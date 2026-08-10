ФСБ предотвратила теракт против российских военных в Херсонской области - 10.08.2026 Украина.ру
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ФСБ предотвратила теракт против российских военных в Херсонской области
ФСБ предотвратила теракт против российских военных в Херсонской области - 10.08.2026 Украина.ру
ФСБ предотвратила теракт против российских военных в Херсонской области
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Скадовске агента киевского режима, готовившего подрыв российских военнослужащих. Об этом 10 августа сообщил ЦОС ФСБ
2026-08-10T10:32
2026-08-10T10:32
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Задержанный — мужчина 1976 года рождения, сторонник запрещённой в РФ террористической организации. Он был завербован через мессенджер сотрудником украинских спецслужб. При обыске у него изъяли готовую к применению радиоуправляемую бомбу, замаскированную под пауэрбанк, с массой взрывчатого вещества более 200 граммов, а также телефон с перепиской, подтверждающей преступный умысел.Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на теракт" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ". Мужчина заключён под стражу, признал вину и активно сотрудничает со следствием.Ранее в новостях: ФСБ предотвратила теракт на Октябрьском мосту в БрянскеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, брянск, херсонская область, фсб, украина.ру
Новости, Россия, Брянск, Херсонская область, ФСБ, Украина.ру

ФСБ предотвратила теракт против российских военных в Херсонской области

10:32 10.08.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Скадовске агента киевского режима, готовившего подрыв российских военнослужащих. Об этом 10 августа сообщил ЦОС ФСБ
Задержанный — мужчина 1976 года рождения, сторонник запрещённой в РФ террористической организации. Он был завербован через мессенджер сотрудником украинских спецслужб.
При обыске у него изъяли готовую к применению радиоуправляемую бомбу, замаскированную под пауэрбанк, с массой взрывчатого вещества более 200 граммов, а также телефон с перепиской, подтверждающей преступный умысел.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на теракт" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ".
Мужчина заключён под стражу, признал вину и активно сотрудничает со следствием.
Ранее в новостях: ФСБ предотвратила теракт на Октябрьском мосту в Брянске
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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