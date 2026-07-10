https://ukraina.ru/20260710/amerikanskaya-paradigma-neuzheli-ssha-vstayut-na-put-kommunizma-1081277233.html

Американская парадигма: неужели США встают на путь коммунизма?

Американская парадигма: неужели США встают на путь коммунизма? - 10.07.2026 Украина.ру

Американская парадигма: неужели США встают на путь коммунизма?

В последнее время в США всё чаще говорят о коммунизме. Республиканцы и сторонники правых взглядов в первом полугодии использовали слова "коммунизм" или “коммунист” в среднем примерно в 626 публикациях еженедельно, подсчитала газета The Washington Post, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

2026-07-10T06:00

2026-07-10T06:00

2026-07-10T15:59

эксклюзив

сша

дональд трамп

демократическая партия

коммунизм

социализм

республиканская партия

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/09/1081278843_0:81:1801:1094_1920x0_80_0_0_0b28d01d2872ffc32bcdcc5c9cf0c830.jpg

Красной нитью эта тема прошла через торжественную речь американского лидера на горе Рашмор в честь 250-летия США: прежде всего Трамп призывал бороться с коммунистами на выборах в Конгресс, имея в виду левых политиков из Демократической партии."Коммунистическая система – это противоположность американской системы. Наши войны не для того сражались с коммунизмом по всему миру, чтобы эта угроза подняла свою уродливую голову прямо здесь, в Америке", - заявил он.Ответ одного из демократов-социалистов не заставил себя долго ждать. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, входящий в число самых популярных политиков страны, записал, сидя за столом, принадлежавшим отцу-основателю США Джорджу Вашингтону, видеообращение, в котором раскритиковал нынешнее положение дел в стране, посетовал на расизм, дискриминацию и социальное неравенство.Самым мощным катализатором для разговоров о коммунизме стали успехи левых кандидатов на праймериз губернаторов и в Конгресс. В одном только Нью-Йорке, родном штате Трампа, трое представителей этого течения, заручившиеся поддержкой Мамдани и политической организации "Демократические социалисты Америки" (в своё время продвигавшей нынешних конгрессвумен Александрию Окасио-Кортес латиноамериканского происхождения и ставшую первой мусульманкой, избранной в Конгресс, Рашиду Тлаиб) выбили из гонки действующих конгрессменов-демократов.Комментируя итоги праймериз в Нью-Йорке, Трамп написал в соцсети Truth Social: "Коммунисты наконец делают свой ход. Это легко быть коммунистом — нужно только сказать "я дам вам всё", но это значит, что вы забираете это у тех, кто это заработал".К слову, на последней неделе июня республиканцы в своих заявлениях чаще коммунизма упоминали социализм. Причём сам этот термин вызывает меньше разногласий в американском обществе, чем раньше: к политическим лидерам, идентифицирующим себя как демократические социалисты, согласно январскому опросу исследовательского центра Pew Research Center, положительно относятся около 17% респондентов (что примерно соответствует показателю 2022 года), а доля негативно настроенных снизилась с 45% до 37%.А поддержать демократического социалиста на выборах, согласно опубликованным недавно результатам исследования The Economist/YouGov, готов почти каждый третий американец.Республиканцам нужно остановить эту левую волну и ослабить позиции своих политических оппонентов. Политтехнологи Белого дома пытаются напугать граждан приходом социалистов к власти, если демократы получат большинство в Конгрессе по итогам ноябрьских выборов, представляя это не меньше, чем экзистенциальной угрозой, т.е. угрозой вообще существованию Соединённых Штатов."Мы больше не говорим в ходе избирательного периода о противостоянии здравого смысла сумасшествию. Теперь это здравый смысл против коммунизма. И всем пора проснуться. Появляется всё больше последователей Мамдани, которые баллотируются в Конгресс. Это угроза, которую мы раньше не видели в рамках нашей избирательной системы. Варвары у ворот. [Конкуренцию республиканцам составляют] марксисты, коммунисты и социалисты", - страшает председатель Палаты представителей Майк Джонсон.Масла в огонь мастерски подливает и Трамп, неоднократно утверждая, что сейчас из-за "сползания в коммунизм" Соединённые Штаты находятся в большей опасности, чем во время двух мировых войн, атаки на американскую базу Пёрл-Харбор и терактов 11 сентября.На пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре, отвечая на вопрос журналистов, что бы он хотел сказать жителям социалистических стран, президент заявил: "Коммунизм легко продаётся. Я был бы величайшим коммунистом в истории, я был бы рядом с Лениным. Я был бы не хуже любого из них. "Вам больше никогда не придётся платить за жильё". Но они не говорят, что через 12 месяцев вы будете жить в нищете. У вас будет бесплатный дом. Кто-нибудь хотел бы получить бесплатный дом? Мы заберём его у кого-то. Мы отдадим его вам. У вас повсюду будут убийства. Коммунизм — это катастрофа".Однако американская молодёжь, голоса которой особенно важны для обеих партий на предстоящих выборах, как показывают опросы, не испытывают такого резкого отторжения этого течения. Так, в исследовании института Cato и компании YouGov от марта прошлого года позитивное отношение к коммунизму высказали до 34% респондентов 18-29 лет, а к социализму – 66%. Сама жизнь диктует такой расклад, поскольку многие миллениалы и зумеры в США сталкиваются с высокой стоимостью аренды жилья, огромными долгами за обучение, дорогой медициной, и неудивительно, что лозунги социалистов о бесплатном образовании и лечении находят у них отклик.На митинге в Южной Дакоте 3 июля, приуроченном к началу празднования 250-летия независимости США, Трамп категорично заявил: "Америка никогда не будет коммунистической страной. Звёзды и полосы уже отправляли в забвение серп и молот, и мы снова сделаем это, если будет нужно".А для превращения Соединённых Штатов в коммунистическое государство и нет никаких предпосылок, уверены эксперты, это пока очень новый и долгосрочный с точки зрения реализации тренд. За период с 1991 года левое крыло Демократической партии, точнее представляющий его прогрессивный кокус, увеличилось с 6 конгрессменов-основателей до более 100 человек.Так что нынешние страшилки об угрозе коммунизма – это чистой воды предвыборная тактика республиканцев, отстающих сейчас от демократов в избирательной гонке на 6,2%, чтобы настроить электорат против, как пишет газета The New York Times, "нового прогрессистского крыла Демократической партии, которое, похоже, находит отклик у либеральных избирателей", и одновременно внести раскол среди своих оппонентов, ведь противостояние умеренного и левого блока партии всё заметнее.Здесь главное произвести эмоциональный эффект, создать негативный образ левых политиков, устремлённых во власть, и здесь все методы хороши. Возможно, по незнанию, но скорее всё же намеренно они смешивают понятия: проще пугать население коммунизмом, с которым у старшего поколения связаны явно негативные ассоциации (холодная война, СССР, авторитаризм), чем вести дискуссии о том или ином вмешательстве государства, например, в контроль цен, что американцы воспринимают как социалистический уклон, за которыми неизменно потянется критика уровня жизни при 47-м президенте. А ведь экономическая политика всегда была козырем Трампа, но сейчас его действия в этой сфере имеют антирейтинг -24,3% (35,8% довольных соотечественников, а недовольных – 60,1%).Читайте также: Политический раскол США по всем фронтам – и республиканскому, и демократическому

https://ukraina.ru/20251105/ups-s-kak-chistyy-kommunist-musulmanin-mamdani-podlozhil-svinyu-trampu-vdrug-stav-merom-nyu-yorka-1071146288.html

https://ukraina.ru/20260515/amerikanskaya-paradigma-v-poiskakh-luchshey-zhizni-amerikantsam-prikhoditsya-pokidat-svoi-doma-i-dazhe-1078971828.html

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, демократическая партия, коммунизм, социализм, республиканская партия, украина.ру