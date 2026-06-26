https://ukraina.ru/20260626/amerikanskaya-paradigma-politicheskiy-raskol-ssha-po-vsem-frontam--i-respublikanskomu-i-1080641815.html

Американская парадигма: политический раскол США по всем фронтам – и республиканскому, и демократическому

Американская парадигма: политический раскол США по всем фронтам – и республиканскому, и демократическому - 26.06.2026 Украина.ру

Американская парадигма: политический раскол США по всем фронтам – и республиканскому, и демократическому

Избирательная кампания в Конгресс идёт в Соединённых Штатах полным ходом, и к межпартийной борьбе добавилось противостояние внутри самих политических сил

2026-06-26T06:00

2026-06-26T06:00

2026-06-26T06:00

эксклюзив

сша

дональд трамп

такер карлсон

республиканская партия

демократическая партия

сенат

выборы

шатдаун

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От Республиканской партии демонстративно и громко отреклись некогда самые ярые и преданные соратники нынешнего президента США Дональда Трампа.Известный телеведущий Такер Карлсон в подкасте Can’t Be Censored заявил: "Я не поддержу Республиканскую партию, нет ни единого шанса. Но и Демократическую партию не стану поддерживать. Не знаю, что буду делать. Как любой американский избиратель может поддерживать политическую партию, которая не лояльна к Соединённым Штатам, которая ставит интересы иностранного государства (Израиля – ред.) выше интересов своих собственных граждан? Невозможно голосовать за таких людей, и я этого делать не буду. Я всю свою жизнь голосовал за республиканцев. Я работал на Fox News, CNN, MSNBC, я был последовательным защитником Республиканской партии в течение 35 лет, но в этот раз я не могу её защищать, потому что это аморально".И выразил уверенность, что раз он выходит из партии, так же сделают и многие другие люди.Насчёт массового исхода избирателей – не знаем, но вскоре примеру Карлсона последовала ещё одна известная некогда MAGA-активистка – бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, написав в соцсети X: "Такер — не единственный, кто больше не поддерживает Республиканскую партию. Среди нас МНОГО тех, кто сыт по горло и не будет поддерживать партию, которая предаёт своих избирателей и страну. Это не значит, что мы стали демократами. Но с нас ХВАТИТ, мы закончили с партией "Америка в последнюю очередь".Скажется ли уход таких ярких фигур, разочарованных отходом Трампа от изначального курса и развязанной совместно с Израилем военной операцией на Ближнем Востоке, на политических позициях главы государства?Трамп сохраняет влияние среди большинства наиболее лояльных сторонников, поэтому внутри этого электората позиции президента вряд ли пошатнутся, однако раскол может усилиться в кругу колеблющихся трампистов, а также среди тех, кто голосовал за него в 2024 году впервые, считает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин."Всё-таки Карлсон – фигура влиятельная и может частично мобилизовать протестные голоса. Однако, вероятно, этого будет недостаточно, чтобы обвалить рейтинги республиканцев на промежуточных выборах", - отмечает эксперт.В целом рейтинг и Трампа, и Республиканской партии, несмотря на всё произошедшее, с начала года остаётся стабильным – в пределах от 40,3% до 44,3%.Отношения главы государства с политической силой складывались неоднозначно, тем не менее, когда требовалось, республиканцы объединялись вокруг фигуры одиозного миллиардера. Сейчас напряжённость между ними нарастает, и на этом фоне, за 4 месяца до промежуточных выборов в Конгресс, сенаторы-однопартийцы решили обсудить с президентом законодательные приоритеты на период, пока республиканцы сохраняют контроль над обеими палатами Конгресса.Во время обеда в Капитолии 24 июня что-то пошло не так, и закрытая встреча переросла в перепалку из-за споров по Ирану, самая серьёзная склока произошла между Трампом и председателем комитета Сената по здравоохранению Биллом Кэссиди – заклятыми политическими оппонентами. В какой-то момент хозяин Белого дома перешёл на личности."Что говорит президент Трамп? "О, Вы проиграли выборы", что-то в этом роде. Всё, что приходит в голову, чтобы унизить другого человека", — сказал Кэссиди.Месяц назад он проиграл на праймериз в Луизиане, где определялось, кто из республиканцев будет в ноябре баллотироваться от штата в Сенат, кандидату, которого поддерживал Трамп.Но вообще-то влиятельные сенаторы пригласили президента на встречу не для того, чтобы поругаться, а чтобы раскрыть ему глаза на объективную реальность. Они пытались убедить Трампа отказаться от попыток продвинуть законопроект SAVE America Act (предусматривающий в частности обязательное предъявление на избирательных участках документов, подтверждающих личность, чтобы сократить возможности демократов для махинаций на выборах) из-за нехватки голосов для его принятия, поэтому пора сосредоточиться на других вопросах. Например, как бы минимизировать последствия шатдауна, который, судя по всему, неизбежен."Судя по всему, республиканцы уже смирились с общепартийным поражением на выборах в ноябре. Речь идёт о персональном политическом выживании, причём не только в качестве сенатора, но и сотрудника какого-нибудь престижного мозгового центра или консультативного совета крупной корпорации после выхода в отставку. А для обеспечения этого будущего не столь важен SAVE America Act, сколь важно держаться подальше от трамповских хотелок", - поясняет американист Дмитрий Дробницкий.Демократы смогли обеспечить себе победу на прошлогодних местных выборах, как раз когда устроили шатдаун правительства и обвинили Трампа в неспособности управлять страной, напоминает другой американист Малек Дудаков, отмечая, что в 2026-м ситуация с высокой долей вероятности повторится."Демпартия готова идти на любые крайние меры, лишь бы выиграть на выборах. Ради этого можно и оставить без денег Вашингтон. Это будет очевидно ослаблять переговорную позицию Трампа в контактах со всем миром: Ираном, Китаем, Евросоюзом. Его и так уже начинают многие заранее рассматривать как "хромую утку". То ли ещё будет ближе к выборам - с шатдаунами, экономическими проблемами и хаосом в Конгрессе. Америку будет ждать очень весёлая и турбулентная предвыборная осень", - прогнозирует он.Тем временем у самих демократов в преддверии выборов тоже всё слишком неоднозначно. На праймериз 23 июня в Нью-Йорке действующие конгрессмены, которых продвигал партийный истеблишмент, потерпели поражение от кандидатов-протеже мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани, таких же, как и он, социалистов. В числе проигравших, кстати, есть лоббисты помощи Украине и Израилю.Популярность демократических социалистов – это не частный случай одного лишь "Большого яблока". В текущем месяце на выборах мэра в Лос-Анджелесе член Демократических социалистов Америки Нитья Раман вышла во второй тур, где сразится с действующей градоначальницей Карен Басс, представляющей Демократическую партию, а в Вашингтоне демократическая социалистка Джанис Льюис Джордж уже обеспечила себе победу.Так что смена настроений американского электората очевидна. И в этом кроется серьёзная проблема: демократам, представляющим разные крылья партии, придётся искать способ ужиться в одном созыве Конгресса и как-то пытаться занимать консолидированную позицию по ключевым вопросам. Иными словами, к противостоянию с республиканцами – что естественно – добавится ещё и внутрипартийное.О том, что происходит сегодня с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей.

https://ukraina.ru/20260522/amerikanskaya-paradigma-tramp-pobezhdaet-v-voyne-v-ssha-kotoroy-ne-dolzhno-bylo-byt-1079261982.html

https://ukraina.ru/20251114/amerikanskaya-paradigma-samyy-dlitelnyy-v-istorii-shatdaun-vskryl-problemy-demokratov-i-1071563386.html

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, такер карлсон, республиканская партия, демократическая партия, сенат, выборы, шатдаун