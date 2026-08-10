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СК РФ расследует террористическую атаку ВСУ на Нижнекамск

СК РФ расследует террористическую атаку ВСУ на Нижнекамск - 10.08.2026 Украина.ру

СК РФ расследует террористическую атаку ВСУ на Нижнекамск

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске. Об этом 10 августа заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

2026-08-10T11:40

2026-08-10T11:40

2026-08-10T11:40

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Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на промышленные и гражданские объекты Республики Татарстан (ст. 205 УК РФ)."По данным следствия, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по жилому сектору, а также объектам промышленности в городе Нижнекамске. В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок. Несколько десятков человек пострадали. В очередной раз киевский режим совершил циничное преступление, не имеющее оправдания. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям", - сказано в официальном сообщении.Следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств на местах происшествий, установлению типа и модели использованных БПЛА, а также всех обстоятельств произошедшего."Следователи и криминалисты ведут работу по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сообщили в Следкоме. Новости на эту тему: Запад вооружает Киев и благословляет на теракты против России - МирошникВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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