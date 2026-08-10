СК РФ расследует террористическую атаку ВСУ на Нижнекамск - 10.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260810/sk-rf-rassleduet-terroristicheskuyu-ataku-vsu-na-nizhnekamsk-1082348451.html
СК РФ расследует террористическую атаку ВСУ на Нижнекамск
СК РФ расследует террористическую атаку ВСУ на Нижнекамск - 10.08.2026 Украина.ру
СК РФ расследует террористическую атаку ВСУ на Нижнекамск
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске. Об этом 10 августа заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
2026-08-10T11:40
2026-08-10T11:40
новости
россия
украина
запад
мирошник
ск рф
вооруженные силы украины
следственный комитет
бпла сегодня
атака бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1c/1079520581_439:214:1126:600_1920x0_80_0_0_4bf565d3d9ab1b6f5130e1a5ca428910.jpg
Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на промышленные и гражданские объекты Республики Татарстан (ст. 205 УК РФ)."По данным следствия, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по жилому сектору, а также объектам промышленности в городе Нижнекамске. В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок. Несколько десятков человек пострадали. В очередной раз киевский режим совершил циничное преступление, не имеющее оправдания. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям", - сказано в официальном сообщении.Следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств на местах происшествий, установлению типа и модели использованных БПЛА, а также всех обстоятельств произошедшего."Следователи и криминалисты ведут работу по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сообщили в Следкоме. Новости на эту тему: Запад вооружает Киев и благословляет на теракты против России - МирошникВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1c/1079520581_545:212:1028:574_1920x0_80_0_0_a625eaaae13858841fc0539f90e52d9b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, мирошник, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, бпла сегодня, атака бпла, криминал, терроризм
Новости, Россия, Украина, Запад, Мирошник, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, БПЛА сегодня, атака БПЛА, криминал, терроризм

СК РФ расследует террористическую атаку ВСУ на Нижнекамск

11:40 10.08.2026
 
© Фото : Следственный комитет РФ
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Фото : Следственный комитет РФ
Читать в
ДзенTelegram
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске. Об этом 10 августа заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на промышленные и гражданские объекты Республики Татарстан (ст. 205 УК РФ).

"По данным следствия, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по жилому сектору, а также объектам промышленности в городе Нижнекамске. В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок. Несколько десятков человек пострадали. В очередной раз киевский режим совершил циничное преступление, не имеющее оправдания. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям", - сказано в официальном сообщении.
Следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств на местах происшествий, установлению типа и модели использованных БПЛА, а также всех обстоятельств произошедшего.
"Следователи и криминалисты ведут работу по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сообщили в Следкоме.
Новости на эту тему: Запад вооружает Киев и благословляет на теракты против России - Мирошник
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаЗападМирошникСК РФВооруженные силы УкраиныСледственный комитетБПЛА сегодняатака БПЛАкриминалтерроризм
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:45В результате удара по Нижнекамску погибли граждане Узбекистана и Таджикистана. Новости СВО
21:45Бывший правосек* боится мести со стороны украинских спецслужб в Вене
21:36Российские войска приближаются к Славянско-Краматорской агломерации
21:33В оккупированном Херсоне разбомбили базу ВСУ в гостинице «Фрегат»
21:27ФБР застрелила сотрудника Пентагона, шпионившего для Киева и Москвы
21:08Обломки дрона нашли у пляжа провинции Дюздже в Турции. Главные новости к этому часу
20:42Боевики ВСУ умоляют журналистов не писать о провалах ПВО
20:30Под Одессой разбился самолёт Воздушных сил Украины
20:05Нащупать красные линии Москвы. Почему Вучич позвал Зеленского в Белград и что ему за это будет
19:59Боевик украинского "Кракена"* связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске и убийством на Бали
19:45Инфляция на Украине растёт, гривна падает
19:30Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы
18:58"Достаточно одного звонка из Вашингтона": сенатор рассказал о перспективах внешнего управления Украиной
18:3310 августа 2026 года, вечерний эфир
18:29Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши
18:23Носович: Прибалты не меняют своего выбора, но стараются "отползать" от войны с Россией
18:14Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске
18:00Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа
17:53Зеленский набирает в ТЦК бывших заключенных: Ионов про кадровый голод в ВСУ
17:50Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит
Лента новостейМолния