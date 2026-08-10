США боятся утечки секретных технологий Patriot через Украину - Telegraph - 10.08.2026 Украина.ру
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США боятся утечки секретных технологий Patriot через Украину - Telegraph
США боятся утечки секретных технологий Patriot через Украину - Telegraph - 10.08.2026 Украина.ру
США боятся утечки секретных технологий Patriot через Украину - Telegraph
США опасаются, что технологии ракет-перехватчиков Patriot могут быть украдены в случае предоставления Украине лицензии на их производство, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник
2026-08-10T10:29
2026-08-10T10:56
новости
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украина
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"Им (США - ред.) нужны будут гарантии того, что эти секретные сведения не будут украдены... американская администрация осведомлена о случаях попадания оружия, переданного Украине ее союзниками, на европейский черный рынок", - говорится в материале.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot.А издание Atlantic со ссылкой на источник в конгрессе США писало, что американские оборонные гиганты Raytheon и Lockheed Martin, производящие комплексы ЗРК Patriot и ракеты-перехватчики к ним, опасаются, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента.С 2022 года стоимость боеприпаса PAC-3 MSE выросла более чем на 30 процентов. Закупочная цена на 2023-й составляла 3,825 миллиона долларов, а к 2027-му достигла 4,988 миллиона.Подробнее - в материале Пентагон недополучит ракет для Patriot в 2027 году из-за их подорожания на сайте Украина.ру.
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новости, сша, вашингтон, украина, дональд трамп, зрк patriot
Новости, США, Вашингтон, Украина, Дональд Трамп, ЗРК Patriot

США боятся утечки секретных технологий Patriot через Украину - Telegraph

10:29 10.08.2026 (обновлено: 10:56 10.08.2026)
 
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
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США опасаются, что технологии ракет-перехватчиков Patriot могут быть украдены в случае предоставления Украине лицензии на их производство, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник
"Им (США - ред.) нужны будут гарантии того, что эти секретные сведения не будут украдены... американская администрация осведомлена о случаях попадания оружия, переданного Украине ее союзниками, на европейский черный рынок", - говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot.
А издание Atlantic со ссылкой на источник в конгрессе США писало, что американские оборонные гиганты Raytheon и Lockheed Martin, производящие комплексы ЗРК Patriot и ракеты-перехватчики к ним, опасаются, что предоставление Киеву лицензии на производство ракет для этих систем создаст им конкурента.
С 2022 года стоимость боеприпаса PAC-3 MSE выросла более чем на 30 процентов. Закупочная цена на 2023-й составляла 3,825 миллиона долларов, а к 2027-му достигла 4,988 миллиона.
Подробнее - в материале Пентагон недополучит ракет для Patriot в 2027 году из-за их подорожания на сайте Украина.ру.
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