https://ukraina.ru/20260709/chasiki-tikayut-kak-opustoshayutsya-neftyanye-zapasy-v-ssha-i-es-1081232862.html

Часики тикают: как опустошаются нефтяные запасы в США и ЕС

Часики тикают: как опустошаются нефтяные запасы в США и ЕС - 09.07.2026 Украина.ру

Часики тикают: как опустошаются нефтяные запасы в США и ЕС

"Иранцы некомпетентны и чокнутые, они лжецы", — так выглядит краткое резюме хода переговоров между Ираном и США от Дональда Трампа.

2026-07-09T06:10

2026-07-09T06:10

2026-07-09T12:22

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В ночь с 7 на 8 июля стороны вновь обменялись ударами: США очередную атаку на Иран связали с ударами по трём коммерческим судам в Ормузском проливе, а Тегеран в ответ атаковал 85 целей — преимущественно военных объектов США в странах Персидского залива.После этого Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между США и Ираном, добавив, что в переговорах больше нет смысла, а Минфин США отменил снятие санкций с иранской нефти, обвинив Тегеран в блокировании Ормузского пролива.Срыв переговорного процесса был ожидаемым и неизбежным.Во-первых, как таковых переговоров стороны и не вели: они между собой контактировали и не напрямую, — важный элемент переговоров — а опосредованно, через Пакистан и другие страны.Во-вторых, США в лице Дональда Трампа проигравшими себя в войне с Ираном не признали и признать не могут. В мире в целом всё крайне скверно с признанием стран проигравшими в войнах, а для США как слабеющей сверхдержавы такой шаг приведёт к целому букету быстрых и крайне негативных последствий.И, как следствие, понимание того, каким должен быть мир между Ираном и США, у сторон совершенно разное. И это без учёта Израиля, чей премьер-министр Нетаньяху прямо заявляет, что переговоры США с Ираном его страны не касаются, а также Ливана, которого Иран пытается защитить дипломатически.Что будет дальше с Ираном и США — не ясно. Но проблема для США — и не только — состоит в том, что времени для достижения хотя бы устойчивого перемирия остаётся не так уж и много так, как несмотря на все контакты между Вашингтоном и Тегераном, нефти на мировом рынке больше не становится.Прохода нетДо начала войны через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, что позволяло покрывать около 20% мирового потребления. В среднем в январе-феврале текущего года через Ормузский пролив проходило около 20 танкеров в сутки, а общий трафик колебался в диапазоне от 80 до 150 судов различного типа и водоизмещения.В марте трафик рухнул на 90% — сказались боевые действия и атаки по танкерам. В среднем в марте-июне через пролив проходило от 5 до 15 судов в сутки, включая от 1 до 6 танкеров. Нормой стал проход с выключенными транспондерами и после оплаты Ирану.После подписания перемирия — удалённо, по интернету, — трафик стал восстанавливаться, но крайне медленно так как судовладельцы, осознавая шаткость ситуации, опасаются возобновления войны, а ставки фрахта и стоимость страхования остаются высокими.Поэтому заявления Трампа о том, что Иран не дал восстановиться трафику через Ормузский пролив верны — для Ирана это единственный рабочий инструмент давления на США и другие страны мира. А выбытие 20% от объёма суточного потребления нефти в мире США и ЕС не смогут бесконечно долго компенсировать.Стратегические запасыВ 1975 году США — после нефтяного эмбарго — создали свой стратегический нефтяной резерв, в котором нефть хранится в соляных кавернах на четырёх объектах вдоль побережья Мексиканского залива в Техасе и Луизиане.В 1977–1980 годах в резервы закачали около 500 млн баррелей, а к 2009–2010 годам хранилища заполнили до отказа в 727 млн баррелей. В 2010-х годах объём нефти колебался в пределах 680–720 млн баррелей. Но в 2020–2022 годах из резервов выкачали около 50–60 млн баррелей, а в 2022 году откачали 180 млн баррелей, что снизило объёмы нефти в них до 372 млн баррелей. Затем хранилища заполняли, доведя объём хранения примерно до 415 млн баррелей.И вот 11 марта 2026 года Президент Трамп и Министр энергетики Крис Райт объявили об отборе 172 млн баррелей из резервов в рамках координируемой с Международным энергетическом агентством и 32 дружественными США странами программы по стабилизации цен на нефть. Всего 33 страны, включая США, должны отобрать из своих хранилищ 400 млн баррелей нефти. США к концу июня 2026 года изъяли около 89 млн баррелей нефти.Федеральное правительство одобрило отбор 172 млн баррелей — практически тот же объём, за который Трамп критиковал Байдена в 2022 году. Как следствие, к середине июня запасы нефти в хранилищах сократились до 326 млн баррелей, что является минимумом с 1983 года. Таким образом, хранилища заполнены примерно на 45%.В среднем США в неделю отбирают из своих запасов от 5,5 до 8–9 млн баррелей нефти, что, — с учётом оставшихся 326 млн баррелей — на первый взгляд даёт Вашингтону солидный запас времени для решения проблемы Ирана.Неснижаемый минимумНо есть проблема: в нефтяных запасах (как и в газовых хранилищах) всегда есть неизвлекаемая часть. В случае с американским нефтяным запасом она колеблется в районе 150–160 млн баррелей. Если выкачать больше, то есть риск обрушения крыши каверны, а на её дне находится подушка из рассола, которая помогает поддерживать давление в хранилище и предотвращает деформацию каверны под давлением пород.Поэтому изъять из хранилищ в лучшем случае можно ещё порядка 170 млн баррелей нефти. И это в лучшем случае так как ежегодно ёмкость хранилищ естественным образом снижается примерно на 2 млн баррелей, часть нефти — иногда 20–25% — может оказаться недоступной из-за ремонта скважин. Кроме того, при низком заполнении — ниже 35–45% — в отдельных кавернах падает давление и снижается скорость отбора нефти.Поэтому, если исходить из отбора 7,5 млн баррелей нефти в неделю, то оставшихся 170 млн баррелей хватит примерно на 22–23 недели или 5–6 месяцев. Таким образом, примерно к началу следующего года откачивать из стратегических нефтяных запасов США будет нечего.Однако указанный автором временной ориентир является максимальным, подразумевает полное опустошение резервов и не учитывает законодательных ограничений на отбор нефти. Федеральное законодательство США — Energy Policy and Conservation Act (EPCA) от 1975 года —запрещает отбор нефти из хранилищ в том случае, если их заполненность падает менее 252 млн баррелей.Если не менять федеральное законодательство, — дело хлопотное и требующее времени для сбора голосов и поиска обоснований — то запасов нефти в хранилищах США хватит примерно на 9–10 недель или 2–2,5 месяца.Таким образом, максимально возможный срок — с учётом опустошения хранилищ до донышка — на протяжении которого США могут продержаться на запасах в условиях ограниченного судоходства через Ормузский пролив, составляет 5,5 месяцев. Но это лишь в том случае, если будут внесены изменения в федеральное законодательство, а Трампу удастся сплотить вокруг себя как конгрессменов, так и сенаторов. Сценарий, с учётом специфических особенностей личности Трампа, слишком оптимистичный, чтобы стать реальностью.В действительности же, у Трампа остаётся около 2 месяцев, на протяжении которых он сможет уклоняться от предметных переговоров с Ираном. Первым тревожным звонком для него станет завершение отбора 172 млн баррелей, а затем приближение выборов, где ему припомнят всё, в том числе и подорожавшее моторное топливо.***А теперь стоит упомянуть Евросоюз. У него свои запасы нефти и нефтепродуктов из расчёта на 90 дней импорта и 61 день потребления. К маю 2025 года в запасах находилось около 108,6 млн тонн нефти и нефтепродуктов (788 млн баррелей), из которых 43,5 млн тонн приходилось на нефть, 39 млн тонн на газойль/дизель и 10,4 млн тонн на бензин. Состав аварийных запасов по видам топлива определяется каждой страной и должен соответствовать ее конкретным потребностям. Часть запасов страны ЕС хранят у своих соседей (не у всех есть мощности хранения), а отдельные государства (например, Мальта, Бельгия и Люксембург) и вовсе за пределами Евросоюза.Евросоюз — в рамках всё того же скоординированного изъятия 400 млн баррелей — обязался в марте 2026 года выкачать из своих хранилищ 92 млн баррелей за 160 дней.Но дело в том, что примерно треть из извлекаемых в США из стратегических запасов объёмов нефти экспортируются в Европу. И по мере завершения отбора 172 млн баррелей и общего исчерпания запасов нефти в американских хранилищах мировой рынок нефти вновь начнёт штормить так как фундаментальная проблема сокращения спроса — война коалиции Эпштейна с Ираном не устранена.США не прекратят экспорт нефти, — они стали страной-бензоколонкой №1 в мире — но цены на мировом рынке нефти вновь вырастут.Накануне саммита НАТО в Анкаре ряд западных СМИ заговорил о нехватке систем ПВО Patriot как о главной проблеме режима в Киеве. Подробнее - в материале Что не так с украинскими Patriot и в чем ущербность дипломатии Сербии. Украина в международном контексте

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сша, иран, тегеран , дональд трамп, джо байден, джеффри эпштейн, ес, минфин, эксклюзив, биньямин нетаньяху, украина.ру