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Киев приказал убить иностранных боевиков: подробности ликвидации наёмников в Волчанске

Киев приказал убить иностранных боевиков: подробности ликвидации наёмников в Волчанске - 10.08.2026 Украина.ру

Киев приказал убить иностранных боевиков: подробности ликвидации наёмников в Волчанске

Командование киевского режима отдало преступный приказ в отношении иностранных боевиков, попавших в котёл в Волчанском районе. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры

2026-08-10T12:31

2026-08-10T12:31

2026-08-10T12:31

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По данным источника, в окружении оказались наёмники из Испании и Бразилии. "Националистам разведывательного батальона 425-го отдельного штурмового полка поставлена задача эвакуировать латиноамериканцев, а в случае невозможности — ликвидировать их. При этом требуется обезобразить лица убитых, чтобы затруднить идентификацию", — сообщили в силовых структурах.Напомним, 8 августа Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Ивановка в Харьковской области. Киевский режим заметает следы: иностранных наёмников приказано либо вытащить, либо уничтожить, а трупы изуродовать до неузнаваемости. Ранее в новостях: Колумбийские наркокартели вербуют ветеранов для обучения дронам на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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