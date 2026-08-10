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"Человек даёт чёткие сигналы": майор ВСУ призвал прислушиваться к словам Путина

"Человек даёт чёткие сигналы": майор ВСУ призвал прислушиваться к словам Путина - 10.08.2026 Украина.ру

"Человек даёт чёткие сигналы": майор ВСУ призвал прислушиваться к словам Путина

Бывший депутат Верховной Рады, майор Вооружённых сил Украины Игорь Луценко заявил, что Киеву следовало внимательнее относиться к заявлениям российского президента Владимира Путина. Об этом 10 августа он сказал в эфире YouTube-канала "КШДУ Media"

2026-08-10T10:06

2026-08-10T10:06

2026-08-10T10:06

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"Нужно было слушать Путина все эти годы. Человек даёт чёткие сигналы", — заявил офицер. Он также раскритиковал 40-дневную операцию Зеленского, назвав её политическим жестом и попыткой "говорить с западными лидерами на их птичьем языке".Ранее Владимир Путин заявил, что целью "мнимых европейцев-миротворцев" является продолжение конфликта до последнего украинца, а глава крымского парламента.О провале 40-дневной операции нелегитимного президента – в материале "Информационная лабуда": военный эксперт заявил, что "40 дней" Зеленского не изменят ход СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, владимир зеленский, верховная рада, игорь луценко