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Росавиация ночью и утром закрыла для полётов 16 аэропортов, четыре возобновили работу
Росавиация ночью и утром закрыла для полётов 16 аэропортов, четыре возобновили работу - 19.08.2026 Украина.ру
Росавиация ночью и утром закрыла для полётов 16 аэропортов, четыре возобновили работу
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА ночью были введены в 16 аэропортах России. Об этом Росавиация утром 19 августа сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-19T06:23
2026-08-19T06:23
2026-08-19T06:29
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Вечером 18 августа Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Сочи, в 20:22 мск они были сняты.В течение ночи ограничения на взлёт и посадку самолётов вводились в аэропортах Тамбова (23:16 мск), Саратова (0:35 мск), Калуги (0:57 мск), Пензы (1:06 мск), Нижнего Новгорода (1:14 мск), Самары (1:46 мск), Домодедово, Жуковский (3:18 мск), Ярославля (3:31 мск), Иваново (3:51 мск), Бугульмы, Уфы (4:00 мск), Оренбурга (4:12 мск), Череповца (5:50 мск), Краснодара (6:03 мск), Екатеринбурга (6:18 мск).К этому часу сняты ограничения на полёты в аэропортах Пензы, Саратова, Домодедово и Жуковский.Подмосковные аэропорты Внуково и Шереметьево в настоящее время принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения вводились на фоне объявления в регионах опасности (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили на подступах к Москве 11 украинских дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, росавиация, россия, новости, пенза, домодедово, саратовская область, саратовские авиалинии, калужская область, нижний новгород, нижегородская область, самара, ярославль, бугульма, уфа, оренбургская область, оренбург, череповец, краснодарский край, краснодар, аэропорты, аэропорт, ограничения, опасность, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, екатеринбург
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Росавиация ночью и утром закрыла для полётов 16 аэропортов, четыре возобновили работу
06:23 19.08.2026 (обновлено: 06:29 19.08.2026)
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА ночью были введены в 16 аэропортах России. Об этом Росавиация утром 19 августа сообщает в своём телеграм-канале
Вечером 18 августа Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Сочи, в 20:22 мск они были сняты.
В течение ночи ограничения на взлёт и посадку самолётов вводились в аэропортах Тамбова (23:16 мск), Саратова (0:35 мск), Калуги (0:57 мск), Пензы (1:06 мск), Нижнего Новгорода (1:14 мск), Самары (1:46 мск), Домодедово, Жуковский (3:18 мск), Ярославля (3:31 мск), Иваново (3:51 мск), Бугульмы, Уфы (4:00 мск), Оренбурга (4:12 мск), Череповца (5:50 мск), Краснодара (6:03 мск), Екатеринбурга (6:18 мск).
К этому часу сняты ограничения на полёты в аэропортах Пензы, Саратова, Домодедово и Жуковский.
Подмосковные аэропорты Внуково и Шереметьево в настоящее время принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ограничения вводились на фоне объявления в регионах опасности (тревоги) по БПЛА.
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