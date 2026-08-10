Запад вооружает Киев и благословляет на теракты против России - Мирошник - 10.08.2026 Украина.ру
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Запад вооружает Киев и благословляет на теракты против России - Мирошник
Запад вооружает Киев и благословляет на теракты против России - Мирошник - 10.08.2026 Украина.ру
Запад вооружает Киев и благословляет на теракты против России - Мирошник
Украина является террористом, которого снабжают оружием и благословляют, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник, передает РИА Новости
2026-08-10T11:00
2026-08-10T11:07
новости
россия
киев
запад
мирошник
вооруженные силы украины
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"Украина сейчас в роли террориста, которого благословляют, снабжают оружием и максимально блокируют возможность проведения расследования или даже распространения информации о совершенных ими преступлениях", - сказал Мирошник.Он также назвал атаки БПЛА ВСУ по Белгороду и Нижнекамску преднамеренными.Российская сторона регулярно указывает на террористические методы, к которым прибегает киевский режим на фоне неудач в зоне боевых действий. Ранее в МИД РФ подчеркивали, что целенаправленные атаки дронов-камикадзе на пассажирские автобусы в Белгородской области, удары по пляжу в кубанской Архипо-Осиповке, а также налеты на гражданские склады в Подмосковье являются прямыми актами террора против мирного населения. Позиция Москвы заключается в том, что зарубежные кураторы выдали Киеву полноценную индульгенцию, руководствуясь принципом "в борьбе с Россией все средства хороши", и сознательно игнорируют гибель мирных граждан.Подробнее - в материале "Тактика террора": эксперт рассказал о новых целях Украины после ударов по НПЗ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, запад, мирошник, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, Запад, Мирошник, Вооруженные силы Украины

Запад вооружает Киев и благословляет на теракты против России - Мирошник

11:00 10.08.2026 (обновлено: 11:07 10.08.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Родион Мирошник / Перейти в фотобанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Родион Мирошник
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Украина является террористом, которого снабжают оружием и благословляют, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник, передает РИА Новости
"Украина сейчас в роли террориста, которого благословляют, снабжают оружием и максимально блокируют возможность проведения расследования или даже распространения информации о совершенных ими преступлениях", - сказал Мирошник.
Он также назвал атаки БПЛА ВСУ по Белгороду и Нижнекамску преднамеренными.
"Только на данный момент более 80 человек пострадали и как минимум 18 человек погибли. Это катастрофические данные, подтверждающие целенаправленный и преднамеренный характер военных преступлений со стороны Киева", - возмутился Мирошник.
Российская сторона регулярно указывает на террористические методы, к которым прибегает киевский режим на фоне неудач в зоне боевых действий.
Ранее в МИД РФ подчеркивали, что целенаправленные атаки дронов-камикадзе на пассажирские автобусы в Белгородской области, удары по пляжу в кубанской Архипо-Осиповке, а также налеты на гражданские склады в Подмосковье являются прямыми актами террора против мирного населения.
Позиция Москвы заключается в том, что зарубежные кураторы выдали Киеву полноценную индульгенцию, руководствуясь принципом "в борьбе с Россией все средства хороши", и сознательно игнорируют гибель мирных граждан.
Подробнее - в материале "Тактика террора": эксперт рассказал о новых целях Украины после ударов по НПЗ на сайте Украина.ру.
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