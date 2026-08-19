https://ukraina.ru/20260819/nabu-zaderzhala-mudruyu-iz-okruzheniya-zelenskogo-1082632847.html

НАБУ задержало Мудрую из окружения Зеленского

НАБУ задержало Мудрую из окружения Зеленского - 19.08.2026 Украина.ру

НАБУ задержало Мудрую из окружения Зеленского

Отправленная в отставку 19 августа с должности замруководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая задержана. Об этом сообщает 19 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-19T19:29

2026-08-19T19:29

2026-08-19T19:30

новости

украина

израиль

владимир зеленский

давид арахамия

офис президента

набу

украина.ру

коррупция

слуга народа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/16/1072015241_0:58:1396:843_1920x0_80_0_0_3fc2872c09240e83d0e6d65379341400.jpg

"Ирину Мудрую задержали. Сейчас она проходит следственные действия в НАБУ", сообщил телеграм-канал со ссылкой на украинские СМИ.Украинские телеканалы и сетевые издания сообщают о задержании Мудрой. По их данным, переночевать фигурантка громкого коррупционного скандала может в камере.Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя главы Офиса президента указом №734/2026 от 19 августа. Документ опубликован на сайте ОП. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о спецоперации "Форрест Гамп" по расследованию деятельности предполагаемой преступной организации с участием действующих и бывших депутатов, чиновников Офиса президента и других лиц. Утром 19 августа стало известно об обысках у Мудрой, которая в ОП курировала юридические и правовые вопросы. Зеленский назначил её на эту должность в марте 2024 года. До этого она была замминистра юстиции.В уголовном деле фигурантами являются чиновники Минюста, депутаты парламента - в томим числе глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, банкиры Sense Bank (до 1 декабря 2022-го "Альфа-банк Украина"), сбежавший в Израиль "кошелёк Зеленского" Тимур Миндич и связанный с ним экс-глава Офиса президента Андрей Ермак. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, израиль, владимир зеленский, давид арахамия, офис президента, набу, украина.ру, коррупция, слуга народа