Музейный антиквариат — в бой: Дания передала Украине советские БМП-1 и МТ-ЛБ - 10.08.2026 Украина.ру
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Музейный антиквариат — в бой: Дания передала Украине советские БМП-1 и МТ-ЛБ
Музейный антиквариат — в бой: Дания передала Украине советские БМП-1 и МТ-ЛБ - 10.08.2026 Украина.ру
Музейный антиквариат — в бой: Дания передала Украине советские БМП-1 и МТ-ЛБ
Датский военный музей Panzermuseum East откликнулся на многократные просьбы киевского режима и отправил на Украину два экспоната. Об этом сообщает телеканал TV2
2026-08-10T11:44
2026-08-10T11:44
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С экспозиции сняли боевую машину пехоты БМП-1 и многоцелевой транспортёр-тягач МТ-ЛБ — обе машины выпущены в начале 60-х годов прошлого века. Владелец музея Аллан Педерсен заявил, что украинцы "в течение нескольких дней" смогут отремонтировать технику и привести её в боевую готовность. Он также не исключил отправку ещё нескольких экспонатов — таких машин у него по несколько экземпляров, а на Украине проблем с запчастями нет из-за обилия побитой техники.По данным телеканала, Киев направил аналогичные запросы и в другие европейские музеи.О других событиях – в материале Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 456 украинских БПЛАВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Дания, Украина.ру

Музейный антиквариат — в бой: Дания передала Украине советские БМП-1 и МТ-ЛБ

11:44 10.08.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Фото
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Датский военный музей Panzermuseum East откликнулся на многократные просьбы киевского режима и отправил на Украину два экспоната. Об этом сообщает телеканал TV2
С экспозиции сняли боевую машину пехоты БМП-1 и многоцелевой транспортёр-тягач МТ-ЛБ — обе машины выпущены в начале 60-х годов прошлого века.
Владелец музея Аллан Педерсен заявил, что украинцы "в течение нескольких дней" смогут отремонтировать технику и привести её в боевую готовность.
Он также не исключил отправку ещё нескольких экспонатов — таких машин у него по несколько экземпляров, а на Украине проблем с запчастями нет из-за обилия побитой техники.
По данным телеканала, Киев направил аналогичные запросы и в другие европейские музеи.
О других событиях – в материале Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 456 украинских БПЛА
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