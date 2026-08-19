https://ukraina.ru/20260819/pravda-net-v-krymu-vody-chto-proiskhodit-na-poluostrove-1082625909.html

"Правда, нет в Крыму воды?" Что происходит на полуострове

"Правда, нет в Крыму воды?" Что происходит на полуострове - 19.08.2026 Украина.ру

"Правда, нет в Крыму воды?" Что происходит на полуострове

На фоне рекордного обмеления рек из-за жаркого лета в Европе многие задают вопрос: а что с водой в южных регионах России? И если Кубань и Придонье проблем с водой обычно не испытывают, то в Крыму проблемы с водой – не редкость

2026-08-19T17:26

2026-08-19T17:26

2026-08-19T17:26

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крым

молдавия

сергей аксенов

дунай

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россия

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В Чехии и Германии спустя столетия появились "камни голода". Они показались в руслах местных рек. На одном из них – в реке Эльбе недалеко от чешского Дечина – надпись на немецком языке: Wenn du mich siehst, dann weine - "Если увидишь меня, тогда плачь"."Камни голода" - валуны в руслах рек, которые выступают из-под воды лишь в те годы, когда её уровень в реке резко падает. На некоторых из появившихся в Эльбе, Дунае или Рейне камнях указаны и даты – 1616, 1746 и 1842 годы.Впрочем, страдает от засухи не только "Дойтчтум" – "немецкий мир". Так, 28 июля в Молдавии объявили режим тревоги. Причина – нехватка воды. Как уточнил тогда на заседании правительства министр окружающей среды Георгий Хаждер, о проблемах с водой в верховьях Днестра Молдавию предупредила Украина. По его словам, из-за дефицита осадков в Карпатах водохранилище в Новоднестровске рекордно обмелело.По словам Хаждера, в таких условиях увеличивается риск выхода из строя оборудования водохранилища. Поэтому власти Молдавии начали переговоры с целью найти баланс между риском аварий на Украине и падением уровня воды ниже городских водозаборных станций в Молдавии. Тогда же Хаждер заявил, что приток воды в Новоднестровское водохранилище составляет от 30 до 40 кубометров в секунду, тогда как сброс по просьбе молдавской стороны поддерживается на уровне 100 кубометров в секунду."Сегодняшнее постановление правительства носит превентивный характер, но при этом, безусловно, поможет нам иметь необходимые инструменты на случай, если это потребуется", — заявил премьер-министр Молдавии Василе Тофан.Тем временем в Сербии задумались об извлечении из Дуная остатков флота, затопленного нацистской Германией в 1944 году в районе порта Прахово. Остатки показались из-за засухи."Наша цель - вывезти все предусмотренные контрактом корабли к концу 2028 года, что позволит повысить безопасность судоходства, защитить окружающую среду и создать более благоприятные условия для дальнейшего развития порта Прахово и этого региона Сербии", – заявила министр строительства, транспорта и инфраструктуры республики Александра Софрониевич.При этом она отмечала, что работы по извлечению были прекращены в т.ч. и из-за крайне низкого уровня воды в Дунае. Ожидается, что работы возобновятся к середине сентября.Флотилию затопили в результате операции Кригсмарине "Дунайский эльф" в сентябре 1944 года. Более 200 барж и кораблей немцы пустили ко дну, чтобы суда не попали в руки наступающих советских войск. В результате этот участок Дуная на время стал непригодным для судоходства. После войны некоторые корабли подняли, и река стала судоходной. Но нынешняя засуха снова изменила ситуацию.По иронии судьбы, из-за обмеления оказалось затруднено судоходство и на немецких реках."Для внутренних водных путей это означает, прежде всего, что можно перевозить меньше грузов. Очень наглядный пример: судно, которое обычно перевозило до 2,5 тыс. метрических тонн груза, теперь может перевозить только 400 метрических тонн в зависимости от конструкции судна. Это создает огромную нагрузку на всю транспортную цепочку, требуя переорганизации всего процесса, чтобы все-таки доставить грузы в точку назначения", – жаловался управляющий портами Нойс, Дюссельдорф и Кёльн Марсель Бек.А вот Польше грозит продовольственный кризис: как сообщило Главное статистическое управление, валовый сбор зерновых упал на 5% - до критических 25 млн тонн. По данным Института почвоведения, засуха уничтожила до 15 % озимых и более 22 % площадей яровых культур.Во Франции урожай кукурузы рухнул на 35% – это худший показатель за последние 46 лет.От засухи страдают даже те, кто частенько извлекал выгоды из европейских бед: согласно последним данным, нормальный уровень сохранился лишь в 14% британских рек. Пять стратегических водохранилищ Великобритании обмелели более чем наполовину. Дело усугубляется бушующими лесными пожарами. По оценкам издания The Guardian, ущерб от жары может достичь 4,4 млрд фунтов.На фоне этих новостей многие задаются вопросом: а что происходит в Крыму?Прифронтовая засухаКрым всегда был довольно засушливым регионом. В советское время проблему решили, введя в строй Северо-Крымский канал. В апреле 2014 года Украина перекрыла поставку воды на полуостров по этому каналу. Власти полуострова при помощи федерального центра с нехваткой воды на полуострове пытались бороться: бурили скважины. Однако окончательно решить проблему с нехваткой воды удалось лишь после начала СВО, когда, после освобождения части Херсонской области, Северо-Крымский канал заработал. Продолжалось это недолго: в ночь на 6 июля 2023 года плотина Крымской ГЭС была разрушена. Уровень воды упал ниже точки забора Северо-Крымского канала, из-за чего поступление воды из Днепра прекратилось.Сейчас на территории Крыма русло канала частично наполняется за счет местных осадков и подземных источников. А сельское хозяйство и прежние объёмы орошения обеспечивают за счёт местных водохранилищ и артезианских скважин.Ситуацию осложняют боевые действия: постоянные атаки на объекты инфраструктуры приводят к перебоям в поставках электроэнергии. Ещё 25 июня глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщал, что в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура и были введены графики отключения электроэнергии. ВСУ атаковали объекты энергетики и в июле. Так, 20 июля без электричества осталась часть населённых пунктов Западного, Южного и Восточного Крыма. 23 июля из-за атак подача электроэнергии осложнилась на северо-западе, востоке и юге региона. 27 июля объекты электроснабжения Крыма снова подверглись атаке.В условиях отсутствия электричества работа артезианских скважин, а точнее – обслуживающих их насосов, затруднена.Ситуацию усугубило то, что июль в Крыму, как и в Европе, выдался засушливым. Впрочем, местные эксперты уверяют: пока бить в набат не стоит."В целом ситуация у нас благополучная. Даже с учётом того, что в июле притоки в водохранилища снизились, что вполне ожидаемо, потому что наполнение притоков в основном происходит в течение зимних и весенних месяцев", – рассказал 12 августа в интервью севастопольскому изданию ForPost директор научно-производственной фирмы "Водные технологии", эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения Анатолий Копачевский.По его словам, суммарно водохранилища региона наполнены больше чем на 50%. Например, Белогорское — на 57%, Партизанское, Симферопольское, Аянское водохранилища — более чем на 75%, Чернореченское в Севастополе — на 70%.Копачевский отметил, что, учитывая эти данные, крымчанам не стоит беспокоиться о водообеспечении полуострова."Воды хватит до следующего летнего сезона", — указал он.Примечательно, что несмотря на то что июль в целом был засушливым, были в этом месяце в Крыму и ливни. Но наполнили они реки и водохранилища тогда неравномерно.Так, по данным Крымского гидрометцентра, сильнее всего осадки затронули бассейны рек Чёрная, Отуз и Кучук-Карасу, где выпало от 103 до 150 мм дождя. Вместе с тем, средние течения Альмы и Качи едва дотянули до 42 мм.Та же река Чёрная получила в три раза больше осадков, чем обычно, а Кача — почти вдвое меньше положенного."В бассейнах рек Чёрная, Демерджи, Кучук-Карасу, Малый Салгир, Коккозка и в низовьях реки Кача в 1,3 - 3 раза больше нормы. В бассейнах рек Альма, Салгир, Биюк-Карасу и в верховье реки Бельбек — в пределах нормы, и лишь в среднем течении реки Кача осадков выпало на 54% меньше нормы", — отмечал Крымский гидрометцентр.То же и с горами: на Ай-Петри во время ливня 23 июля выпало в 2,4 раза осадков больше обычного, а вот на Ангарском перевале – в пределах нормы.В общем, вода в Крыму есть. Но расходовать её нужно экономно. Времена сейчас непростые.О последствиях европейской засухи для Украины – в статье Александра Савко "Рейн и Дунай гибнут: рекордная европейская засуха бьёт по Украине".

https://ukraina.ru/20260811/nardep-prizval-zhiteley-kieva-i-drugikh-gorodov-gotovitsya-k-zime-bez-vody-i-sveta-1082406036.html

https://ukraina.ru/20260809/odessa-ostalas-bez-vody-obestocheny-krupneyshie-obekty-vodokanala-1082323236.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, крым, молдавия, сергей аксенов, дунай, вода, украина, россия