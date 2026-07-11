https://ukraina.ru/20260711/istoschenie-vo-imya-idealov-k-chemu-evropu-privodit-defitsit-gaza-1081356231.html

Истощение во имя идеалов. К чему Европу приводит дефицит газа

Истощение во имя идеалов. К чему Европу приводит дефицит газа - 11.07.2026 Украина.ру

Истощение во имя идеалов. К чему Европу приводит дефицит газа

Financial Times со ссылкой на консалтинговое агентство Wood Mackenzie сообщает о минимальных за 15 лет запасах природного газа в Европе. Согласно прогнозу, к концу сезона закачки, который обычно длится с апреля по октябрь, европейские ПХГ будут заполнены всего на 76%.

2026-07-11T06:49

2026-07-11T06:49

2026-07-11T06:49

европа

сша

катар

дональд трамп

ес

arcelormittal

financial times

северный поток

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060806322_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_93bf865b3980fd99e0e69d8abf6c4ee4.jpg

Самое время разобраться, чем это грозит Евросоюзу.Спрос и предложениеСперва небольшое погружение в матчасть, то есть потребление газа.В 2021 году в ЕС сожгли 568 млрд м3 газа, а по итогам 2022 года — начало СВО и подрыв трёх из четырёх веток газопроводов "Северный поток" — уже 501 млрд м3, что на 12% меньше пика 2021 года. В 2023–2024 годах потребление газа в ЕС снижалось, но в 2025 году наметились признаки восстановления спроса до 400 млрд м3. Однако полного восстановления потребления не произошло: потребление остаётся примерно на 20% ниже уровня 2021 года.Доля трубопроводных поставок к 2025 году сократилась до 50 с небольшим процентов со свыше 75% в 2021 году. Как следствие, теперь на СПГ приходится от 45% до 50% импортируемого ЕС газа.География импорта также претерпела изменения. По итогам 2025 года 31% спроса закрыла Норвегия (до 55% поставок по трубопроводам), 25% пришлись на США (свыше 55% доли в поставках СПГ), 13% рынка остались за Россией (поставки сократились со свыше 150 млрд м3 в 2021 году до 40 млрд м3 по итогам 2025 года). Ещё 13% закрыли страны Северной Африки. На Британию, Азербайджан и Катар пришлось по 4% поставок.Как следствие, теперь ЕС потребляет 36% произведенного в мире СПГ (на Японию приходится 17%, на Южную Корею ещё 16%).Как видно, ЕС уже не тот.Во-первых, ему нужно меньше газа как топлива — сократилось потребление в промышленности и не столько в силу курса на декарбонизацию, — его никто не отменял, просто скорректировали, признав атомную энергетику "зелёной — сколько по закрытия части энергоёмких производств. Они просто не пережили рост тарифов в 2021 году, когда ЕС конкурировал за СПГ с Азией, а также сокращения поставок в 2022 году ("усох" транзит через Украину и прекратились поставки по четырём ниткам "Северных потоков").Во-вторых, если до начала СВО ЕС потреблял преимущественно трубопроводный газ, то после стал потребителем СПГ, который ранее потребляли страны Азии. При этом Азия остаётся премиальным рынком так как потребителям некуда деваться (нет трубопроводов), а у ЕС выбор был.Кроме того, СПГ дороже трубопроводного газа из-за необходимости из-за высоких капитальных затрат: нужно построить заводы по сжижению газа, а затем терминалы по его регазификации, а также обзавестись флотом специализированных СПГ-танкеров. Как следствие, 1 млрд м3 СПГ обходится примерно на 150–300 млрд долларов дороже аналогичных трубопроводных поставок.К сокращению зависимости от России ЕС стремился десятилетиями, поэтому 2022 год был воспринят евробюрократией как повод для решительных действий.Упорство во имя идеаловК 2026 году европейский запал никуда не делся. 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, а закупать российский СПГ по новым краткосрочным контрактам запрещено с 25 апреля 2026 года. Импорт российского трубопроводного газа запретят с 30 сентября 2027 года.Как видно, решение об отказе от российского газа принималось до начала войны Израиля и США с Ираном, но евробюрократия пересматривать его не стала, хотя поводов хватало.Во-первых, сократившееся производство СПГ в мире восстановится ещё не скоро.18 марта на комплекс Рас-Лаффан в Катаре — 4% поставок СПГ для ЕС — прилетели ракеты и дроны из Ирана, выведя из строя 17% мощностей завода на срок от 3 до 5 лет. 21 июня на газоперерабатывающем комплексе "Барзан" во всё тоже Рас-Лаффане произошёл взрыв и последующий пожар, в результате которого погибли 18 человек и ранены 54. Поэтому о быстром восстановлении производства СПГ в Катаре можно забыть. Но это никак не повлияло на решение евробюрократии.Во-вторых, стоило только ЕС выйти из холодной зимы и прохладной весны, что предопределило сокращение переходящих объёмов газа в ПХГ до 28% от их общего объёма, так ЕС накрыла аномальная жара, которая привела к росту потребления электроэнергии со стороны бытовых потребителей на фоне сокращения её производства со стороны атомной энергетики и сокращения выработки электроэнергии ветряками. Перегревшаяся в прудах-охладителях и реках вода оказалась непригодна для эффективного охлаждения атомных энергоблоков, а жара привела к штилю и остановке ветряков.Поэтому к концу июня 2026 года газовая генерация в ЕС выросла на 34% год к году и на 28% неделя к неделе, побив 5-летний сезонный средний уровень за квартал, а генерацией "последней надежды" в ЕС стали газовые ТЭС.Поэтому уровень заполненности европейских ПХГ к концу июня 2026 года был на 16,7% ниже, чем год назад и на 37,3% меньше, чем в 2024 году.Как следствие, не успели ПХГ в среднем по ЕС заполнить на 50% к началу июня, как темпы закачки топлива пришлось сокращать из-за возросшего отбора ради газовой генерации. Как следствие, чтобы наверстать упущенное необходимо закупать СПГ.И здесь возникают три проблемы.Первая — Ормузский пролив закрыт, переговоры США с Ираном оказались опосредованными контактами, а срывы того, что Дональд Трамп называет "перемирием", стали нормой.Вторая — европейский бизнес не стремится закупать газ в условиях сократившегося производства, что подтолкнуло цены на него вверх. Видимо, главной причиной стала вера в скорое завершение войны с Ираном и снижение цен.Третья — Катар прекратил попытки восстановить объёмы производства СПГ. 7 июля катарский танкер подвергся атаке в Ормузском проливе, на что представители QatarEnergy отреагировали серией совещаний, на которых глава компании Саад аль-Кааби отказался от планов увеличения производства СПГ.Отсюда и тревожные прогнозы Wood Mackenzie о низком уровне заполнения хранилищ и угрозе роста цен на бытовых и промышленных потребителей. Собственно, платить больше придётся в любом случае: Bloomberg со ссылкой на Минэкономики ФРГ сообщает о планах введения сбора в размере 0,29–0,36 евроцентов за МВт*ч. Бытовые потребители от нового сбора пострадают минимально: переплата составит от 3,77 до 7,2 евро за год, а вот промышленности придётся раскошелиться на миллионы евро в зависимости от объёма потребления газа."Украинизация" ЕвропыГлобально, ничего принципиально нового в Европе не придумали — всё это мы могли наблюдать на протяжении минувшего десятилетия на Украине. Там были и политически мотивированные отказы от прямых закупок газа с переходом к схемам виртуального реверса, и призывы к гражданам экономить (акция "Прикрути" во времена Петра Порошенко*), и рост тарифов, ускоривший обнищание населения и деиндустриализацию. Теперь по этому пути пойдёт Евросоюз.Оценить масштаб потерь бытовых потребителей — тех самых домохозяйств в разных странах ЕС — сложно. Вести подсчёт потерь бизнеса проще — он их фиксирует решениями о сокращении инвестиций, закрытии производств и переносе мощностей за пределы ЕС.В этом году немецкий химический гигант BASF прекратит производство гидросульфитов в немецком Людвигсхафене.Швейцарская ТНК Clariant — производитель специальной химии — расширяет мощности в Китае, чтобы не зависеть от цен на газ в Европе.Металлургический гигант ArcelorMittal отказался от 1,3 млрд евро субсидий на "зелёную" сталь в немецком Бремене и Айзенхюттенштадте — цены на энергию стали слишком высокими, чтобы окупить последующие затраты на декарбонизацию производства. Аналогичное решение ArcelorMittal приняла в отношении завода во французском Дюнкерке и закрыла два сервисных металлоцентра в Реймсе и Денене.Немецкая ThyssenKrupp в декабре 2025 года переводила заводы в Германии (Гельзенкирхен) и Франции (Исберг) на 50% загрузку на 4 месяца. К 2030 году ThyssenKrupp сократит штат более чем на треть и снизит объёмы производства в Европе. Именно эти заводы сейчас ЕС спасает за счёт сокращения квоты на импорт стали, в том числе из Украины.Норвежская Yara — производитель азотных удобрений — закрыла свои старые заводы в Нидерландах и Италии, а также делает упор на увеличение объёмов производства в американской Луизиане (центр добычи газа).Dow — американский химический гигант — до 2027 года закроет три своих завода в Европе, сократив 800 рабочих мест.Heidelberg Materials — производитель цемента — с 2022 по 2025 годы сократила производство клинкера в Европе на 13% по сравнению с 2021 годом, закрыв заводы во Франции, Германии и Испании, а 2026 по 2030 годы сократит на 17% по сравнению с 2021 годом.***Можно не сомневаться, что по итогам 2026 года список закрывшихся и перенесенных производств станет больше — в геополитическом противостоянии на истощение во имя идеалов истощаются все стороны кроме тех, кто в это противостояние вовлечён.Пока в выигрыше оказываются Китай и США — в пользу первого играет гигантский внутренний рынок, а вторым помогает сланцевая революция.О ситуации на нефтяном рынке Европы - в статье Ивана Лизана "Часики тикают: как опустошаются нефтяные запасы в США и ЕС"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

европа

сша

катар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

европа, сша, катар, дональд трамп, ес, arcelormittal, financial times, северный поток, эксклюзив