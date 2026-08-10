https://ukraina.ru/20260810/v-zaporozhe-trizhdy-priletelo-po-klyuchevomu-energoobektu-1082350220.html

В Запорожье трижды прилетело по ключевому энергообъекту

В Запорожье трижды прилетело по ключевому энергообъекту - 10.08.2026 Украина.ру

В Запорожье трижды прилетело по ключевому энергообъекту

Российские военные минувшей ночью трижды поразили энергообъект на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожья, сообщают украинские СМИ

2026-08-10T12:02

2026-08-10T12:02

2026-08-10T12:27

запорожье

украина

одесская область

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

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"Ночью был трижды атакован энергообъект, который питает значительную часть Запорожья и ряд объектов критической инфраструктуры", — пишут они.Системные удары по энергетическим узлам Украины наносятся с целью дезорганизации военной логистики, работы ремонтных предприятий и систем связи ВСУ. В результате регулярных атак повреждения фиксируются и на других крупнейших энергообъектах по всей стране, что периодически приводит к масштабным аварийным отключениям электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Одесской областях. О других проблемах украинцев - в материале На Украине сложилась критическая ситуация с АЗС. Новости СВО на сайте Украина.ру.

запорожье

украина

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запорожье, украина, одесская область, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация