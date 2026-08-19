https://ukraina.ru/20260819/ot-bratev-do-khalyavschikov-kak-belorusy-otnosyatsya-k-ukraintsam-1082563554.html

От братьев до халявщиков: как белорусы относятся к украинцам

От братьев до халявщиков: как белорусы относятся к украинцам - 19.08.2026 Украина.ру

От братьев до халявщиков: как белорусы относятся к украинцам

Десятилетиями граница между Белоруссией и Украиной оставалась условностью – пространством родственных визитов, дачных поездок и сезонных заготовок. Сегодня эта... Украина.ру, 19.08.2026

2026-08-19T06:35

2026-08-19T06:35

2026-08-19T06:35

эксклюзив

вооруженные силы украины

украина

минск

брест

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068688018_0:430:2875:2047_1920x0_80_0_0_e719fd6955bab0679e2a308608573272.jpg

Десятилетиями граница между Белоруссией и Украиной оставалась условностью – пространством родственных визитов, дачных поездок и сезонных заготовок. Сегодня эта тысячекилометровая полоса превращена в глухую эшелонированную линию с рвами и минными полями – в основном с украинской стороны, которая продолжает стращать народ историями о белорусской угрозе.При этом белорусский Погранкомитет действует гуманно: даже в условиях острого политического кризиса Минск летом-осенью официально открывает пункты упрощённого пропуска вроде "Мутвицы" и "Хиничева", приглашая жителей приграничных украинских сёл традиционно собирать грибы, ягоды и орехи на территории республиканского заказника "Ольманские болота".Но подобные жесты лишь подчеркивают глубину возникшего социокультурного слома. Единственная живая артерия для передвижения граждан между государствами теперь огибает весь регион, причём по огромной дуге, через Евросоюз: люди сутками стоят в легендарной автомобильной и автобусной "колейке" на пассажирском переходе "Тересполь — Брест", тратя на дорогу по сорок-шестьдесят часов.Этот логистический ад отсекает случайные контакты, а оставшиеся связи в белорусском обществе прошли жесткий отбор. При этом попытка найти в открытом доступе официальную государственную социологию о том, что белорусы думают об украинцах, обречена на провал – такой статистики просто нет.В таком случае остаётся только, что называется, увидеть и услышать лично: проехать страну с севера на юг и поговорить с белорусами – от минских айтишников до гродненских лесников.Госслужащий Алексей описывает болезненный опыт разрыва отношений через истории своих коллег.– Лично знаю людей, которых проклинали и материли после начала СВО. При этом люди предлагали помощь… Знаю, что общение прекращалось – причём с той стороны.Чем дальше от столицы и ближе к реальному производственному сектору, тем отчётливее виден этот раскол. Александр, лесник из Гродненской области, проводит черту между своими бывшими знакомыми.– Были и есть как из Донбасса, так и из Чернигова. Те, кто в Донбассе, остались обычными людьми, а черниговские превратились в агрессивных хомячков. И русский язык "забыли".Только на самом юге, в Бресте, где государственная граница условна, человеческие контакты устояли. Мария, фельдшер скорой помощи, продолжает общаться с украинцами.– Есть множество знакомых, общение не изменилось. Обмениваемся мнениями, пытаемся смотреть на ситуацию с разных сторон.Трудности адаптацииИнтеграция украинских беженцев в Белоруссии отрегулирована нормативной базой: подписанный Указ Президента № 326 "О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь" уравнял прибывших в правах с местными гражданами, предоставив доступ к бесплатной медицине, школьному образованию и упрощенному трудоустройству без уплаты нанимателями государственных пошлин.Но если на бумаге и в отчётах ООН это выглядит как статистика, то на бытовом уровне белорусы оценивают переселенцев не по лозунгам, а по соблюдению местной трудовой этики.В целом беженцам стараются помогать – кто чем может. Фельдшер Мария наблюдает это чуть ли не ежедневно.– Они, в основном, пытаются выживать, потому что из-за войны остались без всего. Работают, где получится, живут на съёмных квартирах, детей пристраивают в местные школы каким-то чудом.О том же говорит минчанин Эдуард, сам помогающий приезжим.– Помогал со сбором гуманитарной помощи ещё в 2015 году для беженцев из ЛДНР, они к нам тогда переезжали. И ещё пару переехавших знаю. В целом люди как люди. Проблем с переселенцами ни у меня, ни у знакомых не было.Но случаются и неприятные казусы. Александр, работающий в лесной отрасли Гродненщины, вспоминает несколько таких.– Были случаи, что приехавшие под видом беженцев семьи из Украины получали в колхозах жилье и работу с подъёмными. Через месяц уезжали – ехали в другой район, чтобы получить уже там подъёмные. Потом эту лавочку прикрыли. Отдельный разговор – о советском или восточнославянском менталитете. У белорусов вызывают отторжение не украинский язык или традиции, а их агрессивный политический маркетинг. Геймдизайнер Эдуард описал это так: "По моему опыту все мы советские, что бы там всякие с вышиванками из себя не строили".При этом на улицах белорусских городов языковой или национальный вопрос не вызывают конфликтов. Другое дело – интернет-баталии. В них всегда горячо.Александр из Гродно реагирует на виртуальные нападки с раздражением. – Зайди под любое видео, в любой чат – найдёшь толпы агрессивных ненормальных, которые пену пускают лишь от слова "русский". Сколько раз называли Беларусь московской колонией лишь за то, что мы живём в мире и успешно, с Россией, а они из-за своей глупости теперь прячутся по заграницам и брызжут слюной.В целом же живой разговор с белорусами показывает, насколько отличаются цифровой и "реальный" миры. На улицах Минска, Гродно, Полоцка, Гомеля и других городов нет украинофобии или бытовой агрессии к украинцам. Белорусы готовы сочувствовать, делиться хлебом и помогать обустраиваться тем, кто лишился крова. Но этот гуманизм кончается там, где начинаются угроза национальной безопасности и привычному укладу жизни.

https://ukraina.ru/20260814/bez-mobilizatsii-i-s-russkim-yazykom-ukrainskie-bezhentsy-stroyat-novuyu-zhizn-v-belorussiyu-1082495299.html

https://ukraina.ru/20260816/prizrachnyy-front-chto-govoryat-na-zapade-o-belorusskoy-ugroze-i-chto-o-ney-dumayut-sami-belorusy-1082531003.html

украина

минск

брест

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, вооруженные силы украины, украина, минск, брест, белоруссия