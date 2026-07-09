https://ukraina.ru/20260709/itogi-090726-bunt-protiv-ttsk-vo-lvove-i-strannyy-podarok-erdogana-1081281931.html

Итоги 09.07.26: бунт против ТЦК во Львове и странный подарок Эрдогана

Итоги 09.07.26: бунт против ТЦК во Львове и странный подарок Эрдогана - 09.07.2026 Украина.ру

Итоги 09.07.26: бунт против ТЦК во Львове и странный подарок Эрдогана

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: во Львове вспыхнули массовые протесты против ТЦК после попытки мобилизации мужчины — автомобиль военкомов перевернули,... Украина.ру, 09.07.2026

2026-07-09T18:43

2026-07-09T18:43

2026-07-09T18:43

видео

львов

украина

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мобилизация на украине

ситуация на украине

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: во Львове вспыхнули массовые протесты против ТЦК после попытки мобилизации мужчины — автомобиль военкомов перевернули, полиция начала расследование. Один из подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской пошёл на сотрудничество со следствием и назвал предполагаемого исполнителя преступления. Также в выпуске — необычный подарок Эрдогана европейским лидерам, новые заявления Дональда Трампа об Украине и неожиданное сравнение себя с Лениным.

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