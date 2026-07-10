Американская парадигма: неужели США встают на путь коммунизма? - 10.07.2026 Украина.ру
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Американская парадигма: неужели США встают на путь коммунизма?
Американская парадигма: неужели США встают на путь коммунизма? - 10.07.2026 Украина.ру
Американская парадигма: неужели США встают на путь коммунизма?
В последнее время в США всё чаще говорят о коммунизме. Республиканцы и сторонники правых взглядов в первом полугодии использовали слова "коммунизм" или “коммунист” в среднем примерно в 626 публикациях еженедельно, подсчитала газета The Washington Post, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
2026-07-10T06:00
2026-07-10T15:59
эксклюзив
сша
дональд трамп
демократическая партия
коммунизм
социализм
республиканская партия
украина.ру
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Красной нитью эта тема прошла через торжественную речь американского лидера на горе Рашмор в честь 250-летия США: прежде всего Трамп призывал бороться с коммунистами на выборах в Конгресс, имея в виду левых политиков из Демократической партии."Коммунистическая система – это противоположность американской системы. Наши войны не для того сражались с коммунизмом по всему миру, чтобы эта угроза подняла свою уродливую голову прямо здесь, в Америке", - заявил он.Ответ одного из демократов-социалистов не заставил себя долго ждать. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, входящий в число самых популярных политиков страны, записал, сидя за столом, принадлежавшим отцу-основателю США Джорджу Вашингтону, видеообращение, в котором раскритиковал нынешнее положение дел в стране, посетовал на расизм, дискриминацию и социальное неравенство.Самым мощным катализатором для разговоров о коммунизме стали успехи левых кандидатов на праймериз губернаторов и в Конгресс. В одном только Нью-Йорке, родном штате Трампа, трое представителей этого течения, заручившиеся поддержкой Мамдани и политической организации "Демократические социалисты Америки" (в своё время продвигавшей нынешних конгрессвумен Александрию Окасио-Кортес латиноамериканского происхождения и ставшую первой мусульманкой, избранной в Конгресс, Рашиду Тлаиб) выбили из гонки действующих конгрессменов-демократов.Комментируя итоги праймериз в Нью-Йорке, Трамп написал в соцсети Truth Social: "Коммунисты наконец делают свой ход. Это легко быть коммунистом — нужно только сказать "я дам вам всё", но это значит, что вы забираете это у тех, кто это заработал".К слову, на последней неделе июня республиканцы в своих заявлениях чаще коммунизма упоминали социализм. Причём сам этот термин вызывает меньше разногласий в американском обществе, чем раньше: к политическим лидерам, идентифицирующим себя как демократические социалисты, согласно январскому опросу исследовательского центра Pew Research Center, положительно относятся около 17% респондентов (что примерно соответствует показателю 2022 года), а доля негативно настроенных снизилась с 45% до 37%.А поддержать демократического социалиста на выборах, согласно опубликованным недавно результатам исследования The Economist/YouGov, готов почти каждый третий американец.Республиканцам нужно остановить эту левую волну и ослабить позиции своих политических оппонентов. Политтехнологи Белого дома пытаются напугать граждан приходом социалистов к власти, если демократы получат большинство в Конгрессе по итогам ноябрьских выборов, представляя это не меньше, чем экзистенциальной угрозой, т.е. угрозой вообще существованию Соединённых Штатов."Мы больше не говорим в ходе избирательного периода о противостоянии здравого смысла сумасшествию. Теперь это здравый смысл против коммунизма. И всем пора проснуться. Появляется всё больше последователей Мамдани, которые баллотируются в Конгресс. Это угроза, которую мы раньше не видели в рамках нашей избирательной системы. Варвары у ворот. [Конкуренцию республиканцам составляют] марксисты, коммунисты и социалисты", - страшает председатель Палаты представителей Майк Джонсон.Масла в огонь мастерски подливает и Трамп, неоднократно утверждая, что сейчас из-за "сползания в коммунизм" Соединённые Штаты находятся в большей опасности, чем во время двух мировых войн, атаки на американскую базу Пёрл-Харбор и терактов 11 сентября.На пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре, отвечая на вопрос журналистов, что бы он хотел сказать жителям социалистических стран, президент заявил: "Коммунизм легко продаётся. Я был бы величайшим коммунистом в истории, я был бы рядом с Лениным. Я был бы не хуже любого из них. "Вам больше никогда не придётся платить за жильё". Но они не говорят, что через 12 месяцев вы будете жить в нищете. У вас будет бесплатный дом. Кто-нибудь хотел бы получить бесплатный дом? Мы заберём его у кого-то. Мы отдадим его вам. У вас повсюду будут убийства. Коммунизм — это катастрофа".Однако американская молодёжь, голоса которой особенно важны для обеих партий на предстоящих выборах, как показывают опросы, не испытывают такого резкого отторжения этого течения. Так, в исследовании института Cato и компании YouGov от марта прошлого года позитивное отношение к коммунизму высказали до 34% респондентов 18-29 лет, а к социализму – 66%. Сама жизнь диктует такой расклад, поскольку многие миллениалы и зумеры в США сталкиваются с высокой стоимостью аренды жилья, огромными долгами за обучение, дорогой медициной, и неудивительно, что лозунги социалистов о бесплатном образовании и лечении находят у них отклик.На митинге в Южной Дакоте 3 июля, приуроченном к началу празднования 250-летия независимости США, Трамп категорично заявил: "Америка никогда не будет коммунистической страной. Звёзды и полосы уже отправляли в забвение серп и молот, и мы снова сделаем это, если будет нужно".А для превращения Соединённых Штатов в коммунистическое государство и нет никаких предпосылок, уверены эксперты, это пока очень новый и долгосрочный с точки зрения реализации тренд. За период с 1991 года левое крыло Демократической партии, точнее представляющий его прогрессивный кокус, увеличилось с 6 конгрессменов-основателей до более 100 человек.Так что нынешние страшилки об угрозе коммунизма – это чистой воды предвыборная тактика республиканцев, отстающих сейчас от демократов в избирательной гонке на 6,2%, чтобы настроить электорат против, как пишет газета The New York Times, "нового прогрессистского крыла Демократической партии, которое, похоже, находит отклик у либеральных избирателей", и одновременно внести раскол среди своих оппонентов, ведь противостояние умеренного и левого блока партии всё заметнее.Здесь главное произвести эмоциональный эффект, создать негативный образ левых политиков, устремлённых во власть, и здесь все методы хороши. Возможно, по незнанию, но скорее всё же намеренно они смешивают понятия: проще пугать население коммунизмом, с которым у старшего поколения связаны явно негативные ассоциации (холодная война, СССР, авторитаризм), чем вести дискуссии о том или ином вмешательстве государства, например, в контроль цен, что американцы воспринимают как социалистический уклон, за которыми неизменно потянется критика уровня жизни при 47-м президенте. А ведь экономическая политика всегда была козырем Трампа, но сейчас его действия в этой сфере имеют антирейтинг -24,3% (35,8% довольных соотечественников, а недовольных – 60,1%).Читайте также: Политический раскол США по всем фронтам – и республиканскому, и демократическому
https://ukraina.ru/20251105/ups-s-kak-chistyy-kommunist-musulmanin-mamdani-podlozhil-svinyu-trampu-vdrug-stav-merom-nyu-yorka-1071146288.html
https://ukraina.ru/20260515/amerikanskaya-paradigma-v-poiskakh-luchshey-zhizni-amerikantsam-prikhoditsya-pokidat-svoi-doma-i-dazhe-1078971828.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, дональд трамп, демократическая партия, коммунизм, социализм, республиканская партия, украина.ру
Эксклюзив, США, Дональд Трамп, Демократическая партия, коммунизм, социализм, Республиканская партия, Украина.ру

Американская парадигма: неужели США встают на путь коммунизма?

06:00 10.07.2026 (обновлено: 15:59 10.07.2026)
 
© Фото : milwaukeeindependent.com
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : milwaukeeindependent.com
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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В последнее время в США всё чаще говорят о коммунизме. Республиканцы и сторонники правых взглядов в первом полугодии использовали слова "коммунизм" или “коммунист” в среднем примерно в 626 публикациях еженедельно, подсчитала газета The Washington Post, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Красной нитью эта тема прошла через торжественную речь американского лидера на горе Рашмор в честь 250-летия США: прежде всего Трамп призывал бороться с коммунистами на выборах в Конгресс, имея в виду левых политиков из Демократической партии.
"Коммунистическая система – это противоположность американской системы. Наши войны не для того сражались с коммунизмом по всему миру, чтобы эта угроза подняла свою уродливую голову прямо здесь, в Америке", - заявил он.
Ответ одного из демократов-социалистов не заставил себя долго ждать. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, входящий в число самых популярных политиков страны, записал, сидя за столом, принадлежавшим отцу-основателю США Джорджу Вашингтону, видеообращение, в котором раскритиковал нынешнее положение дел в стране, посетовал на расизм, дискриминацию и социальное неравенство.
Самым мощным катализатором для разговоров о коммунизме стали успехи левых кандидатов на праймериз губернаторов и в Конгресс. В одном только Нью-Йорке, родном штате Трампа, трое представителей этого течения, заручившиеся поддержкой Мамдани и политической организации "Демократические социалисты Америки" (в своё время продвигавшей нынешних конгрессвумен Александрию Окасио-Кортес латиноамериканского происхождения и ставшую первой мусульманкой, избранной в Конгресс, Рашиду Тлаиб) выбили из гонки действующих конгрессменов-демократов.
Комментируя итоги праймериз в Нью-Йорке, Трамп написал в соцсети Truth Social: "Коммунисты наконец делают свой ход. Это легко быть коммунистом — нужно только сказать "я дам вам всё", но это значит, что вы забираете это у тех, кто это заработал".
К слову, на последней неделе июня республиканцы в своих заявлениях чаще коммунизма упоминали социализм. Причём сам этот термин вызывает меньше разногласий в американском обществе, чем раньше: к политическим лидерам, идентифицирующим себя как демократические социалисты, согласно январскому опросу исследовательского центра Pew Research Center, положительно относятся около 17% респондентов (что примерно соответствует показателю 2022 года), а доля негативно настроенных снизилась с 45% до 37%.
А поддержать демократического социалиста на выборах, согласно опубликованным недавно результатам исследования The Economist/YouGov, готов почти каждый третий американец.
- РИА Новости, 1920, 05.11.2025
5 ноября 2025, 18:38
Упс-с. Как "чистый коммунист" мусульманин Мамдани подложил свинью Трампу, вдруг став мэром Нью-ЙоркаС 1 января мэром Нью-Йорка станет демократический социалист Зохран Мамдани, который вступил в заочный спор с главой государства Дональдом Трампом ещё несколько месяцев назад. Впрочем, неоднозначную реакцию его победа на выборах вызвала и внутри Демократической партии
Республиканцам нужно остановить эту левую волну и ослабить позиции своих политических оппонентов. Политтехнологи Белого дома пытаются напугать граждан приходом социалистов к власти, если демократы получат большинство в Конгрессе по итогам ноябрьских выборов, представляя это не меньше, чем экзистенциальной угрозой, т.е. угрозой вообще существованию Соединённых Штатов.
"Мы больше не говорим в ходе избирательного периода о противостоянии здравого смысла сумасшествию. Теперь это здравый смысл против коммунизма. И всем пора проснуться. Появляется всё больше последователей Мамдани, которые баллотируются в Конгресс. Это угроза, которую мы раньше не видели в рамках нашей избирательной системы. Варвары у ворот. [Конкуренцию республиканцам составляют] марксисты, коммунисты и социалисты", - страшает председатель Палаты представителей Майк Джонсон.
Масла в огонь мастерски подливает и Трамп, неоднократно утверждая, что сейчас из-за "сползания в коммунизм" Соединённые Штаты находятся в большей опасности, чем во время двух мировых войн, атаки на американскую базу Пёрл-Харбор и терактов 11 сентября.
На пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре, отвечая на вопрос журналистов, что бы он хотел сказать жителям социалистических стран, президент заявил: "Коммунизм легко продаётся. Я был бы величайшим коммунистом в истории, я был бы рядом с Лениным. Я был бы не хуже любого из них. "Вам больше никогда не придётся платить за жильё". Но они не говорят, что через 12 месяцев вы будете жить в нищете. У вас будет бесплатный дом. Кто-нибудь хотел бы получить бесплатный дом? Мы заберём его у кого-то. Мы отдадим его вам. У вас повсюду будут убийства. Коммунизм — это катастрофа".
Однако американская молодёжь, голоса которой особенно важны для обеих партий на предстоящих выборах, как показывают опросы, не испытывают такого резкого отторжения этого течения. Так, в исследовании института Cato и компании YouGov от марта прошлого года позитивное отношение к коммунизму высказали до 34% респондентов 18-29 лет, а к социализму – 66%. Сама жизнь диктует такой расклад, поскольку многие миллениалы и зумеры в США сталкиваются с высокой стоимостью аренды жилья, огромными долгами за обучение, дорогой медициной, и неудивительно, что лозунги социалистов о бесплатном образовании и лечении находят у них отклик.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2026
15 мая, 06:30
Американская парадигма: в поисках лучшей жизни американцам приходится покидать свои дома и даже странуВ Соединённых Штатах набирает обороты экономическая миграция – происходит масштабное переселение в другие штаты и страны, где стоимость жизни ниже, налоговая нагрузка слабее, недвижимость и медицинские услуги доступнее, также нет ощущения, что они просто выживают, а не процветают
На митинге в Южной Дакоте 3 июля, приуроченном к началу празднования 250-летия независимости США, Трамп категорично заявил: "Америка никогда не будет коммунистической страной. Звёзды и полосы уже отправляли в забвение серп и молот, и мы снова сделаем это, если будет нужно".
А для превращения Соединённых Штатов в коммунистическое государство и нет никаких предпосылок, уверены эксперты, это пока очень новый и долгосрочный с точки зрения реализации тренд. За период с 1991 года левое крыло Демократической партии, точнее представляющий его прогрессивный кокус, увеличилось с 6 конгрессменов-основателей до более 100 человек.
Так что нынешние страшилки об угрозе коммунизма – это чистой воды предвыборная тактика республиканцев, отстающих сейчас от демократов в избирательной гонке на 6,2%, чтобы настроить электорат против, как пишет газета The New York Times, "нового прогрессистского крыла Демократической партии, которое, похоже, находит отклик у либеральных избирателей", и одновременно внести раскол среди своих оппонентов, ведь противостояние умеренного и левого блока партии всё заметнее.
Здесь главное произвести эмоциональный эффект, создать негативный образ левых политиков, устремлённых во власть, и здесь все методы хороши. Возможно, по незнанию, но скорее всё же намеренно они смешивают понятия: проще пугать население коммунизмом, с которым у старшего поколения связаны явно негативные ассоциации (холодная война, СССР, авторитаризм), чем вести дискуссии о том или ином вмешательстве государства, например, в контроль цен, что американцы воспринимают как социалистический уклон, за которыми неизменно потянется критика уровня жизни при 47-м президенте. А ведь экономическая политика всегда была козырем Трампа, но сейчас его действия в этой сфере имеют антирейтинг -24,3% (35,8% довольных соотечественников, а недовольных – 60,1%).
Читайте также: Политический раскол США по всем фронтам – и республиканскому, и демократическому
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