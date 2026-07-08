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Баранец: Красный Лиман и Константиновка — ключи к Славянско-Краматорской агломерации

Баранец: Красный Лиман и Константиновка — ключи к Славянско-Краматорской агломерации - 08.07.2026 Украина.ру

Баранец: Красный Лиман и Константиновка — ключи к Славянско-Краматорской агломерации

В Донбассе идут финальные бои в районе Константиновки и в Красном Лимане, которые откроют путь к окружению Славянско-Краматорской агломерации. Генеральное сражение за эти города продлится как минимум до конца года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2026-07-08T14:17

2026-07-08T14:17

2026-07-08T14:27

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Оценивая перспективы освобождения Донбасса, Баранец сообщил, что сейчас необходимо говорить о направлении главных ударов российской армии.Он заявил, что самые яростные бои идут в районе Константиновки. "Как вы знаете, самые яростные, но все-таки финальные бои идут в Константиновке (3 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. — Ред.). Также мы взялись за Красный Лиман", — пояснил эксперт.По словам Баранца, это необходимо для окружения Славянска и Краматорска. "Для чего это нужно? Чтобы окружить самую крепкую цитадель украинской армии – Славянско-Краматорскую агломерацию", — отметил он.Краматорск и Славянск — это города, насыщенные промышленными предприятиями. "Краматорск – это фактически город-завод. Славянск — это тоже город, насыщенный промышленными предприятиями", — сообщил эксперт.По словам Баранца, чтобы начать сражение за эти города, надо закончить с Дружковкой и Красным Лиманом. Как отметил собеседник издания, ВС РФ уже приблизились к Славянску и Краматорску на 8-12 километров. Киевский режим, понимая, что дела идут плохо, заранее начал эвакуацию промышленных предприятий.Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.

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