Росавиация ночью и утром закрыла для полётов 16 аэропортов, четыре возобновили работу - 19.08.2026 Украина.ру
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Росавиация ночью и утром закрыла для полётов 16 аэропортов, четыре возобновили работу
Росавиация ночью и утром закрыла для полётов 16 аэропортов, четыре возобновили работу - 19.08.2026 Украина.ру
Росавиация ночью и утром закрыла для полётов 16 аэропортов, четыре возобновили работу
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА ночью были введены в 16 аэропортах России. Об этом Росавиация утром 19 августа сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-19T06:23
2026-08-19T06:29
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Вечером 18 августа Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Сочи, в 20:22 мск они были сняты.В течение ночи ограничения на взлёт и посадку самолётов вводились в аэропортах Тамбова (23:16 мск), Саратова (0:35 мск), Калуги (0:57 мск), Пензы (1:06 мск), Нижнего Новгорода (1:14 мск), Самары (1:46 мск), Домодедово, Жуковский (3:18 мск), Ярославля (3:31 мск), Иваново (3:51 мск), Бугульмы, Уфы (4:00 мск), Оренбурга (4:12 мск), Череповца (5:50 мск), Краснодара (6:03 мск), Екатеринбурга (6:18 мск).К этому часу сняты ограничения на полёты в аэропортах Пензы, Саратова, Домодедово и Жуковский.Подмосковные аэропорты Внуково и Шереметьево в настоящее время принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения вводились на фоне объявления в регионах опасности (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили на подступах к Москве 11 украинских дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Росавиация ночью и утром закрыла для полётов 16 аэропортов, четыре возобновили работу

06:23 19.08.2026 (обновлено: 06:29 19.08.2026)
 
© РИА Новости . Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА ночью были введены в 16 аэропортах России. Об этом Росавиация утром 19 августа сообщает в своём телеграм-канале
Вечером 18 августа Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Сочи, в 20:22 мск они были сняты.
В течение ночи ограничения на взлёт и посадку самолётов вводились в аэропортах Тамбова (23:16 мск), Саратова (0:35 мск), Калуги (0:57 мск), Пензы (1:06 мск), Нижнего Новгорода (1:14 мск), Самары (1:46 мск), Домодедово, Жуковский (3:18 мск), Ярославля (3:31 мск), Иваново (3:51 мск), Бугульмы, Уфы (4:00 мск), Оренбурга (4:12 мск), Череповца (5:50 мск), Краснодара (6:03 мск), Екатеринбурга (6:18 мск).
К этому часу сняты ограничения на полёты в аэропортах Пензы, Саратова, Домодедово и Жуковский.
Подмосковные аэропорты Внуково и Шереметьево в настоящее время принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ограничения вводились на фоне объявления в регионах опасности (тревоги) по БПЛА.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили на подступах к Москве 11 украинских дронов.
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