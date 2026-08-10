В Запорожье трижды прилетело по ключевому энергообъекту - 10.08.2026 Украина.ру
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В Запорожье трижды прилетело по ключевому энергообъекту
В Запорожье трижды прилетело по ключевому энергообъекту - 10.08.2026 Украина.ру
В Запорожье трижды прилетело по ключевому энергообъекту
Российские военные минувшей ночью трижды поразили энергообъект на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожья, сообщают украинские СМИ
2026-08-10T12:02
2026-08-10T12:27
запорожье
украина
одесская область
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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"Ночью был трижды атакован энергообъект, который питает значительную часть Запорожья и ряд объектов критической инфраструктуры", — пишут они.Системные удары по энергетическим узлам Украины наносятся с целью дезорганизации военной логистики, работы ремонтных предприятий и систем связи ВСУ. В результате регулярных атак повреждения фиксируются и на других крупнейших энергообъектах по всей стране, что периодически приводит к масштабным аварийным отключениям электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Одесской областях. О других проблемах украинцев - в материале На Украине сложилась критическая ситуация с АЗС. Новости СВО на сайте Украина.ру.
запорожье
украина
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запорожье, украина, одесская область, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Запорожье, Украина, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

В Запорожье трижды прилетело по ключевому энергообъекту

12:02 10.08.2026 (обновлено: 12:27 10.08.2026)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Российские военные минувшей ночью трижды поразили энергообъект на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожья, сообщают украинские СМИ
"Ночью был трижды атакован энергообъект, который питает значительную часть Запорожья и ряд объектов критической инфраструктуры", — пишут они.
Системные удары по энергетическим узлам Украины наносятся с целью дезорганизации военной логистики, работы ремонтных предприятий и систем связи ВСУ.
В результате регулярных атак повреждения фиксируются и на других крупнейших энергообъектах по всей стране, что периодически приводит к масштабным аварийным отключениям электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Одесской областях.
О других проблемах украинцев - в материале На Украине сложилась критическая ситуация с АЗС. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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