Волчанском районе. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры
2026-08-10T12:31
2026-08-10T12:31
2026-08-10T12:31
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По данным источника, в окружении оказались наёмники из Испании и Бразилии. "Националистам разведывательного батальона 425-го отдельного штурмового полка поставлена задача эвакуировать латиноамериканцев, а в случае невозможности — ликвидировать их. При этом требуется обезобразить лица убитых, чтобы затруднить идентификацию", — сообщили в силовых структурах.Напомним, 8 августа Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Ивановка в Харьковской области. Киевский режим заметает следы: иностранных наёмников приказано либо вытащить, либо уничтожить, а трупы изуродовать до неузнаваемости. Ранее в новостях: Колумбийские наркокартели вербуют ветеранов для обучения дронам на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, испания, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Испания, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Киев приказал убить иностранных боевиков: подробности ликвидации наёмников в Волчанске
Командование киевского режима отдало преступный приказ в отношении иностранных боевиков, попавших в котёл в Волчанском районе. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры
По данным источника, в окружении оказались наёмники из Испании и Бразилии.
"Националистам разведывательного батальона 425-го отдельного штурмового полка поставлена задача эвакуировать латиноамериканцев, а в случае невозможности — ликвидировать их. При этом требуется обезобразить лица убитых, чтобы затруднить идентификацию", — сообщили в силовых структурах.
Напомним, 8 августа Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Ивановка в Харьковской области.
Киевский режим заметает следы: иностранных наёмников приказано либо вытащить, либо уничтожить, а трупы изуродовать до неузнаваемости.
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