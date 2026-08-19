https://ukraina.ru/20260819/nabu-zaderzhala-mudruyu-iz-okruzheniya-zelenskogo-1082632847.html
НАБУ задержало Мудрую из окружения Зеленского
НАБУ задержало Мудрую из окружения Зеленского - 19.08.2026 Украина.ру
НАБУ задержало Мудрую из окружения Зеленского
Отправленная в отставку 19 августа с должности замруководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая задержана. Об этом сообщает 19 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-19T19:29
2026-08-19T19:29
2026-08-19T19:30
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"Ирину Мудрую задержали. Сейчас она проходит следственные действия в НАБУ", сообщил телеграм-канал со ссылкой на украинские СМИ.Украинские телеканалы и сетевые издания сообщают о задержании Мудрой. По их данным, переночевать фигурантка громкого коррупционного скандала может в камере.Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя главы Офиса президента указом №734/2026 от 19 августа. Документ опубликован на сайте ОП. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о спецоперации "Форрест Гамп" по расследованию деятельности предполагаемой преступной организации с участием действующих и бывших депутатов, чиновников Офиса президента и других лиц. Утром 19 августа стало известно об обысках у Мудрой, которая в ОП курировала юридические и правовые вопросы. Зеленский назначил её на эту должность в марте 2024 года. До этого она была замминистра юстиции.В уголовном деле фигурантами являются чиновники Минюста, депутаты парламента - в томим числе глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, банкиры Sense Bank (до 1 декабря 2022-го "Альфа-банк Украина"), сбежавший в Израиль "кошелёк Зеленского" Тимур Миндич и связанный с ним экс-глава Офиса президента Андрей Ермак. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, израиль, владимир зеленский, давид арахамия, офис президента, набу, украина.ру, коррупция, слуга народа
Новости, Украина, Израиль, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Офис президента, НАБУ, Украина.ру, коррупция, Слуга народа
НАБУ задержало Мудрую из окружения Зеленского
19:29 19.08.2026 (обновлено: 19:30 19.08.2026)
Отправленная в отставку 19 августа с должности замруководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая задержана. Об этом сообщает 19 августа телеграм-канал Украина.ру
"Ирину Мудрую задержали. Сейчас она проходит следственные действия в НАБУ", сообщил телеграм-канал со ссылкой на украинские СМИ.
Украинские телеканалы и сетевые издания сообщают о задержании Мудрой. По их данным, переночевать фигурантка громкого коррупционного скандала может в камере.
Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя главы Офиса президента указом №734/2026 от 19 августа. Документ опубликован на сайте ОП.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о спецоперации "Форрест Гамп" по расследованию деятельности предполагаемой преступной организации с участием действующих и бывших депутатов, чиновников Офиса президента и других лиц.
Утром 19 августа стало известно об обысках у Мудрой, которая в ОП курировала юридические и правовые вопросы. Зеленский назначил её на эту должность в марте 2024 года. До этого она была замминистра юстиции.
В уголовном деле фигурантами являются чиновники Минюста, депутаты парламента - в томим числе глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, банкиры Sense Bank (до 1 декабря 2022-го "Альфа-банк Украина"), сбежавший в Израиль "кошелёк Зеленского" Тимур Миндич и связанный с ним экс-глава Офиса президента Андрей Ермак.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заявления Путина, отставка Мудрой. Итоги 19 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.