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Запад вооружает Киев и благословляет на теракты против России - Мирошник

Запад вооружает Киев и благословляет на теракты против России - Мирошник - 10.08.2026 Украина.ру

Запад вооружает Киев и благословляет на теракты против России - Мирошник

Украина является террористом, которого снабжают оружием и благословляют, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник, передает РИА Новости

2026-08-10T11:00

2026-08-10T11:00

2026-08-10T11:07

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"Украина сейчас в роли террориста, которого благословляют, снабжают оружием и максимально блокируют возможность проведения расследования или даже распространения информации о совершенных ими преступлениях", - сказал Мирошник.Он также назвал атаки БПЛА ВСУ по Белгороду и Нижнекамску преднамеренными.Российская сторона регулярно указывает на террористические методы, к которым прибегает киевский режим на фоне неудач в зоне боевых действий. Ранее в МИД РФ подчеркивали, что целенаправленные атаки дронов-камикадзе на пассажирские автобусы в Белгородской области, удары по пляжу в кубанской Архипо-Осиповке, а также налеты на гражданские склады в Подмосковье являются прямыми актами террора против мирного населения. Позиция Москвы заключается в том, что зарубежные кураторы выдали Киеву полноценную индульгенцию, руководствуясь принципом "в борьбе с Россией все средства хороши", и сознательно игнорируют гибель мирных граждан.Подробнее - в материале "Тактика террора": эксперт рассказал о новых целях Украины после ударов по НПЗ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, запад, мирошник, вооруженные силы украины