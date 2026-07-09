https://ukraina.ru/20260709/budanov-prizval-zadumatsya-podrobnosti-ubiystva-berezovskoy-itogi-9-iyulya-1081278290.html

Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля

Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля - 09.07.2026 Украина.ру

Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля

Украинские власти отреагировали на драку во Львове. Подозреваемые в убийстве покушавшейся на жизнь олигарха Вадима Ермолаева в Монако Анастасии Березовской дали показания в суде

2026-07-09T17:35

2026-07-09T17:35

2026-07-09T17:35

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Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* прокомментировал бунт против сотрудников ТЦК (аналог российского военкомата – Ред.) во Львове, когда молодёжь побила военкомов."Если вы срываете одежду и бьёте военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же бить и срывать одежду, но уже с вас", – подчеркнул глава ОП.Он также указал, что ожидает "справедливой реакции" правоохранителей на события во Львове.Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что нападение на военнослужащих не имеет оправдания, однако ответственность за ситуацию лежит не только на участниках конфликта. Так, Решетилова назвала ответственными за произошедшее правительство, военно-политическое руководство и местное самоуправление, которые не могут найти баланс между потребностями экономики и армии.Решетилова заявила, что реформа мобилизации должна начаться с полного пересмотра принципов бронирования. При этом она же раскритиковала политиков и чиновников, спекулирующих на теме мобилизации. Решетилова призвала СМИ и блогеров задуматься о собственной ответственности за негативное отношение к ТЦК и полиции."Разве не ощущаете вы капельку собственной ответственности за перекос информационного пространства в сторону людей, которые не в войске? Разве не понимаете вы, куда ведёт нагнетание ненависти к ТЦК, полиции, людей, осуществляющих мобилизационные мероприятиях, без которых мы очень скоро увидим врага на пороге наших домов? Да даже на Сыхове (спальный район Львова, где и произошли беспорядки – Ред.)", – стыдила украинцев Решетилова.Она также заявила, что произошедшему нет оправдания и подчеркнула, что не представляет, насколько "тяжело и больно" украинским военнослужащим видеть кадры из Львова.Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что государство должно дать оценки обеим сторонам. Он подчеркнул, что на Украине должно быть верховенство право. Также омбудсмен обратился к Минобороны Украины с просьбой усовершенствовать мобилизационные процедуры. Также Лубинец подчеркнул, что закон должен быть один для всех, вне зависимости от того, кто его нарушил, гражданин или представитель государства.Осудил происходившее во Львове и мэр города Андрей Садовый, который назвал поведение земляков "постыдным". При этом произошедшее не может уничтожить репутацию львовской общины, но "бросило на неё тень". Также Садовый заявил, что 58 тыс. львовян и львовянок служат на фронте. В городе ежедневно прощаются с погибшими земляками, а городская община направляет значительную часть бюджета на поддержку военных.Также Садовый заявил, что Украина является правовым государством, поэтому события во Львове должны получить правовую оценку, а все нарушившие закон должны понести ответственность.Кроме того, по мнению мэра Львова, военнослужащих не стоит называть "сотрудниками ТЦК", а украинцы могут дискутировать о работе государственных учреждений, но недопустимо препятствовать военным, уничтожать имущество или брать закон в свои руки."В прошлом году молодёжь выходила на улице с картонками и отстояла свою позицию. Я тоже был там. Такие поступки вызывают уважение. Видео, которые мы видели вчера – это грусть и стыд. Будьте мудрыми", – призвал Садовый.Впрочем, есть и те, кто не стыдил, а призывал к расправе над протестовавшими против ТЦК. Таким человеком оказался один из лидеров украинских националистов, глава группировки "Братство"** Дмитрий Корчинский*."После вчерашнего антиукраинского бунта на Сыхове во Львове, район должен бы был полностью зачищен усиленными группами ТЦК. Все мужчины соответствующего возраста на Сыхове должны быть мобилизованы", – подчеркнул Корчинский*.Он также отметил, что по всей стране военнослужащие ТЦК "должны быть вооружены и обязаны открывать огонь при каждой попытке нападения на них, или неподчинении их требованиям"."В таком случае, нападающих на ТЦК не придётся искать, достаточно будет подобрать тел. Тюрма – это аморально. А кладбище – это прибыльно", – указал националист.По его словам, нападение на ТЦК – это нападение на ВСУ. А если бы не украинские военкомы, подчёркивал Корчинский*, "Украина уже была бы оккупирована, и мобилизацию на Сыхове бы осуществляли буряты". Подытожил националист тем, что его организация требует мести.Тем временем Национальная полиция Украины открыла два уголовных производства по факту произошедшего. Также сообщалось, что установлена личность одного из напавших на полицейских.Подробности убийства БерезовскойУкраинские следователи уверены, что подозреваемую в покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако Анастасию Березовскую убили 3 июля недалеко от посёлка Юров Киевской области сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Владислав Реут 1992 года рождения и бывший сотрудник Службы безопасности Украины, а также бывший сотрудник министерства внутренних дел и экс-боец подразделений "Правого сектора"** Виталий Жикович 1976 года рождения.В ходе судебного заседания прокурор сообщил, что убийство Березовской, которая вернулась в Украину, Реут и Жикович совершили по личным мотивам. При этом Жикович привлёк к убийству Реута.По версии следствия, соучастники встретились 3 июля в кафе в селе Белогородка Бучанского района и на автомобиле BMW черного цвета забрали Березовскую, которую обещали отвезти в безопасное место, на участке автодороги М 06 "Киев-Чоп". Во время движения автомобиля к лесному массиву посёлка Юров Бучанского района Жикович подготовил огнестрельное оружие и патроны к нему.Прибыв в лесной массив вблизи поселка Реут, Жикович и Реут совместно согласовали план убийства Березовской с использованием огнестрельного оружия, находившегося в автомобиле.По версии следствия, Жикович отвлекал внимание Березовской, а Реут, взяв пистолет и подойдя сзади, произвел не менее двух выстрелов в затылок Березовской, в результате чего она скончалась на месте от полученных огнестрельных ранений.Затем сообщники закопали тело Березовской вблизи лесного массива поселка Юров.Сам же Реут на суде утверждал, что сначала оговорил себя. По его словам, в Березовскую стрелял Жикович, который сначала жестами приказал это сделать Реуту."Я отказался это делать. Я даже не навёл на неё оружие. Я шёл приблизительно в метре от него, на расстоянии вытянутой руки. После этого Жикович "психанул", выхватил у меня пистолет, и, находясь позади от Березовской, сделал первый выстрел ей в затылок. Она упала. Второй выстрел он сделал уже по лежащей в район туловища", – заявил Реут.По его словам, Жикович четыре раза выстрелил в Березовскую, после чего приказал Реуту выкопать яму в лесу. Также Жикович обыскал убитую: забрал два мобильных телефона, часы, зажигалку и кошелёк с документами.Реут слушался Жиковича, т.к. боялся за свою жизнь и жизнь своих родителей."Следующими будут ты и твои родители", – по словам Реута сказал ему Жикович.Он также сообщил, что Жикович также выбросил оружие, из которого была убита Березовская, в озеро.Адвокат Жиковича во время выступления в суде сделал заявление, которое можно истолковать как то, что подозреваемые на самом деле выполняли приказ. Он обратил внимание на изменение показаний Реута, а также выразил недоумение по поводу того, что действующий сотрудник ГУР, по его словам, боялся бывшего сотрудника СБУ."По моему мнению, это не было убийством. Убийство — это противоправное лишение жизни. Здесь же была просто ликвидирована определённая личность. И когда Реут понял, что его подставили… Он надеялся, что есть вышестоящие руководители, которые дали ему какое-то указание. Но когда ему сообщили о подозрении, он понял, что не хочет попасть за решётку за то, что выполнял возложенные на него обязанности и защищал страну", – отметил адвокат, выступая в суде.По его словам, Жикович никак не мог повлиять на офицера украинской военной разведки, особенно с учётом того, что сам Жикович лишь бывший сотрудник СБУ и МВД, в настоящий момент нигде не работающий."Какое может быть желание защищать эту страну, если за исполнение приказов и за то, что ты рискуешь жизнью, в итоге оказываешься в тюрьме?" – задал вопрос адвокат Жиковича.Эти слова ставят под вопрос официальную версию, согласно которой Жикович и Реут действовали независимо от властей, руководствуясь жаждой наживы.Примечательно, что во время обыска в доме у Жиковича в подвале обнаружили камеру пыток.Суд арестовал подозреваемых в убийстве Березовской.* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов** – запрещённая в РФ террористическая организацияПодробнее о произошедшем во Львове – в статье Сергея Котвицкого "Не помогли даже выстрелы. Во Львове вспыхнул народный бунт против ТЦК".

https://ukraina.ru/20260709/sorvannaya-seriya-teraktov-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-9-iyulya-1081260091.html

https://ukraina.ru/20260709/chto-za-shou-ustroil-tramp-s-patriot-dlya-ukrainy-khronika-sobytiy-na-utro-9-iyulya-1081247695.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, андрей садовый, корчинский, тцк, сбу, офис президента, львов, монако, украина