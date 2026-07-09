https://ukraina.ru/20260709/ne-pomogli-dazhe-vystrely-vo-lvove-vspykhnul-narodnyy-bunt-protiv-ttsk-1081265063.html

Не помогли даже выстрелы. Во Львове вспыхнул народный бунт против ТЦК

Не помогли даже выстрелы. Во Львове вспыхнул народный бунт против ТЦК - 09.07.2026 Украина.ру

Не помогли даже выстрелы. Во Львове вспыхнул народный бунт против ТЦК

Вечером 8 июля во Львове произошел массовый бунт против людоловов из ТЦК, которые пытались схватить на улице молодого мужчину, находившегося в розыске за уклонение от мобилизации

2026-07-09T14:31

2026-07-09T14:31

2026-07-09T15:35

эксклюзив

львов

украина

андрей садовый

тцк

мобилизация на украине

днепропетровск

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/09/1081253290_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_675fb3fdb445751f67402c178cf1d302.jpg

Инцидент произошел в многолюдном спальном районе Сыхов. Военкомы начали избивать парня прямо на улице, но в ситуацию вмешались прохожие. На месте событий за считанные минуты собрались сотни людей – мужчин, женщин, подростков и стариков. Они заблокировали людоловов и разогнали приехавших по вызову полицейских, которые стреляли в воздух поверх толпы.Одного из тэцэкашников повалили на землю. Сыховцы сорвали с него одежду, выкрикивая: "ты берешь по две тысячи долларов с человека!". На автомобиль военкомов забрались подростки, а потом его дружно перевернули. Инвалид-колясочник показательно ударил разбитую машину ногой – наглядно демонстрируя, как велика сейчас ненависть к сотрудникам ТЦК. И все это происходило под радостные крики людей, снимавших происходящее на мобильные телефоны.Кадры из Львова мгновенно разошлись по всей Украине, вызывая бурное одобрение в соцсетях. Украинцы полностью поддерживают жителей Сыхова, которые дали силовой ответ людоловам. Жители Киева, Полтавы и Ровно призывают друг друга брать пример с галичан – то есть, собираться вместе на улицах, выручая обреченных на смерть людей, которых похитили военкомы.Местные власти не на шутку испугались происходящего. Львовский мэр Андрей Садовой назвал поведение земляков "позором для всей общины". Он призвал их к спокойствию во имя "борьбы с врагом" – под которым понимается не ТЦК, а Россия. А в Телеграме пишут, что львовский муниципалитет находится в панике, требуя от Киева послать во Львов спецподразделения нацгвардейцев.Украинский "военный омбудсмен" Ольга Решетилова пугает украинцев "наступающими восточными ордами". Обращаясь к жителям Львова, она призывает их не оказывать сопротивления мясникам, которые избивают своих сограждан – для того, чтобы в Сыхов не пришли россияне."Понимаете ли вы, к чему ведет нагнетание ненависти к сотрудникам ТЦК, полиции, людям, осуществляющим мобилизационные мероприятия, без которых мы очень скоро увидим врага на пороге наших домов? Да, увидим даже на Сыхове", – патетически заявила эта лицемерная дама, замешанная в коррупционных "волонтерских" проектах с многомиллионными оборотами.Зеленский пока молчит, под предлогом очередной международной поездки, где он рассказывает иностранным спонсорам о "единстве и сплоченности украинского народа". Но глава его офиса Кирилл Буданов* понимает серьезность сложившейся ситуации. Он оперативно обратился к руководству украинской полиции, недвусмысленно требуя наказать участников львовского бунта."Если вы срываете одежды и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же бить и срывать одежду, но уже с вас. Ожидаю справедливую реакцию от правоохранительных органов на события во Львове", – сказал об этом украинский чиновник. И его заявление вызвало бурю негативных комментариев в украинском Телеграме.Львовский бунт является на сегодня самым массовым выступлением против украинских могилизаторов. Он не случайно вспыхнул именно в Сыхове. Этот район населяют львовские пролетарии, а социальная обстановка остается в нем стабильно тяжелой. Сыхов строили в советское время, для работников Львовского автобусного завода, который разорился и закрылся после развала СССР. Сотрудники местного ТЦК устроили там охотничьи угодья. Они не заглядывают в Галицкий и Франковский районы, где обитают влиятельные львовяне, но постоянно прочесывают сыховские кварталы.Во Львове мобилизовали около шестидесяти тысяч человек, и большая часть призывников попала в руки военкомов именно в Сыхове. Обстановка в этом районе накалилась уже давно. Осенью прошлого года мужчина пришел с оружием к зданию местного ТЦК, и попал на видео, которое тоже разошлось в соцсетях. Полиция схватила стрелка, но с тех пор в районе постоянно проходили драки с могилизаторами, которые, в конце концов, вылились в открытое силовое противостояние.В стране разгорается война между жителями Украины и военкомами. По официальным данным национальной полиции, в концлагере имени Зеленского ежемесячно происходит около 35 столкновений с участием сотрудников ТЦК – хотя в действительности таких происшествий гораздо больше. Однако протесты в Сыхове имеют большое символическое значение, которое подчеркивают многие комментаторы."Взорвался именно Сыхов. Не портовая Одесса, не Харьков, не Днепр. Взорвалась витрина "настоящей Украины", спальник самого "сознательного" города страны. Айтишники, врачи, учителя – те, кто в 2014-м скакал на Майдане, скачут теперь по крыше буса ТЦК. Бунт разгонят. Но кривая нападений растёт в геометрической прогрессии. Расширяется география: тракторный таран в Ровненской области, автомат по зданию ТЦК в Хмельницкой, женщина с ножом в Одессе.Львов – индикатор, а не аномалия. Даже западноукраинский тыл, на котором держалась вся идеологическая конструкция Киева, функционирует теперь как обычный уставший регион. Без "европейского выбора", без "сознательности", без запаса лояльности. С перевёрнутым бусом на перекрёстке. Сегодня – Львов. Завтра – вся страна. Просыпайся, Украина!", – пишет об этом военкор Александр Коц.Ситуация накаляется повсеместно. Похожий народный бунт случился на днях в центре Днепра. Несовершеннолетние подростки забросали кирпичами два автомобиля ТЦК, пытаясь отбить схваченного среди белого дня человека. В соседнем Кривом Роге за один день произошли два столкновения с военкомами, в которых активно участвовали местные женщины. А на территории Волынской области появились села, в которые официально рекомендуют не заглядывать полицейским.Режим Зеленского не делает из этого никаких выводов. На днях украинцам представили нового главу Закарпатского ТЦК. Им оказался бывший командир 128-й штурмовой бригады Дмитрий Лысюк, которого обвиняют в массовой гибели подчиненных и организации контрабанды. Жители Закарпатья называют его криминальным бароном, который купил себе доходную должность, чтобы отбить стоимость ее за счет торговли чужими жизнями.В Ужгородском ТЦК тут же случился показательный инцидент – один из местных жителей, которого схватили на улице людоловы, "добровольно" выпрыгнул из окна, скончавшись после полученных травм на месте.И можно не сомневаться, что такие случаи вскоре приведут Украину к новым народным бунтам.Читайте по этой теме новость: Украинские военкомы почти мобилизовали незрячего инвалида I группы* - внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260709/1081237898.html

львов

украина

днепропетровск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, львов, украина, андрей садовый, тцк, мобилизация на украине, днепропетровск, украина.ру