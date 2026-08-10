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ФСБ предотвратила теракт против российских военных в Херсонской области

ФСБ предотвратила теракт против российских военных в Херсонской области - 10.08.2026 Украина.ру

ФСБ предотвратила теракт против российских военных в Херсонской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Скадовске агента киевского режима, готовившего подрыв российских военнослужащих. Об этом 10 августа сообщил ЦОС ФСБ

2026-08-10T10:32

2026-08-10T10:32

2026-08-10T10:32

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Задержанный — мужчина 1976 года рождения, сторонник запрещённой в РФ террористической организации. Он был завербован через мессенджер сотрудником украинских спецслужб. При обыске у него изъяли готовую к применению радиоуправляемую бомбу, замаскированную под пауэрбанк, с массой взрывчатого вещества более 200 граммов, а также телефон с перепиской, подтверждающей преступный умысел.Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на теракт" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ". Мужчина заключён под стражу, признал вину и активно сотрудничает со следствием.Ранее в новостях: ФСБ предотвратила теракт на Октябрьском мосту в БрянскеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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