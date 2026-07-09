https://ukraina.ru/20260709/itogi-090726-bunt-protiv-ttsk-vo-lvove-i-strannyy-podarok-erdogana-1081281931.html
Итоги 09.07.26: бунт против ТЦК во Львове и странный подарок Эрдогана
Итоги 09.07.26: бунт против ТЦК во Львове и странный подарок Эрдогана - 09.07.2026 Украина.ру
Итоги 09.07.26: бунт против ТЦК во Львове и странный подарок Эрдогана
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: во Львове вспыхнули массовые протесты против ТЦК после попытки мобилизации мужчины — автомобиль военкомов перевернули,... Украина.ру, 09.07.2026
2026-07-09T18:43
2026-07-09T18:43
2026-07-09T18:43
видео
львов
украина
эрдоган
дональд трамп
ленин
тцк
нато
мобилизация на украине
ситуация на украине
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: во Львове вспыхнули массовые протесты против ТЦК после попытки мобилизации мужчины — автомобиль военкомов перевернули, полиция начала расследование. Один из подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской пошёл на сотрудничество со следствием и назвал предполагаемого исполнителя преступления. Также в выпуске — необычный подарок Эрдогана европейским лидерам, новые заявления Дональда Трампа об Украине и неожиданное сравнение себя с Лениным.
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Украина.ру
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видео, львов, украина, эрдоган, дональд трамп, ленин, тцк, нато, мобилизация на украине, ситуация на украине, следствие, криминал, суд, киев, западная украина, видео
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Итоги 09.07.26: бунт против ТЦК во Львове и странный подарок Эрдогана
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: во Львове вспыхнули массовые протесты против ТЦК после попытки мобилизации мужчины — автомобиль военкомов перевернули, полиция начала расследование.
Один из подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской пошёл на сотрудничество со следствием и назвал предполагаемого исполнителя преступления. Также в выпуске — необычный подарок Эрдогана европейским лидерам, новые заявления Дональда Трампа об Украине и неожиданное сравнение себя с Лениным.