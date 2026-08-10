Музейный антиквариат — в бой: Дания передала Украине советские БМП-1 и МТ-ЛБ
© Фото
© Фото
Датский военный музей Panzermuseum East откликнулся на многократные просьбы киевского режима и отправил на Украину два экспоната. Об этом сообщает телеканал TV2
С экспозиции сняли боевую машину пехоты БМП-1 и многоцелевой транспортёр-тягач МТ-ЛБ — обе машины выпущены в начале 60-х годов прошлого века.
Владелец музея Аллан Педерсен заявил, что украинцы "в течение нескольких дней" смогут отремонтировать технику и привести её в боевую готовность.
Он также не исключил отправку ещё нескольких экспонатов — таких машин у него по несколько экземпляров, а на Украине проблем с запчастями нет из-за обилия побитой техники.
По данным телеканала, Киев направил аналогичные запросы и в другие европейские музеи.
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