ФСБ предотвратила теракт против российских военных в Херсонской области
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Скадовске агента киевского режима, готовившего подрыв российских военнослужащих. Об этом 10 августа сообщил ЦОС ФСБ
Задержанный — мужчина 1976 года рождения, сторонник запрещённой в РФ террористической организации. Он был завербован через мессенджер сотрудником украинских спецслужб.
При обыске у него изъяли готовую к применению радиоуправляемую бомбу, замаскированную под пауэрбанк, с массой взрывчатого вещества более 200 граммов, а также телефон с перепиской, подтверждающей преступный умысел.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на теракт" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ".
Мужчина заключён под стражу, признал вину и активно сотрудничает со следствием.
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