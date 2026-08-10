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СК РФ расследует террористическую атаку ВСУ на Нижнекамск
СК РФ расследует террористическую атаку ВСУ на Нижнекамск - 10.08.2026 Украина.ру
СК РФ расследует террористическую атаку ВСУ на Нижнекамск
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске. Об этом 10 августа заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
2026-08-10T11:40
2026-08-10T11:40
2026-08-10T11:40
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Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на промышленные и гражданские объекты Республики Татарстан (ст. 205 УК РФ)."По данным следствия, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по жилому сектору, а также объектам промышленности в городе Нижнекамске. В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок. Несколько десятков человек пострадали. В очередной раз киевский режим совершил циничное преступление, не имеющее оправдания. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям", - сказано в официальном сообщении.Следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств на местах происшествий, установлению типа и модели использованных БПЛА, а также всех обстоятельств произошедшего."Следователи и криминалисты ведут работу по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сообщили в Следкоме. Новости на эту тему: Запад вооружает Киев и благословляет на теракты против России - МирошникВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, мирошник, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, бпла сегодня, атака бпла, криминал, терроризм
Новости, Россия, Украина, Запад, Мирошник, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, БПЛА сегодня, атака БПЛА, криминал, терроризм
СК РФ расследует террористическую атаку ВСУ на Нижнекамск
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске. Об этом 10 августа заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на промышленные и гражданские объекты Республики Татарстан (ст. 205 УК РФ).
"По данным следствия, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по жилому сектору, а также объектам промышленности в городе Нижнекамске. В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок. Несколько десятков человек пострадали. В очередной раз киевский режим совершил циничное преступление, не имеющее оправдания. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям", - сказано в официальном сообщении.
Следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств на местах происшествий, установлению типа и модели использованных БПЛА, а также всех обстоятельств произошедшего.
"Следователи и криминалисты ведут работу по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сообщили в Следкоме.
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